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Avtorji:
Pe. M., STA

Torek,
21. 7. 2026,
10.26

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Liga NBA Liga NBA NBA Wilt Chamberlain košarka

Torek, 21. 7. 2026, 10.26

1 ura, 21 minut

Oblačilo prodal prek dražbene hiše Sotheby's

Jakna za tri dolarje legende NBA na dražbi prinesla 89 tisoč dolarjev

Avtorji:
Pe. M., STA

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Wilt Chamerlain | Wilt Chamberlain še vedno velja za enega najbolj dominantnih igralcev v zgodovini lige. | Foto Getty Images

Wilt Chamberlain še vedno velja za enega najbolj dominantnih igralcev v zgodovini lige.

Foto: Getty Images

Ameriški najstnik je v povsem običajnem zabojniku za zbiranje rabljenih oblačil našel jakno košarkarske ekipe Los Angeles Lakers z imenom legende Wilta Chamberlaina. Izkazalo se je, da je jakna pristna in tudi izjemno dragocena. Na dražbi so jo prodali za 89 tisoč dolarjev oziroma nekaj manj kot 78 tisoč evrov.

Najbolj nenavaden del zgodbe je, da je jakna še nedavnega ležala v zabojniku za zbiranje oblačil pri trgovini z rabljenim blagom v bližini mesta Oregon, kjer jo je najstnik kupil za 3,07 dolarja. Šele pozneje se je izkazalo, da je Chamberlain – rekorder lige NBA, ki je umrl leta 1999 – to jakno s kratkimi rokavi nosil med finalom lige NBA leta 1972.

"Bolje skoraj ne gre," je dejal srečni najditelj Quinn Brown, ki je oblačilo prodal prek dražbene hiše Sotheby's, kot poroča tiskovna agencija AP.

Pri Sotheby's so opravili lastno fotopreverjanje in potrdili, da je Chamberlain jakno res nosil med finalom leta 1972. "Fotoujemanje kosa oblačila, ki ga je nosil na tekmi, z določeno serijo finala je za igralca tega obdobja resnično izjemno. Ker so fotoujemanja kosov, ki jih je nosil Chamberlain, izjemno redka, je ta jakna del športne zgodovine," so zapisali na uradni spletni strani dražbene hiše.

Eden najbolj dominantnih igralcev v zgodovini lige

Chamberlain je bil zvezdnik lige NBA v šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in še vedno velja za enega najbolj dominantnih igralcev v zgodovini lige.

Leta 1962 je na eni sami tekmi dosegel sto točk – dosežek, ki ga ni ponovil noben drug poklicni košarkar v ligi NBA. S skupno 31.419 točkami v karieri zaseda osmo mesto na večni lestvici najboljših strelcev.

Visokorasli košarkar (v višino je meril približno 216 centimetrov) je osvojil dva naslova prvaka: prvega leta 1967 z moštvom Philadelphia 76ers, drugega pa leta 1972 z ekipo Los Angeles Lakers, za katero zdaj igra tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić.

Jakna za ogrevanje izvira iz finalnega dvoboja sezone 1972, v kateri je Chamberlain prejel tudi naziv za najkoristnejšega igralca (MVP).

Leta 2023 je dražbena hiša Sotheby's prodala Chamberlainov dres iz iste finalne serije leta 1972 proti ekipi New York Knicks; zanj je iztržila 4,9 milijona dolarjev.

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