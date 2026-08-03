Dež moti turnirja v Torontu in Montrealu

Dež je prekinil teniške dvoboje, predvidene za uvodni krog na kanadskih igriščih s trdo podlago; ženski turnir serije WTA 1000 se je začel v Torontu, moški masters 1000 pa v Montrealu. V Torontu so odigrali sedem dvobojev vključno s tekmo ameriške legende Venus Williams, ki je s 4:6 in 1:6 izgubila proti Uzbekistanki Kamili Rahimovi.

Nato je poslabšanje vremena organizatorje prisililo, da so najprej prekinili tekmovanja in jih nato preložili za en dan. Montrealu so od 14 predvidenih dvobojev odigrali le dva.

Na letošnji izvedbi prestižnega kanadskega turnirja manjkajo prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, legendarni Srb Novak Đoković in Španec Carlos Alcaraz; tretji na lestvici ATP zaradi poškodbe zapestja ni igral vse od aprila.

Kanadski organizatorji so po vrsti odpovedi v zadnjem trenutku za prvi od dveh turnirjev serije masters 1000 pred odprtim prvenstvom ZDA pozvali k uvedbi sankcij, vključno s finančnimi kaznimi, za manjkajoče igralce.

Prvi nosilec je tako Nemec Alexander Zverev: V nedeljo je po navedbi francoske tiskovne agencije AFP dejal, da finančne kazni ne bodo rešile težave z odsotnostjo zvezdnikov na turnirjih te ravni. Hkrati je opozoril na nevarnost izgorelosti in odpovedi nastopov zaradi pretirane dolžine tekem in teh turnirjev.

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