Ko je Jalen Brunson v Dallasu prvič od blizu gledal Luko Dončića, se je ob njegovi lahkotni igri vprašal, ali sploh spada v ligo NBA. Danes je zgodba povsem drugačna. Brunson je osrednji mož New York Knicksov, ki bodo v finalu proti San Antonio Spursom lovili prvi naslov po letu 1973, sam pa je pred priložnostjo kariere – osvojiti svoj prvi šampionski prstan. Do tega trenutka ni prišel po bližnjici. Luka mu je v Dallasu pokazal, kako visoko je lahko postavljena letvica, oče Rick pa mu je že doma vcepil miselnost, da v košarki ni podarjeno nič. Simbolika je še večja, ker je bil Rick Brunson leta 1999 kot igralec New York Knicksov v finalu prav proti San Antoniu, zdaj pa lahko kot pomočnik trenerja skupaj s sinom napade naslov, o katerem New York sanja že več kot pol stoletja.

Zgodbi Luke Dončića in Jalena Brunsona ob vstopu v ligo NBA sta bili diametralno nasprotni. V najmočnejšo ligo na svetu sta vstopila sočasno, v isti klub. Dallas Mavericksi so Slovenca pripeljali v Teksas in z njim želeli ustvariti projekt prihodnosti, Brunson pa je bil na naboru izbran kot 33. Dončić je veljal za evropskega čudežnega dečka, Američan je bil dokazani univerzitetni zmagovalec, ki pa mu v ligi NBA niso vsi verjeli.

Brunson je nato na treningih videl Luko: "Prišel je in vse je bilo videti tako lahkotno. Jaz pa sem moral vsak dan delati to in ono, da bi me sploh opazili," je pozneje razlagal v podkastu All The Smoke. Ko so igrali pet na pet, je Dončić po njegovih besedah počel, kar je hotel. "Jaz igram v svojem ritmu, nadzorujem igro, ampak sem si hkrati mislil: 'Ta fant je tako dober, ali sploh spadam sem?'"

Jalen Brunson in Luka Dončić sta v ligo NBA vstopila skupaj pri Dallas Mavericksih, nato pa šla po povsem različnih poteh do zvezdniškega statusa. Foto: Guliverimage

Ni šlo za zavist. Nasprotno, zavedati se je začel, kako visoko je postavljena letvica in kaj vse ga čaka v karieri. Dončić je v Dallasu hitro postal obraz franšize, Brunson pa je moral do svoje poti priti drugače. Počasi je gradil svoje ime, predvsem pa igro, zaradi katere je začel dobivati vse več simpatij.

Ko je Luka manjkal, je Brunson stopil iz sence

Dolgo je bil v očeh javnosti predvsem kot Dončićev pomočnik. V četrti sezoni je sledil premik, pred tem pa je veljal za dober nadomestek za slovenskega košarkarja, ko je ta dobil nekaj minut počitka.

Potem je prišla končnica leta 2022. Luka je zaradi poškodbe izpustil začetek serije proti Utah Jazzu, Dallas pa je potreboval nekoga, ki ne bo le zapolnil igralnega mesta, temveč prevzel odgovornost. Brunson je na drugi tekmi dosegel 41 točk, dodal osem skokov in pet asistenc ter Maverickse popeljal do zmage. Če je imel v rednem delu sezone povprečje 16,3 točke, ga je v seriji z Utahom praktično podvojil – njegovo povprečje je znašalo kar 27,8 točke.

Tisti večer je marsikaj spremenil. Ne le pri Dallasu, ampak predvsem pri Brunsonu. Ni bil več samo igralec, ki dobro deluje ob Luki. Pokazal je, da lahko ekipo nosi tudi sam v trenutkih, ko ga ta najbolj potrebuje.

Oče mu je zgodaj pokazal, da v NBA nič ni podarjeno

Brunsonova zgodba v ligi NBA se je tako začela z manj romantično platjo. Njegov oče Rick Brunson je v ligi preživel devet sezon, a si je moral mesto vedno znova izboriti. Jalen je to gledal od blizu.

