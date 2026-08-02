Ameriško-španski obračun v finalu Washingtona, udarec za Osako

Američan Taylor Fritz in Španec Rafael Jodar sta se uvrstila v finale teniškega turnirja ATP 500 v Washingtonu. Fritz, deseti igralec sveta in tretji nosilec, je premagal svojega rojaka Brandona Nakashimo s 6:3, 3:6 in 6:3, medtem ko se je 19-letni Jodar pomeril proti Čilencu Alejandru Tabilu in slavil s 6:7 (6), 6:4 in 6:4. Francoz Arthur Gea je medtem v finalu teniškega turnirja v mehiškem Los Cabosu (800.000 evrov nagradnega sklada) s 6:3 in 6:4 premagal Denisa Shapovalova, osmega nosilca iz Kanade, ter osvojil svoj prvi turnir serije ATP.

Enaindvajsetletni Arthur Gea je tudi prvič igral v finalu ATP, pred tem je večinoma nastopal na nižji ravni serije challenger. Trenutno je na 127. mestu svetovne lestvice, kar je tudi najvišje v karieri. V ponedeljek se bo uvrstil med najboljših sto na svetu, ko bo postal 81. igralec na jakostni lestvici.

Šele leto dni igra na tekmah na najvišji ravni in še nikoli se ni prebil dlje od četrtfinala. Do tega dosežka je prišel februarja lani v Montpellieru, ob prihodu v Los Cabos je imel na svojem računu na turnirjih ATP le tri zmage. Zdaj je postal šesti igralec, rojen od leta 2005, ki je osvojil naslov ATP. Pridružil se je Joau Fonseci, Jakubu Menšiku, Lernerju Tienu, Rafaelu Jodarju in Shang Junchenu.

Shapovalovu, ki je branil naslov, je vsilil svojo igro ter po dveh nizih tekmo končal v uri in 29 minutah. Pri štirih naslovih je tako ostal šest let starejši Kanadčan. Pred slabimi šestimi leti je bil že deseti igralec sveta, tretji najboljši Kanadčan doslej. Ta čas je na 39. mestu lestvice ATP.

Fritz po 11. naslov ATP

Taylor Fritz je v svojem boju za 11. naslov ATP, ki bi bil njegov prvi od lanske zmage v Eastbournu v Angliji, izvedel 13 asov in ubranil tri žogice za odvzem servisa. "Zelo sem se trudil, da bi se obdržal v igri," je dejal Fritz.

Rafael Jodar ga je februarja lani v Delray Beachu premagal v njunem edinem dosedanjem medsebojnem srečanju. Ta čas štiriindvajseti tesnisač sveta ima že zagotovljen preboj med najboljših 20 na lestvici, ki bo objavljena v začetku prihodnji teden. V polfinalu je zmagal po napornem boju, ki je trajal dve uri in 26 minut. Poskušal bo osvojiti svoj drugi naslov ATP, pred tem mu je to uspelo aprila lani v Maroku.

Filipinka presenetila Osako

Jessica Pegula, prva nosilka teniškega turnirja WTA 500 v Washingtonu (1.400.000 evrov nagradnega sklada), je v polfinalu s 7:5 in 6:4 premagala Dijano Šnajder, četrto nosilko iz Rusije. Američanka bo v finalu igrala proti Filipinki Alexandri Eali, ki je Naomi Osako, tretjo igralko turnirja iz Japonske, izločila s 6:4 in 6:2.

Enaindvajsetletna filipinska levoroka igralka je dosegla odmevno zmago nad štirikratno zmagovalko turnirjev za grand slam ter nekdanjo prvo igralko sveta iz Japonske in se uvrstila v svoj drugi finale WTA, potem ko je prvega izgubila lani v Eastbournu.