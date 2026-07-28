Nogometaši Celja so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju enajstmetrovk premagali albansko Egnatio s 4:1 in se uvrstili v naslednji krog. V rednem delu se je tekma končala z 1:1, v podaljšku pa z 2:2. S to zmago si je Celje že zagotovilo nastop vsaj v konferenčni ligi. Podaljšek je zmagovalca odločil v Zagrebu, kjer je Dinamo z Miho Zajcem (Sven Šunta je bil na klopi) na koncu s 3:2 izločil Thun, ki je po remiju na prvi tekmi (1:1), na drugi že vodil z 2:0, a nato ostal z igralcem manj na zelenici, Dinamo pa je prišel do velikega preobrata. Z graškim Sturmom je brez težav do napredovanja prišel Jon Gorenc Stanković, še nekaj slovenskih legionarjev pa bo tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov lovilo v sredo.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (povratne tekme):

Torek, 28. julij

Prva enajsterica Celja:

Celjskih 11 za Egnatio. 👑 pic.twitter.com/9f46sq8KIa — NK Celje (@NKCelje) July 28, 2026

Slovenski in albanski prvaki so se na prvi tekmi pred tednom dni v Rogožini razšli z neodločenim izidom 3:3. Na povratnem obračunu so se po srditem boju in po nogometni loteriji zmage veselili domači igralci iz knežjega mesta ter si zagotovili evropsko jesen v vsaj ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša liga prvakov in evropska liga. V nogometni loteriji so za Celjane zadeli Svit Sešlar, Artemijus Tutyškinas, Yaya Dukuly in Ivan Ćalušić, za goste pa le Arbenit Xhemajli. Trikratne slovenske prvake v tretjem krogu čaka armenski Ararat, ki je izločil irski Shamrock Rovers s skupnim izidom 3:2.

Celjani so srečanje proti Egnatii odprli nekoliko podjetnejše, žogo so imeli več v svojih nogah, enkrat so sprožili tudi v okvir vrat nasprotnika, a mreže niso mogli zatresti. Kazen je sledila v 21. minuti, ko je po podaji z desne z glavno nesrečno lastno mrežo zatresel Darko Hrka. Celjski nogometaši se kljub vodstvu gostov niso ustrašili, nasprotno, v 34. minuti je iz ugodnega položaja iz prostega strela ob levi vratnici z natančnim strelom 22 metrov izid na 1:1 poravnal Mario Kvesić. Kapetan Celjanov je dva zadetka prispeval že na prvi tekmi, zanj je to že 27. tekma v evropskih kvalifikacijah, temu lahko dodamo še 20 nastopov v konferenčni ligi.

Egnatia je v 21. minuti povedla. Foto: Luka Kotnik

Do konca prvega polčasa zadetkov ni bilo več, tudi v drugem delu srečanja pa se rezultat ni spremenil, zato se je srečanje prevesilo v podaljšek.

Celjani v podaljšku povedli, a ...

Kmalu po začetku podaljška je v 95. minuti Eneo Bitri v kazenskem prostoru Celja podrl Rudija Požega Vancaša, sodnik srečanja Joey Kooij pa je takoj pokazal za najstrožjo kazen. Odgovornost je v 97. minuti prevzel Kvesić, ki je streljal v levi spodnji kot, vratar gostov Mario Dajsinani se je žoge ob tem dotaknil, a je bila ta premočna in je žoga končala v mreži za 2:1. Ko je že dišalo po tem, da bodo Celjani prišli do zmage, pa so gostje udarili še drugič. V 114. minuti je odbito žogo v kazenskem prostoru Celja v mrežo pospravil Geralb Smajli in izenačil na 2:2. Do konca podaljška ekipi nista več zadeli, zato se je obračun odločil z izvajnjem enajstmetrovk.

Za Celjane je prvi strel z bele pike uspešno unovčil Svit Sešlar, za goste pa je strel visoko nad gol poslal Eneo Bitri. Zatem je za domače uspešno streljal Artemijus Tutyškinas, za goste pa Arbenit Xhemajli. Za Celjane je bil zanesljiv tudi Avstralec Yaya Dukuly. Mimo vrat Žana Luka Lebana je nato sprožil Edison Ndreca, napredovanje Celja pa je takoj zatem potrdil Ivan Čalušić in slavje na stadionu Z'dežele se je lahko začelo.

Foto: Luka Kotnik

Tekmo je iz tribune spremljal nekdanji strateg Celjanov, Albert Riera, med gledalci pa je bil tudi slovenski reprezentant Benjamin Verbič, ki naj bi v kratkem sklenil sodelovanje s celjskim klubom.

Na tribuni je tudi Albert Riera. Foto: Luka Kotnik

Zajc po drami do napredovanja z Dinamom

Slovenski ljubitelji nogometa so z enim očesom zagotovo pozorno spremljali tudi tekmo v Zagrebu, kjer je Dinamo po pravi drami in velikem preobratu po podaljšku izločil švicarski Thun. Prva tekma se je končala z 1:1, na drugi so Švicarji vodili že z 2:0, a so gostje v 67. minuti ostali le z deseterico na igrišču, Dinamo pa je prišel do velikega preobrata, potem ko sta med 75. in 79. minuto zadela Dion Beljo in Lukas Kačavenda, gol za zmago pa je v 112. minuti dosegel Moris Valinčić. Miha Zajc, ki se je na prvi tekmi vpisal med strelce, tokrat ni zadel, je pa igral vseh 120 minut. Sven Šunta je tekmo spremljal s klopi za rezerve.

Dinamo z Miho Zajcem se je rešil po zaostanku z 0:2. Foto: Guliverimage

Precej lažje delo je imel Jon Gorenc Stanković. Njegov Sturm Graz je že na prvi tekmi z nogo in pol stopil v naslednji krog, proti škotskemu Heartsu je branil prednost s 4:0. Drugo tekmo je avstrijski klub v gosteh dobil z 2:0, slovenski reprezentant pa je asistiral pri prvem zadetku njegovega kluba, zatem je igral do 81. minute.

V sredo bodo na delu še Andraž Šporar in Kenan Bajrić (oba Slovan Bratislava), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Erik Janža (Gornik Zabrze), Jure Balkovec (Omonia), Gašper Trdin (Levski Sofia) in Haris Kadrić (Kauno Žalgiris).

Kdo si je že zagotovil nastop v ligaškem delu lige prvakov (29 od 36): PSG, Lille in Lens (vsi Fra), Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig in Stuttgart (vsi Nem), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Betis Sevilla in Villarreal (vsi Špa), Liverpool, Manchester City, Arsenal, Aston Villa in Manchester United (vsi Ang), Inter Milano, Roma, Napoli in Como (vsi Ita), Sporting Lizbona in Porto (oba Por), PSV Eindhoven in Feyenoord (oba Niz), Club Brugge (Bel), Šahtar Doneck (Ukr), Galatasaray (Tur) in Slavia Praga (Češ).

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (povratne tekme):

Torek, 28. julij

Sreda, 29. julij