Napetost v Albaniji narašča, še vedno odmeva strelska eksplozija Slovencev

Začel se je drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov. Slovenski prvak Celje bo zvečer gostoval v Albaniji pri Egnatii. Barve tujih klubov v tem delu tekmovanja brani več slovenskih legionarjev. V torek so se med strelce vpisali Andraž Šporar, Miha Zajc in Jon Gorenc Stanković. Danes bosta nastopila še Jure Balkovec in Gašper Trdin.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (prve tekme):

Sreda, 22. julij

Slovenski prvak Celje je prvič v klubski zgodovini začel kvalifikacije za ligo prvakov v drugem krogu. To mu omogoča imeniten privilegij, saj mora v poletnih kvalifikacijah preskočiti zgolj eno oviro, pa si bo že zagotovil dolgo evropsko jesen, najmanj nastop v ligaškem delu konferenčne lige. Želje Celjanov segajo še višje.

Pod vodstvom Vitorja Campelosa bodo skušali pisati zgodovino in najprej izločiti albanskega prvaka Egnatio, nato pa drzno trkati na nova vrata evropskih uspehov. Grofje, ki so v 1. SNL vstopili z domačim spodrsljajem proti Muri (2:2), v poletnem prestopnem roku pa dodobra prevetrili udarno postavo, bodo na prvi tekmi drugega kroga gostovali v Albaniji pri Egnatii.

Prenovljeno Celje bo na veliki preizkušnji. Foto: Luka Kotnik

Lani so se tam mudili nogometaši Olimpije in po podaljšku zmagali s 4:2. To je bil eden redkih srečnih evropskih večerov v prejšnji sezoni za zmaje. Če bi v sredo takšnega doživeli Celjani, bi lahko bilo prihodnji teden na povratni tekmi v knežjem mestu zelo veselo. Slovenski prvaki bodo na jugu Balkana gostovali ob 21. uri. To bo tudi zadnje dejanje "prvega polčasa" uvodnega kroga kvalifikacij za najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje.

V primeru napredovanja čaka Celjane v 3. krogu kvalifikacij spopad med boljšim iz obračuna med prvakoma Armenije in Irske. Po prvi tekmi se smeji Ararat-Armenii, ki je doma ugnala Shamrock Rovers z 2:0.

Miha Zajc razkril otroško željo

Miha Zajc Foto: Ana Kovač Nastop med evropsko elito, za zdaj je znanih 29 od 36 udeležencev bogatega tekmovanja, si bo skušalo zagotoviti tudi nekaj slovenskih legionarjev. Ko je Miha Zajc v začetku meseca dopolnil 32 let, je na rojstnodnevnem slavju s klubom pred soigralci priznal, da bi ga najbolj razveselilo, če bi se z Dinamom uvrstil v ligo prvakov. "Rad bi enkrat zaigral tudi v ligi prvakov," je dejal Primorec, ki se je v prejšnji sezoni na povabilo Zvonimirja Bobana pridružil zagrebškemu velikanu in takoj pridobil simpatije navijačev in hrvaške javnosti. Postal je eden izmed nosilcev igre, Dinamo pa mu bo skušal uresničiti otroško željo.

Za evropske tekme je pri Dinamu prijavljen tudi 19-letni obetavni Slovenec Sven Šunta. Zagrebčanom ni bil naklonjen žreb, saj jim je za prvega tekmeca dodelil švicarskega prvaka Thun. Prva tekma zmagovalca dvoboja še ni odločila. Bilo je 1:1. Zajc, ki je odigral vseh 90 minut, je v 86. minuti zadel za 1:1. Šunta je ostal na klopi.

Minimalen poraz Janže, Gorenc Stanković do visoke zmage s 4:0

Takole se je Jon Gorenc Stanković veselil zadetka v mreži škotskega kluba Hearts. Foto: Guliverimage

Erik Janža je letos z Gornikom osvojil prvo lovoriko, odkar je na Poljskem. Osvojil je pokal. Foto: Guliverimage Zelo zahteven žreb je imel poljski pokalni zmagovalec in podprvak Gornik Zabrze, pri katerem kapetanski trak nosi slovenski reprezentant Erik Janža. V turškem kotlu so pri Fenerbahčeju izgubili z 0:1.

V Gradcu je velik izziv z odliko opravil Sturm z Jonom Gorencem Stankovićem. Kapetan Sturma je pričakal škotskega podprvaka Hearts, ki so ga v prejšnji sezoni le minute delile od fantastičnega podviga, osvojitve naslova škotskih prvakov, s katerim bi prekinil izjemno dolgo prevlado glasgowskih velikanov. Štajerci so zmagali s kar 4:0.

Crvena zvezda je bila favorit proti Larneju, prvaku Severne Irske. Rdeče-beli imajo visoke ambicije. Pod vodstvom Dejana Stankovića se želijo vrniti v ligo prvakov. Timi Max Elšnik je odigral celotno tekmo in se s soigralci veselil zmage s 4:0.

Litovski prvak Kauno Žalgiris je remiziral na Ferskih otokih pri KI Klaksviku (0:0), slovenski napadalec Haris Kadrić, sicer najmlajši strelec Olimpije v evropskih tekmovanjih, pa ni dočakal priložnosti in ostal na klopi.

Gašper Trdin je v 1. krogu z Levskim izločil prvaka BiH, Borac iz Banjaluke. Foto: Guliverimage

Nastopi slovenskih legionarjev pa se s tem v drugem krogu kvalifikacij še ne končajo. Jure Balkovec bo z Omonio v sredo gostil Kairat, Gašper Trdin pa bo z Levskim v sosedskem spopadu pričakal romunskega prvaka iz Craiove.

V ligi prvakov ne bo manjkalo Slovencev

Jan Oblak je edini Slovenec, ki je v ligi prvakov zbral več kot sto nastopov. Foto: Guliverimage Nastop v ligaškem delu lige prvakov si je že zagotovilo 29 klubov. Med velikani, ki bodo tako v paradnem konju Evropske nogometne zveze (Uefa) odigrali najmanj osem tekem, je tudi nekaj klubov s slovenskimi legionarji.

To so Atletico Madrid (Jan Oblak), Manchester United (Benjamin Šeško), Club Brugge (Tian Nai Koren) in Slavia Praga (Danijel Šturm), morda pride v poštev tudi Inter Milano (Luka Topalović).

Kdo si je že zagotovil nastop v ligaškem delu lige prvakov (29 od 36): PSG, Lille in Lens (vsi Fra), Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig in Stuttgart (vsi Nem), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Betis Sevilla in Villarreal (vsi Špa), Liverpool, Manchester City, Arsenal, Aston Villa in Manchester United (vsi Ang), Inter Milano, Roma, Napoli in Como (vsi Ita), Sporting Lizbona in Porto (oba Por), PSV Eindhoven in Feyenoord (oba Niz), Club Brugge (Bel), Šahtar Doneck (Ukr), Galatasaray (Tur) in Slavia Praga (Češ).

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (prve tekme):

Torek, 21. julij

Sreda, 22. julij