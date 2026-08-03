Pevec skupine Firbci je v podkastu z Uršo Koser spregovoril o temi, ki se je mnogi glasbeniki izogibajo: koliko pravzaprav zaslužijo z nastopi.

Sveže poročeni Jaka Šinkovec, pevec skupine Firbci, je gostoval v podkastu Urše Koser, v katerem je spregovoril o najrazličnejših temah, veliko pozornosti pa je pritegnil z razkritjem, koliko z nastopi zaslužijo slovenski glasbeniki, predvsem ansambli, ki igrajo na zabavah in veselicah.

"Imaš prvi rang ansamblov, ki igrajo za veselje in jim je čisto vseeno, ali nastopajo pred veliko ali malo ljudmi, ker komaj čakajo, da gredo od doma in se zabavajo. Takšne zasedbe dobiš za nekje do tisoč evrov," je dejal Šinkovec. "Drugi rang ansamblov se giblje med tisoč in dva tisoč evri. To so že ansambli, ki nastopajo na raznih zasebnih zabavah, petdesetletnicah, tudi za poroke so zelo zaželeni, ker to ni tolikšen strošek."

"Potem imaš ansamble v rangu med dva in tri tisoč evri, ki že prinesejo nekaj več – več ozvočenja, več svetlobnih efektov, povezujejo program, se ukvarjajo z gosti in niso osredotočeni le na to, da bodo igrali, med odmorom pa spili nekaj piv in jih briga za ostalo," je nadaljeval. "Če pa se osredotočimo na veselice, imaš ansamble v rangu od tri do pet tisoč evrov, ki na veselico pritegnejo toliko ljudi, da si gasilci lahko pokrijejo vse stroške in zraven še dobro zaslužijo. V ta rang se uvrščamo Firbci."

"Nato pa imaš še tiste res dobre ansamble, ki niti niso več ansambli, ampak koncertne zasedbe, ti so med pet in deset tisoč, potem pa so še tisti na vrhu, kot so Magnifico in Fehtarji. Ti imajo le kakšnih deset nastopov letno in zaračunajo nad deset tisoč evri," je še povedal Šinkovec, ob tem pa poudaril: "Pametno je, da se zasedba že na začetku odloči, kaj si želi, koliko hoče zaslužiti in kolikokrat nastopati. Nekaterim ustreza desetkrat na leto, nekaterim, kot smo mi, pa 15-krat na mesec."

Celoten pogovor si lahko ogledate tukaj: