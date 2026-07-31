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Avtor:
STA

Petek,
31. 7. 2026,
13.27

Osveženo pred

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teniški globus Andreja Klepač

Petek, 31. 7. 2026, 13.27

1 ura, 32 minut

Teniški globus, 31. julij

Andreja Klepač v polfinalu dvojic v Washingtonu

Avtor:
STA

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Andreja Klepač | Foto Vid Ponikvar/Sportida

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je skupaj z Japonko Makoto Ninomiya prebila v polfinale dvojic na turnirju serije WTA 500 v Washingtonu. Slovensko-japonska naveza je bila v četrtkovem četrtfinalu boljša od prvih nosilk, italijansko-ameriškega para Sara Errani in Nicole Melicar-Martinez, z 1:6, 7:6 in 12:10.

Izkušena 40-letna slovenska tenisačica je že na letošnjem odprtem prvenstvu Francije poskrbela za odličen rezultat, ko se je uvrstila v četrtfinale turnirja dvojic, zdaj pa sta skupaj z Japonko Ninomiya novo presenečenje pripravili še v ameriški prestolnici.

Na turnirju v Washingtonu sta po zmagi nad Američanka Carolyn Ansari in Leo Ma v prvem krogu v četrtek zvečer po slovenskem času odpravili še prvi nosilki po uri in 38 minutah igre. V polfinalu bosta danes ob 21. uri po slovenskem času tekmici tretji nosilki iz Indonezije in Kitajske, Janice Tjen in Shuai Zhang.

Klepač se je prvič po turnirju v Charlestonu leta 2022 uvrstila v polfinale turnirja serije WTA 500. Takrat je turnir s Poljakinjo Magdo Linette tudi osvojila.

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