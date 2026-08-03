Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
12.10

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Jaka Šinkovec ansambel Firbci

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 12.10

30 minut

Jaka iz Firbcev razkril, koliko zaslužijo slovenski ansambli

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Firbci | Jaka (drugi z leve) iz ansambla Firbci je razkril zneske, ki jih slovenske zasedbe zaračunajo na veselicah in drugih nastopih. | Foto promocijsko gradivo

Jaka (drugi z leve) iz ansambla Firbci je razkril zneske, ki jih slovenske zasedbe zaračunajo na veselicah in drugih nastopih.

Foto: promocijsko gradivo

Pevec skupine Firbci je v podkastu z Uršo Koser spregovoril o temi, ki se je mnogi glasbeniki izogibajo: koliko pravzaprav zaslužijo z nastopi.

Sveže poročeni Jaka Šinkovec, pevec skupine Firbci, je gostoval v podkastu Urše Koser, v katerem je spregovoril o najrazličnejših temah, veliko pozornosti pa je pritegnil z razkritjem, koliko z nastopi zaslužijo slovenski glasbeniki, predvsem ansambli, ki igrajo na zabavah in veselicah.

"Imaš prvi rang ansamblov, ki igrajo za veselje in jim je čisto vseeno, ali nastopajo pred veliko ali malo ljudmi, ker komaj čakajo, da gredo od doma in se zabavajo. Takšne zasedbe dobiš za nekje do tisoč evrov," je dejal Šinkovec. "Drugi rang ansamblov se giblje med tisoč in dva tisoč evri. To so že ansambli, ki nastopajo na raznih zasebnih zabavah, petdesetletnicah, tudi za poroke so zelo zaželeni, ker to ni tolikšen strošek."

Jaka Šinkovec (Firbci), Nika Svetlin, Petra Potrebuješ
Trendi Pevec skupine Firbci odgovoril kritikom: Če ti kaj ne paše, poslušaj drugo glasbo

"Potem imaš ansamble v rangu med dva in tri tisoč evri, ki že prinesejo nekaj več – več ozvočenja, več svetlobnih efektov, povezujejo program, se ukvarjajo z gosti in niso osredotočeni le na to, da bodo igrali, med odmorom pa spili nekaj piv in jih briga za ostalo," je nadaljeval. "Če pa se osredotočimo na veselice, imaš ansamble v rangu od tri do pet tisoč evrov, ki na veselico pritegnejo toliko ljudi, da si gasilci lahko pokrijejo vse stroške in zraven še dobro zaslužijo. V ta rang se uvrščamo Firbci."

"Nato pa imaš še tiste res dobre ansamble, ki niti niso več ansambli, ampak koncertne zasedbe, ti so med pet in deset tisoč, potem pa so še tisti na vrhu, kot so Magnifico in Fehtarji. Ti imajo le kakšnih deset nastopov letno in zaračunajo nad deset tisoč evri," je še povedal Šinkovec, ob tem pa poudaril: "Pametno je, da se zasedba že na začetku odloči, kaj si želi, koliko hoče zaslužiti in kolikokrat nastopati. Nekaterim ustreza desetkrat na leto, nekaterim, kot smo mi, pa 15-krat na mesec."

Celoten pogovor si lahko ogledate tukaj:

Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič
Trendi Poročila sta se Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič
Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič
Trendi Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič po nekaj mesecih zveze pričakujeta otroka
Jaka Šinkovec ansambel Firbci
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.