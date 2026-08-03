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Ponedeljek,
3. 8. 2026,
9.12

Osveženo pred

21 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
PR članek noad Zavarovalnica Triglav vožnja osvežitvena vožnja starejši AMZS Center varne vožnje Vransko avtomobilsko zavarovanje

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 9.12

21 minut

Starejši vozniki

Osvežitvene vožnje 2026: za večjo suverenost in varnost na cesti

Oglasno sporočilo
Osvežitvena vožnja | Foto Zavarovalnica Triglav

Foto: Zavarovalnica Triglav

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije ter vozniške navade in izzivi. Zavarovalnica Triglav zato tudi letos organizira akcijo Osvežitvene vožnje, ki je namenjena voznikom, starejšim od 65 let. Preverite, kako se lahko prijavite, in poskrbite, da boste za volanom ostali suvereni in varni.

Vse vožnje bodo letos na Vranskem

Pomembna novost je, da bodo letos brezplačne poldnevne delavnice potekale na enem mestu – v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Prav ta sprememba prinaša tudi glavno prednost: vozniki boste lahko v svojem tempu v varnem in nadzorovanem okolju preizkusili tudi zahtevnejše situacije ter se naučili pravilnega odzivanja nanje.

Osvežitvena vožnja | Foto: Zavarovalnica Triglav Foto: Zavarovalnica Triglav

Teorija in praksa z lastnim vozilom

Letošnji program združuje osvežitev pravil CPP in praktične vaje pod vodstvom izkušenih inštruktorjev varne vožnje na AMZS. Udeleženci boste tako najprej osvežili svoje znanje o CPP ter se seznanili s pomembnimi novostmi v prometu in z delovanjem asistenčnih sistemov.

Potem pa boste svoje znanje utrdili še na poligonu. Z lastnim vozilom boste pod budnim očesom inštruktorjev vadili zaviranje v kritičnih razmerah, upravljanje vozila in odzivanje ob zdrsu. Tako boste bolje pripravljeni na situacije, ki vas lahko doletijo na cesti.

Osvežitvena vožnja | Foto: Zavarovalnica Triglav Foto: Zavarovalnica Triglav

Kako se prijavite?

K sodelovanju boste povabljeni voznice in vozniki, starejši od 65 let, ki imate pri Zavarovalnici Triglav sklenjeno avtomobilsko zavarovanje oziroma ga boste do 22. avgusta 2026 sklenili ali podaljšali. Vabilo s povezavo do prijave boste prejeli po e-pošti, med prijavljenimi pa bo izžrebanih 320 udeležencev.

Osvežitvena vožnja | Foto: Zavarovalnica Triglav Foto: Zavarovalnica Triglav

Več informacij o vožnjah najdete na Vozim se

Avtomobilsko zavarovanje pa lahko hitro in preprosto sklenete prek spleta ali pri svojem zastopniku.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav. 

PR članek noad Zavarovalnica Triglav vožnja osvežitvena vožnja starejši AMZS Center varne vožnje Vransko avtomobilsko zavarovanje
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