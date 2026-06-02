Neverjetne številke Luke Modrića, na katere je pozorna tudi Slovenija

Tudi današnji dan ne bo minil brez nastopov udeležencev SP 2026. Hrvaška se bo na Reki v pripravljalnem dvoboju pomerila z Belgijo, od prve minute pa naj bi zaigral neuničljivi kapetan ognjenih Luka Modrić. To bo zanj že 197. nastop za Hrvaško, na svetovni lestvici pa zaostaja le za tremi igralci. Današnji spopad na Rujevici bo z velikim zanimanjem spremljal tudi Boštjan Cesar, saj se bo Hrvaška pred odhodom v ZDA v nedeljo v Varaždinu pomerila še s Slovenijo.

Evropski velesili Hrvaška in Belgija se bosta ob 18. uri pomerili na stadionu Rujevica, na katerem bi lahko v prihodnje, če se bo resnično vrnil na trenerski stolček Rijeke, deloval dolgoletni slovenski selektor Matjaž Kek. Reprezentanci sta se nazadnje srečali na svetovnem prvenstvu v Katarju. Hrvaški je za napredovanje zadostoval že remi. Izborila si ga je (0:0) in pozneje na SP 2022 osvojila bron, rdeči vragi pa so neslavno izpadli že po skupinskem delu.

Modrić kmalu v klubu 200?

Cristiano Ronaldo, dolgoletni soigralec Luke Modrića pri Realu, je aktualni svetovni rekorder po številu nastopov za člansko reprezentanco. Foto: Reuters Danes bi lahko bil v središču pozornosti Luka Modrić. Odigral bo že 197. tekmo za Hrvaško. Na večni svetovni lestvici je na visokem četrtem mestu (196). Zaostaja le za rekorderjem, Portugalcem Cristianom Ronaldom (226), Kuvajtčanom Baderjem Al Mutavo (202), ki je reprezentančno kariero končal leta 2022, in Argentincem Lionelom Messijem (198). Že kmalu bi se lahko tako Messi in Modrić prebila pred Azijca.

40-letni Modrić bi lahko sklenil kariero po SP 2026. Za zdaj se o tem še ugiba, bo pa proti Belgiji po napovedih selektorja Zlatka Dalića zaigral od prve minute. Pred dobrim mesecem je opravil operacijo ličnice, ki si jo je poškodoval v dresu Milana, zadnji trening na Reki pa je že opravil brez zaščitne maske.

Belgijec Leandro Trossard je v soboto z Arsenalom izgubil v finalu lige prvakov proti PSG. Foto: Reuters

"Zaigrali bomo v postavitvi 3-4-2-1. Tako želimo zaigrati tudi na SP proti Angliji. Belgija je močan tekmec, zato želimo preizkusiti ta sistem proti njej," je pred srečanjem pojasnil Dalić ter dodal, da bosta poleg Modrića na dvoboju od 1. minute zagotovo igrala tudi zvezdnika Manchester Cityja Joško Gvardiol in Mateo Kovačić, ki sta imela v zadnjih mesecih veliko zdravstvenih težav.

Pri Belgiji ne bo Leandra Trossarda, ki je v soboto z Arsenalom izgubil v finalu lige prvakov, nato pa proslavljal angleški naslov po ulicah Londona. Reprezentanci, polni imenitnih imen (Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thibaut Courtois …), se bo pridružil v sredo.

Hrvaška se bo na SP 2026 v skupinskem delu pomerila z Anglijo, Panamo in Gano, Belgija pa z Egiptom, Iranom in Novo Zelandijo. Rdeče vrage pred začetkom SP 2026 čaka še pripravljalna tekma s Tunizijo, za katero nastopa tudi branilec Maribora Omar Rekik.

Danes oziroma v noči na sredo po slovenskem času bo na delu še nekaj udeležencev SP 2026. Gana se bo pomerila z Walesom, Maroko z Madagaskarjem, Haiti z Novo Zelandijo, Južna Koreja pa s Salvadorjem.

