Trener Southamptona bo navkljub škandalu obdržal službo

Trener angleškega drugoligaša Southampton Tonda Eckert bo navkljub škandalu s skrivnim snemanjem treninga moštva Middlesbrough ostal na trenerskem stolčku omenjenega moštva. Podporo mu je namreč izrazil srbski lastnik kluba Dragan Šolak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Mislim, da si zasluži drugo priložnost, ki mu jo bom tudi dal," je po poročanju AFP za BBC izjavil srbski medijski mogotec Šolak.

Southampton je bil zaradi škandala izključen iz finala play-offa za uvrstitev v elitno angleško prvoligaško nogometno tekmovanje premier league. Na zadnji stopnički bi se moral pomeriti s Hull Cityjem, čigar lastnik je Turek Acun Ilicali, ki ima v lasti tudi slovenskega nogometnega prvoligaša Maribor.

Hull se je nato srečal z Middlesbroughom in ga premagal z izidom 1:0 ter se uvrstil med angleške nogometne prvoligaše.

Kljub zapravljeni priložnosti, pa Šolak vseeno ni izgubil zaupanja v nemškega stratega.

"Podpiram ga zato, ker menim, da je zelo nadarjen trener. Verjamem mu, da ni vedel, da s takšnim početjem krši pravila," je svojo odločitev pojasnil Šolak.

33-letni nemški trener je v svoj bran povedal, da je prikrito snemanje nasprotnega moštva dovoljeno v večjem delu celinske Evrope, zaradi česar je mislil, da je tako tudi v Angliji. Ko je izvedel, da na Otoku veljajo drugačna pravila, je bil zelo presenečen.

"Skoraj si mi strl srce"

Zaradi neljubih zapletov naj bi Šolak nemškemu strategu že naročil, da naj si v prihodnje podrobneje prebere pravila, ki veljajo v angleških nogometnih tekmovanjih.

"Skoraj si mi strl srce. Če se to zgodi še enkrat, me boš 'ubil.' Naslednjič se bova videla v juliju. V primeru, da teh pravil do takrat ne boš znal na pamet, ne boš več mogel delati zame, saj si nove napake enostavno več ne moreva privoščiti," naj bi Srb zabičal Eckertu.

Slednji si v zvezi s tem še ne more povsem oddahniti, ker ga še vedno preiskuje angleška nogometna zveza. V kolikor bo Eckert spoznan za krivega, mu grozi prepoved delovanja v angleškem nogometu.

Šolak sicer napoveduje, da bi se klub v primeru takšne kazni zagotovo pritožil, saj bi s tem bil dvakrat kaznovan za isti prekršek.

"Za storjen zločin si lahko kaznovan zgolj enkrat. Mislim, da je bila kazen glede na napako pretirana in nesorazmerna. Izgubili smo priložnost, da osvojimo 312 milijonov evrov," je sklenil Šolak.

