Za neučinkoviti Aluminij usodna ena napaka

Potem ko so nogometaši Aluminija v Tiraspolu prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, so dočakali še evropski debi na domačem igrišču oziroma točneje v mariborskem Ljudskem vrtu. Prva tekma se je končala z 0:0, povratna pa z 0:1. Že v peti minuti je po protinapadu za vodstvo gostov zadel Loukou Jaures-Ulrich. Kidričani so bili vso tekmo boljši nasprotnik, a kljub osmim strelom znotraj okvira vrat niso zadeli. Tako bodo evropsko sezono nadaljevali v drugem predkrogu konferenčne lige. Nasprotnik bo albanski Dinamo City.