"Od mladih let sem videl, kako močno je moral delati, da si je izboril mesto v ekipi. Ko sem videl, kako trdo je moral delati, sem vedel, da bom moral sam delati še bolj, če bom želel v eni ekipi ostati več let," je povedal Brunson.

Jalen Brunson z očetom Rickom Brunsonom, ki mu je že v otroštvu vcepil miselnost, da v ligi NBA nič ni podarjeno. Zdaj sodelujeta skupaj pri NY Knicksih, kjer je Rick pomočnik trenerja. Foto: Guliverimage

Dodal je stavek, ki dobro razloži njegovo kariero: "To mi je pokazalo, da ti nikoli nič ni dano. Ne glede na vse moraš za to delati."

Družinski stavek, ki ga je spremljal povsod

Pri Brunsonovih delo ni bilo le beseda, ampak nekaj, kar je Jalen dobesedno gledal vsak dan. Družinski moto se je glasil: "The magic is in the work (Čarovnija je v delu, op. a.)."

Starša sta poskrbela, da mu ta stavek ni mogel uiti. Imel ga je na steni, ogledalu in celo v šolski torbi za malico. Drugje po hiši so ga čakali podobni opomniki – na hladilniku, televiziji in ogledalih. "Imeli smo ga na steni, na ogledalu, ko sem se zbudil. Imel sem ga v torbi za kosilo. Poskrbeli so, da sem ta stavek videl," je Brunson povedal za ESPN.

Starša ga nista želela vzgajati kot otroka, ki bi samo sanjal o ligi NBA, ampak kot nekoga, ki mora razumeti, koliko dela je potrebnega na poti do cilja. Mama Sandra ga je zato učila, naj si ne postavlja le velikih, oddaljenih želja, temveč tudi manjše cilje, ki jih lahko dosega sproti – v posameznem letu, sezoni, razredu ali na vsakem treningu. Ti cilji so ga spremljali povsod. Najprej so viseli v njegovi sobi doma, pozneje tudi v študentski sobi na Villanovi.

Dirkov trenutek, ob katerem je dojel, da je res prišel v NBA

V Dallasu je imel Brunson še en poseben trenutek. Ne z Luko, ampak z Dirkom Nowitzkim. Kot novinec je nekoč med ogrevanjem videl očeta Ricka sedeti nasproti klopi. Dirk je vzel žogo, bil s hrbtom obrnjen proti Jalenu, pogledal proti Ricku in se pošalil, da mu je enake stvari nekoč počel, ko sta bila oba v ligi.

Jalen Brunson in Dirk Nowitzki v Dallasu, kjer je Američan kot novinec prvič od blizu začutil, kaj pomeni igrati ob legendi franšize. Foto: Guliverimage

"Takrat sem si rekel: Vau, moj oče je to počel, zdaj pa to počnem jaz. To je posebno," je povedal Brunson, ki je takrat v Nowitzkem videl simbol Dallasa, v Dončiću pa dokaz, kako visoko je lahko postavljena zvezdniška letvica. Vse te izkušnje je nalagal vase in iz leta v leto hitreje napredoval.

Dallas je čakal, New York pa mu je dal ključe

Sledilo je dolgo pričakovano poletje 2022, ko je bil v igri Brunsonov odhod. Ni bilo govora, da ne bi mogel igrati z Dončićem. Sam je jasno povedal, da si želi ostati.

"Res sem želel ostati v Dallasu," je dejal Brunson. Po njegovi različici je bil pred sezono 2021/22 in nato še med sezono pripravljen podpisati štiriletno podaljšanje pogodbe v vrednosti 55 milijonov dolarjev, a Mavericksi takrat niso naredili te poteze. S tem so si pri številnih navijačih pozneje prislužili očitek, da so zamudili veliko priložnost. Ko so mu isto pogodbo ponudili pozneje, je bilo prepozno. "Mislim, da sem to takrat že prerasel," je dejal.

