M. P.

Sobota,
21. 2. 2026,
9.30

39 minut

Liga NBA jakna Luka Dončić Los Angeles Lakers JJ Redick

Jakna ali bluzonska jakna?

Luka Dončić je trenerja presenetil s posebnim darilom #video

M. P.

Luka Dončić je prav takšno jakno podaril svojemu trenerju.

Luka Dončić je prav takšno jakno podaril svojemu trenerju.

Foto: Reuters

Na eni od prejšnjih tekem Los Angeles Lakersov sta se trener JJ Redick in Luka Dončić, ko ta zaradi poškodbe ni igral, pregovarjala o Ljubljančanovi jakni. Redick je na vsak način vztrajal, da gre za bluzonsko jakno, Dončić mu je odgovarjal, da je pač jakna.

Luka Dončić Los Angeles Lakers Clippers
Sportal Dončić se je vrnil z 38 točkami, kar osmimi trojkami in tesno zmago

Nekaj dni pozneje je Luka Dončić svojemu trenerju JJ Redicku prinesel darilo. In v vrečki je bila prav taka jakna. "Ker želiš biti enak kot jaz," mu je dejal Dončić. "Je enaka kot tvoja? Siva?" Trener se mu je zahvalil. Objela sta se. In se znova pregovarjala, ali je bluzonska jakna ali navadna jakna. In komu bolje pristoji?

Liga NBA Liga NBA jakna Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers JJ Redick
