Ameriški košarkarski trener Sean Sweeney, ki je bil kratek čas pomočnik v slovenski reprezentanci, je glavni kandidat za novega glavnega trenerja ekipe lige NBA Orlando Magic. V aktualni sezoni dela za San Antonio Spurs.

Enainštiridesetletni ameriški trener Sean Sweeney je bil med letoma 2021 in 2025 pomočnik v strokovnem štabu Dallas Mavericksov. V ligi NBA dela od leta 2011. Ko je Luka Dončić še igral za ekipo iz Teksasa, je krajši čas pomagal tudi trenerskemu štabu slovenske reprezentance. Lani je postal prvi pomočnik glavnega trenerja San Antonio Spursov, Mitcha Johnsona. Izvrstna sezona Spursov, ko igrajo finale zahodne konference in lahko izločijo branilce lovorike Oklahomo City Thunder (3:3 v zmagah je), je njegove delnice še kako dvignila.

ESPN poroča, da je ekipa Orlando Magic že v zadnji fazi dogovora s Sweeneyjem za mesto glavnega trenerja. Sweeney bo na sobotni sedmi tekmi med Spurs in Thunder še na klopi San Antonia. Ekipo iz Floride je zadnjih pet let vodil Jamahl Mosley. Po izpadu v prvem krogu letošnje končnice proti Detroit Pistonsom je izgubil službo. Ima sicer že novo, saj bo prevzel ekipo New Orleans Pelicans.