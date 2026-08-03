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Avtor:
STA

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
20.12

Osveženo pred

12 minut

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Natisni članek
Alexandra Eala teniški globus Jessica Pegula

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 20.12

12 minut

Teniški globus, 3. avgust

Alexandra Eala se je vpisala v zgodovino filipinskega tenisa

Avtor:
STA

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Alexandra Eala | Alexandra Eala je osvojila svoj prvi WTA turnir. | Foto Reuters

Alexandra Eala je osvojila svoj prvi WTA turnir.

Foto: Reuters

Filipinska teniška igralka Alexandra Eala je v finalu turnirja v Washingtonu z nagradnim skladom 1,4 milijona evrov premagala Američanko Jessico Pegula s 4:6, 6:4 in 6:0 ter se v zgodovino filipinskega tenisa zapisala kot prva igralka, ki je slavila na turnirju serije WTA.

Obračun med filipinsko in ameriško igralko je bil v zaradi neurja v nedeljo prekinjen in prestavljen na naslednji dan. Smetano je po slabih dveh urah dolgem dvoboju pobrala 21-letna Alexandra Eala in prvopostavljeni 32-letni Američanki Jessici Peguli preprečila, da bi osvojila 12. turnir v svoji karieri in tretjega v letošnji sezoni.

Filipinka je v Washingtonu prikazala sijajne predstave, med drugim ji niso bile kos Ukrajinka Elina Svitolina, Japonka Naomi Osaka in branilka naslova iz Kanade Leylah Fernandez.

Eala bo po osvojitvi svojega prvega naslova napredovala na 20. mesto na lestvici WTA, kar bo njena najboljša uvrstitev v karieri.

Zavoljo slabih vremenskih razmer je bil preložen tudi moški finalni obračun v ameriški prestolnici, dvoboj med Američanom Taylorjem Fritzem in Špancem Rafaelom Jodarjem se bo predvidoma nocoj pričel okoli 20. ure.

Washington, WTA 500 (1.400.000 evrov):

Finale:
Alexandra Eala (Fil) - Jessica Pegula (ZDA/1) 4:6, 6:4, 6:0.

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