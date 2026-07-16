Četrtek, 16. 7. 2026, 22.00
3 minute
Liga Europa, kvalifikacije (1. krog – povratne tekme)
Za neučinkoviti Aluminij usodna ena napaka
Potem ko so nogometaši Aluminija v Tiraspolu prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, so dočakali še evropski debi na domačem igrišču oziroma točneje v mariborskem Ljudskem vrtu. Prva tekma se je končala z 0:0, povratna pa z 0:1. Že v peti minuti je po protinapadu za vodstvo gostov zadel Loukou Jaures-Ulrich. Kidričani so bili vso tekmo boljši nasprotnik, a kljub osmim strelom znotraj okvira vrat niso zadeli. Tako bodo evropsko sezono nadaljevali v drugem predkrogu konferenčne lige. Nasprotnik bo albanski Dinamo City.
Liga Europa, kvalifikacije (1. krog – povratne tekme):
Četrtek, 16. julij:
Če Aluminiju ne uspe preboj v drugi krog kvalifikacij evropske lige, bo evropsko sezono nadaljeval v drugem kvalifikacijskem krogu konferenčne lige. V tem se bo meril z albanskim Dinamo Cityjem, ki je izločil kazahstansko Astano.
Liga Europa, kvalifikacije (1. krog – povratne tekme):
Četrtek, 16. julij: