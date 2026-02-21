Na eni od prejšnjih tekem Los Angeles Lakersov sta se trener JJ Redick in Luka Dončić, ko ta zaradi poškodbe ni igral, pregovarjala o Ljubljančanovi jakni. Redick je na vsak način vztrajal, da gre za bluzonsko jakno, Dončić mu je odgovarjal, da je pač jakna.

Nekaj dni pozneje je Luka Dončić svojemu trenerju JJ Redicku prinesel darilo. In v vrečki je bila prav taka jakna. "Ker želiš biti enak kot jaz," mu je dejal Dončić. "Je enaka kot tvoja? Siva?" Trener se mu je zahvalil. Objela sta se. In se znova pregovarjala, ali je bluzonska jakna ali navadna jakna. In komu bolje pristoji?