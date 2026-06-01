M. T.

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
20.26

1 ura, 9 minut

Filipini električno omrežje viralka

Ponedeljek, 1. 6. 2026, 20.26

1 ura, 9 minut

Drama na Filipinih: Slovenec visel z električnih kablov #video

V mestu General Santos na Filipinih je v soboto zgodaj zjutraj potekala reševalna akcija, med katero so pristojne službe z električnih vodov, na katere je splezal in nato z njih visel več metrov nad tlemi, reševale državljana Slovenije. Moški naj bi bil že pred incidentom v vidni stiski, kasneje pa so ga odpeljali na psihiatrično evaluacijo in nadaljnjo obravnavo v mesto Davao.

Očividci so po poročanju lokalnih medijev v soboto ob 5.30 opazili moškega, ki je kazal očitne znake stiske, nato pa je v ulici Daproza v filipinskem mestu General Santos splezal na električni drog in se nato povzpel še na električne vode.

Predstavniki reševalnih služb so se z moškim – po navedbah filipinskih oblasti je šlo za 62-letnega državljana Slovenije – o sestopu na trdna tla pogajali več kot eno uro, nazadnje pa je le pristal na to, da se z njih spusti v družbi enega od reševalcev. Reševalna akcija se je zaključila ob 7. uri.

Slovenca, ki je s plezanjem po električnih kablih povzročil začasni izpad električne energije, so nato odpeljali na psihiatrično evaluacijo in nadaljnjo obravnavo s področja duševnega zdravja v mesto Davao.

Po navedbah očividcev je dejstvo, da je Slovenec preživel plezanje po električnih vodih, pravi čudež. | Foto: Posnetek zaslona Po navedbah očividcev je dejstvo, da je Slovenec preživel plezanje po električnih vodih, pravi čudež. Foto: Posnetek zaslona

Pobegnil je iz pridržanja in splezal na drog

Policijski načelnik mesta General Santos je za lokalne medije po reševalni akciji dejal, da je bil državljan Slovenije predhodno v policijskem pridržanju, kar naj bi bilo potrebno zaradi zagotavljanja njegove varnosti, saj naj bi kazal znake stiske. Filipinske oblasti so v vmesnem času usklajevale postopke glede njegovega statusa s filipinskim uradom za priseljevanje.

Moški je po besedah načelnika policije iz pridržanja pobegnil in nato splezal na električni drog.

Državljan Slovenije naj bi se zaradi duševne stiske pred sobotnim incidentom nekaj dni zdravil tudi v bolnišnici dr. Jorge P. Royeca v mestu General Santos, je poročal filipinski portal Politiko X. 

62-letnik je bil kasneje v varstvo izročen Filipinski nacionalni policiji, dogodek pa je bil prijavljen tudi filipinskemu ministrstvu za zunanje zadeve. O incidentu naj bi že tudi obvestili slovensko veleposlaništvo na Filipinih. 

