V ZDA narašča napetost, zdaj gre zares

V noči na četrtek ob 2.30 po slovenskem času se bo v Frost Bank Centru začel veliki finale lige NBA. V njem se bosta na štiri zmage pomerila San Antonion Spurs in New York Knicks. Ekipa iz New Yorka že vse od leta 1973 ni osvojila naslova, na drugi strani pa ima San Antonio po petih naslovih med leti 1999 in 2014 možnost za novo dinastijo.

New York je v tej sezoni na treh tekmah teh dveh ekip doslej dvakrat slavil. Najprej je sredi decembra s 124:113 osvojil t. i. pokal NBA, nato je konec decembra tesno izgubil s 132:134, nazadnje pa marca prepričljivo zmagal s 114:89. New York je v letošnji končnici najprej izločil Atlanto (4:2), nato pometel s Philadelphio (4:0) in v konferenčnem finalu na enak način opravil še s Clevelandom. San Antonio pa je najprej obračunal s Portlandom (4:1), potem je izločil Minnesoto (4:2) in v poslastici zahoda nato v sedmi tekmi konferenčnega finala opravil še z branilci naslova, Oklahomo City Thunder.

Prvo ime finala bo nedvomno 22-letni Victor Wembanyama. Vesoljec iz Francije, kot zaradi izjemnih fizičnih proporcev in hkrati gibčnosti ter košarkarske vsestranskosti ljubkovalno kličejo 224 cm visokega košarkarji, bo v tretji sezoni od prihoda v ligo prvič s San Antoniom imel priložnost osvojiti naslov.

Največja odgovornost pri Knicksih pa bo na organizatorju igre Knicks Jalenu Brunsonu, nekdanjemu soigralcu Luke Dončića pri Dallas Mavericks, ki se je znašel v vlogi nosilca igre pri New Yorku. Nekdanji izbor drugega kroga nabora, ki ga mnogi pred leti niso videli kot nosilca igre, je od selitve v veliko jabolko močno zvišal vrednost svojih delnic, z osvojitvijo naslova pa bi se zapisal med športne legende New Yorka.

Liga NBA, finale, 3. junij: