Žena Jonasa Vingegaarda spregovorila o možnosti, ki je vse bolj realna

Za Jonasom Vingegaardom je posebno leto 2026, v katerem je spisal zgodovino, hkrati pa plačal tudi visoko ceno. Po zmagi na Giru d'Italia, po kateri se je lahko pohvalil s trojčkom zmag na vseh Grand Tourih, se mu je zgodil hud padec na Dirki po Franciji, po katerem je moral znova na operacijo, datum njegove vrnitve pa ostaja neznan. Njegova žena Trine priznava, da bi ga povsem razumela, če bi se odločil, da v letu 2026 ne bo več tekmoval. Ob tem je spregovorila tudi o izčrpanosti, potovanjih in kritikah ekipe Visma | Lease a Bike, ki so lani močno odmevale v kolesarskem svetu.

"Če bi Jonas rekel, da letos ne želi več dirkati, bi ga razumela," je Trine Vingegaard povedala za danski Feltet.

Jonas Vingegaard še vedno okreva po zlomu ključnice, ki ga je utrpel ob padcu v 15. etapi Dirke po Franciji. V skupnem seštevku je bil takrat drugi za Tadejem Pogačarjem, nato pa je moral Tour predčasno končati in še enkrat na operacijsko mizo.

Kako dolgo bo trajala rehabilitacija, za zdaj ni znano. Prav tako ni jasno, ali bi lahko Danec jeseni nastopil na svetovnem prvenstvu ali Dirki po Lombardiji. Pri ekipi Visma | Lease a Bike njegovega nastopa na nobeni od teh preizkušenj še niso potrdili.

"Ne vem, katere dirke bi bile zanj sploh najbolj očitna izbira. Prav tako nimam pojma, kako bo okreval po poškodbi ključnice," je dodala njegova žena.

Zgodovinska sezona, ki je zahtevala ogromno

Vingegaard je leto 2026 začel izjemno. Najprej je osvojil dirki Pariz–Nica in po Kataloniji, nato pa se je maja prvič v karieri podal na Giro.

Na italijanskih cestah je dosegel pet etapnih zmag in v Rimu dvignil pokal za skupnega zmagovalca. S tem je postal šele osmi kolesar v zgodovini, ki je osvojil vse tri največje tritedenske dirke. Dvema zmagama na Touru je dodal rožnato majico z Gira, Vuelto pa je osvojil leta 2025.

Le pet tednov po koncu Gira je v Barceloni začel še Dirko po Franciji in napadel enega najtežjih podvigov v kolesarstvu – dvojček Giro–Tour.

Visma je Tour začela z zmago na ekipnem kronometru, Vingegaard pa je oblekel rumeno majico. Vodstvo je pozneje prevzel Pogačar, ki je na koncu tudi petič v karieri osvojil dirko vseh dirk.

Jonasovo sezono je nato prekinil padec in nov zlom ključnice. "Ko pogledate njegovo sezono kot celoto, je jasno, da je človek zelo izčrpan. Ves čas mora biti popolnoma osredotočen, in ko si introvertiran, kot je Jonas, ti to vzame ogromno energije," je poudarila Trine.

Za njim sta dva Grand Toura in številni tedni od doma

Vingegaard je v Italiji odpeljal vseh 21 etap, nato pa na Touru tekmoval še dva tedna. Ob dirkah je veliko časa preživel tudi na višinskih pripravah, treningih in potovanjih v tujini.

Njegova žena opozarja, da izčrpanosti ne povzročajo le kilometri na kolesu: "Objektivno gledano sta dva Grand Toura ogromen dosežek. To pomeni veliko tekmovalnih dni in zelo veliko časa, preživetega od doma."

Trine je že med Tourom 2025 povzročila veliko razburjenja, ko je opozorila, da je njen mož zelo izčrpan, in puščice uperila tudi proti delodajalcu Visma | Lease a Bike.

Njene besede so številni razumeli kot neposredno kritiko ekipe in njene taktike. Zdaj pravi, da je bil njen takratni intervju napačno razumljen.

"Jonas sovraži dneve, namenjene potovanjem"

"Mislim, da so ljudje tisti intervju narobe razumeli. V osnovi je šlo za to, da je Jonas introvertiran in da sovraži vse dneve, namenjene potovanjem. Ni šlo za to, da bi moral biti več časa z družino," je pojasnila za Viaplay.

Tudi Vingegaard je pozneje priznal, da so zanj večtedenske priprave daleč od doma zahtevne. Zavračal je sicer namigovanja, da je blizu izgorelosti, vendar je tudi sam izpostavil, da je utrujen.

Jonas in Trine Vingegaard sta skupaj doživljala njegove največje zmage in najtežje trenutke. Foto: Reuters

Trine meni, da bi morale ekipe bolj razmišljati o drugačnih načinih priprav. Kot eno izmed možnosti je omenila višinske sobe, v katerih je mogoče simulirati razmere na visoki nadmorski višini, ne da bi morali kolesarji za več tednov zapustiti dom.

"Lahko bi uporabili višinsko sobo, jo nastavili na tri tisoč metrov in ostali doma. Tako bi se izognili potovanjem in stresu," je dejala.

Kolesarstvo je ob tem označila za nekoliko staromoden šport, ki se težko odpira novim pristopom.

Odločitev bo počakala na potek rehabilitacije

Kdaj se bo Jonas vrnil v tekmovalni pogon, za zdaj ni znano. Najprej bodo počakali, da bo v celoti opravil rehabilitacijo po operaciji ključnice, nato pa bodo videli, v kakšni telesni pripravljenosti je njegovo telo za morebitne nove večje podvige.