Koliko so že Celjani zaslužili v Evropi? Ogromno!

Nogometni klub Celje je po dramatičnem napredovanju v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov v sedmih nebesih. Slovenski prvaki so po izvajanju strelov z bele točke izločili albansko Egnatio in si zagotovili dolgo evropsko jesen že tretjič zapored. Podobno je v zgodovini slovenskega nogometa uspelo le še Mariboru. S tem pa še zdaleč ni konec celjskega zadovoljstva. S strani Evropske nogometne zveze (Uefa) so si prislužili tudi bogato večmilijonsko nagrado, ki lahko, če bi grofje nadaljevali uspešen niz v kvalifikacijah, naraste do neslutenih višin!

"Triler s srečnim koncem," so zapisali na celjski klubski strani. Bilo je resnično razburljivo. Navijači so si grizli nohte, saj se je v knežjem mestu odločalo o ogromnem vložku. Ko so nato Celjani po izvajanju 11-metrovk le izločili prvaka Albanije, je sledilo nepopisno veselje, ambiciozno vodstvo kluba na čelu s predsednikom Valerijem Kolotilom pa si je lahko oddahnilo. Napredovanje Celja v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov je namreč že potrdil dolgo evropsko jesen v knežjem mestu.

Valerij Kolotilo je večkrat izpostavil, kako bi želel s Celjani izkusiti nastop v ligi prvakov. V tej sezoni je od uresničitve sanj oddaljen le še dva koraka. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Slovenski prvaki so si že zagotovili najmanj nastop v glavnem delu konferenčne lige, kar bi bilo že tretjič zapored za Celjane, s tem pa tudi skoraj štiri milijone evrov nagrade, ki jo udeležencem evropskih tekmovanj za dosežke izplačuje Uefa. Za napredovanje v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov so prejeli 350 tisoč evrov, nastop v konferenčni ligi, s katero se v zadnjih letih redno družijo, pa prinaša 3,17 milijona evrov.

Če bi padel še prvak Armenije ...

Celjani so si že zagotovili dolgo evropsko jesen. Če bi izločili še prvaka Armenije, bi si zagotovili najmanj preboj v ligaški del evropske lige! Foto: Luka Kotnik Ker pa je bil žreb naklonjen Celjanom, saj se bodo v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov, kjer kar mrgoli zahtevnih in močnih klubov, spopadli s prvakom Armenije Ararat-Armenio, ki vsaj na papirju ne izžareva "nepremagljivega" tekmeca, je lahko zadovoljstvo varovancev Vitorja Campelosa še večje. Še večje pa so lahko tudi denarne nagrade, če bi se Celjani v Evropi prebili še dlje.

Če bi denimo izločili tudi prvaka Armenije in se mu maščevali za izpad izpred šestih let, ko so v obdobju pandemije koronavirusa po podaljšku ostali praznih rok v Erevanu, bi se branilcev slovenskega naslova odprla vrata nogometnega raja. Uvrstili bi se namreč v play-off kvalifikacij za ligo prvakov, s tem pa bi si zagotovili najmanj 4,3 milijona evrov. Zgolj zaradi nastopa v tem delu tekmovanja.

Če bi bili nato v play-offu neuspešni, bi tako prvič v klubski zgodovini nadaljevali pot v drugem največjem evropskem tekmovanju, to je liga Europa. Zgolj za udeležbo bi prejeli 3,6 milijona evrov, skupen zaslužek Celja pa bi tako znašal že več kot osem milijonov evrov. To pa je toliko, kot je denimo Celje približno prejel v prejšnjih sezonah 2024/25 in 2025/26.

Če bi Celjani napredovali v play-off kvalifikacij za ligo prvakov, bi si že v začetnem delu sezone zgolj od nagrad zagotovili več kot osem milijonov evrov. Foto: Shutterstock

Ker pa bi se nato prišteval še zaslužek zaradi tekmovalnih uspehov, vsaka točka bi v glavnem delu tekmovanja prinesla kopico denarja, podobno velja za vsako napredovanje, bi imeli Celjani opravka z rekordnim zaslužkom.

Ta pa bi lahko zrasel do neslutenih višin, če bi grofom uspel podvig vseh podvigov in bi šli po stopinjah "zlatega" Maribora. Celjani so namreč še vedno v igri, da bi se uvrstili v elitno ligo prvakov. Morajo preskočiti še dve oviri. Najprej prvaka Armenije, nato pa … Ime morebitnega tekmeca v play-offu bodo izvedeli v ponedeljek na žrebu v Nyonu, takrat pa bo zagotovo celjski klub v popolnosti osredotočen na izziv v Erevanu. V Armenijo bo najprej gostoval v torek, 4. avgusta, teden dni pozneje pa bo na domači zelenici lovil zgodovinski preboj v play-off. Če bi Celjem uspel sanjski razplet in bi se uvrstili v ligo prvakov, bi jih pričakal rekordni zaslužek. Zgolj za nastop v ligaškem delu lige prvakov, kjer bi jih čakalo osem atraktivnih srečanj, bi prejeli kar 18,62 milijona evrov.

Prihaja tudi Verbič? "SuperMario" reševal Celjane.

Mario Kvesić je na obeh tekmah med Celjem in Egnatio dosegel kar štiri zadetke. Foto: Luka Kotnik Končni zaslužek Celjanov pa bi bil v tej sezoni zagotovo še večji, saj bi bilo treba na koncu prišteti še zaslužek od marketinga Uefe in petletnega koeficienta ter tudi nagrado, ki jo določa klubski koeficient uspešnosti v zadnjih desetih letih. Skupno bi tako lahko Celjani, če bi preskočili vse ovire v kvalifikacijah, zaslužili prek 20 milijonov evrov. To pa so znesli, ki jih lahko glede na razmere in vsakdan v slovenskem nogometnem okolju povezujemo skoraj z znanstveno fantastiko. Celjanom bi omogočil bistveno lažje delovanje in še dodatno krepitev igralskega kadra. Vesele novice po zmagi nad Egnatio bi lahko že v kratkem olepšala sklenitev sodelovanja z izkušenim slovenskim reprezentantom in otrokom celjskega kluba Benjaminom Verbičem.

Pred Celjani je tako priložnost desetletja. Če bi izločili še armenskega prvaka, bi si odprli pot do izdatnega zaslužka, hkrati pa zadržali možnost, da bi spisali še popolno senzacijo in postali prvi slovenski klub po Mariboru (1999, 2014 in 2017), ki bi se družil z bogatimi evropskimi velikani. Za kaj takšnega pa bo potrebno pokazati bistveno več kot so to pokazali proti Egnatii, kjer bi lahko brez pomoči Maria Kvesića, ki je še enkrat več upravičil svoj vzdevek "SuperMario", torej pravljičnega superjunaka iz računalniške igrice, ostali brez napredovanja. Tako pa jih je nekdanji zmaj s kar štirimi zadetki, dva je dosegel prejšnji teden v Albaniji, dva pa v torek v Celju, popeljal na prag zgodovinskega podviga in poskrbel, da bo nogometna evforija v knežjem mestu že čez dva tedna dosegla novo vrelišče.