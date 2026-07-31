Jevšenak iz Celja k Muri, spremembe tudi v Lendavi in Grosupljem

Slovenski nogometni prvak Celje, ki naj bi danes na popoldanski novinarski konferenci potrdil prihod reprezentanta Benjamina Verbiča, je do konca sezone 2026/27 tekmecu iz 1. SNL Muri posodil vezista Florjana Jevšenaka, sta sporočila kluba.

"Vse je potekalo zelo hitro, odločitev ni bila težka. Ko se mi je ponudila možnost posoje v Muro, nisem okleval. O klubu, trenerju in soigralcih sem slišal same dobre stvari, na prvih dveh tekmah je Mura zares izgledala zelo dobro in verjamem, da bomo nadaljevali v tem ritmu. Gremo tekmo po tekmo, že jutri verjamem, da bo v Lendavi ogromno naših navijačev. Vem, da prihajam v klub, ki ima ogromno podporo in ki ogromno pomeni temu okolju," je povedal Florjan Jevšenak.

V prejšnji sezoni je Jevšenak za Celje zbral 33 nastopov v vseh tekmovanjih, izkušnje pa si je nabral tako v slovenskem prostoru, kot na evropskem nogometnem odru, saj je osem tekem za Celje odigral tudi v evropskih tekmovanjih, štiri v kvalifikacijah in štiri v skupinskem delu konferenčne lige, so zapisali Sobočani.

Sezono pred tem je izkušnje nabiral na drugoligaškem odru, kjer je kot posojen nogometaš Celja za Dravinjo odigral 30 tekem v drugi slovenski nogometni ligi. Jevšenaka, ki je tudi član slovenske izbrane vrste do 21 let, odlikuje dobro tehnično znanje in pregled nad igro, z njegovim prihodom pa trener Mitja Mörec dobiva dodatno izbiro na sredini igrišča, so dodali pri Muri.

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Tudi Nafta je v zadnjih dneh okrepila ekipo. Iz drugoligaša Tabora iz Sežane si je za eno leto izposodila napadalca Umarja Jamiuja. "Tukaj se počutim zelo dobro. Res je lepo, že od prvega dne pa so me odlično sprejeli trenerji in soigralci. Moj cilj je doseči čim več golov in s tem pomagati ekipi, da si zagotovi obstanek v prvi ligi," je dejal mladi Nigerijec.

Ob njem se je k Nafti vrnil tudi vratar Ervin Nemeth, ki je že večkrat branil za lendavski klub.

Ob Nafti drugi novinec v prvi ligi Brinje Grosuplje je medtem dobil okrepitev v osrčju obrambe. Pogodbo je podpisal 29-letni Dominik Ivkić. Ta je nogomet kot otrok začel igrati prav v Grosupljem, kasneje pa igral tudi v Estoniji, na Hrvaškem, na Kosovu, po vmesnem nabiranju prvoligaških izkušenj v Kopru pa je zadnjega pol leta igral v prvi bolgarski ligi za Septemvri iz Sofije, so zapisali Grosupeljčani.

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