Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
31. 5. 2026,
6.15

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,43

Natisni članek

Natisni članek
Liga NBA Liga NBA Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander Victor Wembanyama San Antonio Spurs

Nedelja, 31. 5. 2026, 6.15

47 minut

Liga NBA, konferenčni finale, 30. maj

Liga NBA bo dobila novega prvaka, San Antonio izločil Oklahomo

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,43
San Antonio Spurs Victor Wembanyama | Victor Wembanyama je bil v solzah, s San Antonio Spurs bo prvič igral finale lige NBA. | Foto Reuters

Victor Wembanyama je bil v solzah, s San Antonio Spurs bo prvič igral finale lige NBA.

Foto: Reuters

Liga NBA bo dobila novega prvaka. Branilec naslova Oklahoma City Thunder je izpadel v konferenčnem finalu zahodne konference. Košarkarji ekipe San Antonio Spurs so dobili odločilno, sedmo tekmo s 111:103. Mladi francoski zvezdnik Victor Wembanyama je za svoj prvi finale dal 22 točk, Julian Champagnie je 18 od 20 točk dosegel izza črte za tri.

Luka Dončić Madrid
Sportal Potrjeno: Dončić kupil klub. "Košarka se vrača v Rim"

Victor Wembanyama | Foto: Reuters Victor Wembanyama Foto: Reuters "Ta občutek … Ne znam razložiti. Tako močan je," je bil po sedmi tekmi finala zahodne konference in četrti zmagi nad Oklahomo City Thunder v solzah Victor Wembanyama. Dvaindvajsetletni Francoz bo v svoji tretji sezoni v ligi NBA prvič igral veliki finale. Bil je eden od kar sedmih košarkarjih San Antonia, ki so dali na odločilni tekmi dvomestno število točk. Z 22 je bil najboljši strelec ekipe. Julian Champagnie jih je za končni izid tekme v Oklahomi 111:103 dosegel 20, Stephon Castle 16, De'Araron Fox 15, Dylan Harper 12, Devin Vassell in Keldon Johnson po 11. "Že oktobra smo vedeli, da imamo kar lepe možnosti, da bomo zelo dobri," je izpostavil mladi trener Mitch Johnson

Oklahomo so omejili na 103 točke in ko jih ta da "tako malo", je večji del posla za nasprotnika narejen. Na dveh tekmah te serije jih je Thunder dal celo manj kot 100. MVP lige Shai Gilgeous-Alexander je svoje sicer prispeval, 35 točk in devet asistenc, je pa na zadnji tekmi odpovedal Chet Holmgren, saj je dosegel le štiri točke, iz igre je metal le dvakrat. Tudi Isaiah Hartenstein je dal le sedem točk. Ko mu je Luke Kornet v enem od protinapadov v zadnji četrtine podelil blokado, je bilo jasno, da se za Oklahomo bliža konec sezone.

že osmo sezono zapored bo torej liga NBA dobila novega prvaka. V finalu se bodo Spurs pomerili z New York Knicks, ki so svojega tekmeca v finalu vzhodne konference, Cleveland Cavaliers, izločili z metalo, torej s 4:0 v zmagah. Finale se začne v sredo zvečer, torej v noči na četrtek po srednjeevropskem času.

Liga NBA, konferenčni finale, 30. maj:

Konferenčni finale:

Zahod:
Oklahoma City Thunder (1) – San Antonio Spurs (2) /3:4/

Vzhod:
New York Knicks (3) – Cleveland Cavaliers (4) /4:0/

/ / Izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

Sean Sweeney Luka Dončić
Sportal Nekdanji pomočnik v slovenski reprezentanci bo novi trener Orlanda
Victor Wembanyama
Sportal Ni še konec: San Antonio Spurs izsilili sedmo tekmo
New York Knicks
Sportal V Clevelandu zaplesala metla. Na to so čakali kar 27 let.
Liga NBA Liga NBA Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander Victor Wembanyama San Antonio Spurs
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.