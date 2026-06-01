Avtor:
J. L.

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
10.23

Osveženo pred

28 minut

Legenda Lakersov ne dvomi o Dončiću: z njim se lahko osvoji naslov

Derek Fisher | Derek Fisher verjame, da lahko Dončić kot prvi zvezdnik popelje Lakerse do naslova prvaka. | Foto Guliverimage

Pri Los Angeles Lakersih verjamejo, da je Luka Dončić igralec, okoli katerega lahko zgradijo novo šampionsko zgodbo. Dvomljivcev ne manjka, a nekdanji košarkar LA Lakersov Derek Fisher je prepričan, da ima slovenski košarkar vse, kar potrebuje kot osrednji mož ekipe, ki želi osvojiti naslov prvaka lige NBA.

Los Angeles Lakersi so po sezoni z mislimi že pri vročem poletju, v katerem bo glavna naloga jasna – okoli Luke Dončića sestaviti moštvo, s katerim se bo lahko potegovalo za vrh lige NBA. V Kaliforniji verjamejo, da imajo s slovenskim zvezdnikom pravi temelj za velik podvig, vprašanje pa je, kako hitro jim bo uspelo ob njem zgraditi zasedbo za tovrsten napad.

"Kratek odgovor je: da"

A se ob tem pri dvomljivcih pojavljajo tudi vprašanja, ali je Luka res igralec, ki lahko kot prvi obraz ekipe popelje moštvo do naslova.

Nekdanji košarkar LA Lakers Derek Fisher sploh ne dvomi. Fisher, ki dobro ve, kaj v Los Angelesu pomeni igrati za naslov – osvojil ga je petkrat –, je v oddaji na 97.1 The Fan jasno odgovoril na vprašanje, ali je Dončić lahko prvi igralec šampionske ekipe.

"Kratek odgovor je: da," je dejal Fisher in ob tem spomnil, da je bil Dončić izbran v prvo peterko lige NBA: "Po premoru za All-Star je počasi prihajal tudi v pogovore o nazivu za najkoristnejšega košarkarja (MVP). Pred poškodbo, ki jo je staknil ob koncu sezone, je igral na drugačni ravni. Ni le dosegal košev, napredek sem videl tudi v obrambi."

Prav obramba je ena od pogostih kritik na račun Dončića. Kritiki mu očitajo pomanjkljivosti v fazi branjenja tekmeca, pa tudi prepogosto pritoževanje sodnikom, zaradi česar dobiva tehnične napake.

"Njegovo razumevanje igre je na drugi ravni"

Fisher je izpostavil predvsem Dončićevo sposobnost, da dviguje soigralce: "Vedno je znal soigralce narediti boljše z nekaterimi podajami, ki so v njegovem repertoarju. To, kako bere dogodke na igrišču, kako razume igro, vidi, kje so soigralci, kje je obramba in kako predvideti rotacije obrambe, je na drugi ravni."

Po njegovem mnenju Dončić spada med igralce, s katerimi se lahko osvajajo naslovi: "Vsekakor je tip igralca, s katerim lahko osvojiš prvenstvo. Mislim, da fantje uživajo, ko igrajo z njim," je dodal Fisher.

Primerjava z največjimi imeni

Fisher je ob tem poudaril, da veliki igralci vodijo ekipe na različne načine. Michael Jordan je soigralce dvigoval s pritiskom in zahtevnostjo, Kobe Bryant je imel podobno energijo, Magic Johnson je to počel drugače.

Po Fisherjevem mnenju ima Dončić veliko tistega, kar je imel Magic – sposobnost, da soigralce vključi, jih najde v pravem trenutku in jim omogoči, da so ob njem videti bolje.

"Luka ima veliko te energije. Mislim, da bodo Lakersi lahko privabili proste košarkarje in fante, ki bodo želeli priti igrat z Luko in v njegovem slogu igre," je poudaril Fisher.