Dallas je čakal, New York pa je bil v nizkem štartu. Junija 2022 so pri New York Knicksih kot pomočnika trenerja zaposlili očeta Ricka, mesec pozneje pa se mu je pridružil tudi Jalen, ki je podpisal štiriletno pogodbo v višini 104 milijonov ameriških dolarjev.

Jalen Brunson je v končnici dokazal, da lahko ekipo nosi tudi kot prvi mož moštva. Foto: Guliverimage

Knicksi so v njem videli več kot le dobrega drugega organizatorja igre. Videli so igralca, okoli katerega lahko gradijo ekipo. Košarkarja, ki vodi moštvo v napadu, hkrati pa tudi slačilnico.

Zavedal se je, da zna biti New York neusmiljen, a Brunson je okolico dobro poznal. Rodil se je namreč v New Brunswicku v New Jerseyju, slabo uro od kultne dvorane Madison Square Garden, kjer domujejo New York Knicksi. Kot otrok je tam videl igrati tudi očeta.

V New York ni prišel po zvezdniški status, ampak po zmage in z željo, da ekipo kot vodja popelje čim višje.

"Ko sem prišel h Knicksom, sem vedel, da bom imel priložnost voditi in imeti glas pri tem, kako pomagati fantom, da postanejo boljše moštvo," je zapisal v The Players' Tribune. Ob tem je poudaril, da nikoli ni bil človek, ki bi užival v žarometih. "Rad imam preproste stvari," je dodal.

Finalna simbolika: zgodba se vrača k očetu. Skupaj do naslova?

Štiri leta pozneje je ekipo popeljal v finale lige NBA, sam pa prejel nagrado za najkoristnejšega košarkarja finala vzhodne konference. Knicksi so v njem s 4:0 premagali Cleveland Cavalierse, Brunson pa je v povprečju dosegal 25,5 točke in 7,8 asistence. New York je s tem podaljšal zmagovalni niz v končnici na 11 tekem, kar je klubski rekord.

Brunson je v New Yorku našel okolje, ki mu je zaupalo ključe igre in slačilnice. Foto: Guliverimage

Kratkohlačniki so se tako prvič po letu 1999 uvrstili v veliki finale lige NBA. Tam jim bodo nasproti stali San Antonio Spursi, ki so jim pred 27 leti preprečili zadnji napad na naslov. New York na šampionski prstan čaka od leta 1973.

Zdaj je v središču pozornosti Brunson. Pred njim je največji izziv kariere. Na drugi strani bo Victor Wembanyama, nova velika zgodba lige NBA, okoli katere Spursi gradijo svojo ero.

Podobno kot Nikola Jokić

Posebnost letošnjega finala je tudi družinska. Rick Brunson je bil član Knicksov, ko so leta 1999 v finalu igrali prav proti San Antoniu. Zdaj bo njegov sin Jalen isto franšizo vodil v finalu proti istemu tekmecu, Rick pa je še vedno pomočnik trenerja pri Knicksih. Ko bo Jalen stopil na parket, bosta z očetom postala prvi oče in sin, ki sta v finalu lige NBA zaigrala za isto franšizo.

Jalen Brunson je štiri zmage oddaljen od košarkarske večnosti. Foto: Guliverimage

Od večnosti ga ločijo štiri zmage. Če mu uspe, bo New York po več kot pol stoletja spet popeljal na vrh lige NBA. Prav zato je njegova zgodba tako posebna. Brunson v ligo ni vstopil kot igralec, ki bi mu bila zvezdniška pot položena v naročje. Podobno kot Nikola Jokić, ki so ga Denver Nuggetsi leta 2014 izbrali šele kot 41. po vrsti. Srb je v svoji osmi sezoni Denver popeljal do zgodovinskega naslova, zdaj pa je v osmi sezoni pred podobno priložnostjo Brunson. Če so ga nekoč na naboru spregledali, se zdaj o njem vedno govori, ko beseda nanese na Kratkohlačnike.

