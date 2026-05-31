Liga NBA bo dobila novega prvaka. Branilec naslova Oklahoma City Thunder je izpadel v konferenčnem finalu zahodne konference. Košarkarji ekipe San Antonio Spurs so dobili odločilno, sedmo tekmo s 111:103. Mladi francoski zvezdnik Victor Wembanyama je za svoj prvi finale dal 22 točk, Julian Champagnie je 18 od 20 točk dosegel izza črte za tri.

Victor Wembanyama Foto: Reuters "Ta občutek … Ne znam razložiti. Tako močan je," je bil po sedmi tekmi finala zahodne konference in četrti zmagi nad Oklahomo City Thunder v solzah Victor Wembanyama. Dvaindvajsetletni Francoz bo v svoji tretji sezoni v ligi NBA prvič igral veliki finale. Bil je eden od kar sedmih košarkarjih San Antonia, ki so dali na odločilni tekmi dvomestno število točk. Z 22 je bil najboljši strelec ekipe. Julian Champagnie jih je za končni izid tekme v Oklahomi 111:103 dosegel 20, Stephon Castle 16, De'Araron Fox 15, Dylan Harper 12, Devin Vassell in Keldon Johnson po 11. "Že oktobra smo vedeli, da imamo kar lepe možnosti, da bomo zelo dobri," je izpostavil mladi trener Mitch Johnson.

Oklahomo so omejili na 103 točke in ko jih ta da "tako malo", je večji del posla za nasprotnika narejen. Na dveh tekmah te serije jih je Thunder dal celo manj kot 100. MVP lige Shai Gilgeous-Alexander je svoje sicer prispeval, 35 točk in devet asistenc, je pa na zadnji tekmi odpovedal Chet Holmgren, saj je dosegel le štiri točke, iz igre je metal le dvakrat. Tudi Isaiah Hartenstein je dal le sedem točk. Ko mu je Luke Kornet v enem od protinapadov v zadnji četrtine podelil blokado, je bilo jasno, da se za Oklahomo bliža konec sezone.

že osmo sezono zapored bo torej liga NBA dobila novega prvaka. V finalu se bodo Spurs pomerili z New York Knicks, ki so svojega tekmeca v finalu vzhodne konference, Cleveland Cavaliers, izločili z metalo, torej s 4:0 v zmagah. Finale se začne v sredo zvečer, torej v noči na četrtek po srednjeevropskem času.

Liga NBA, konferenčni finale, 30. maj: