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Avtorji:
M. P., Š. L., STA

Četrtek,
16. 7. 2026,
22.00

Osveženo pred

3 minute

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Liga Europa Liga Europa NK Aluminij Šerif Tiraspol

Četrtek, 16. 7. 2026, 22.00

3 minute

Liga Europa, kvalifikacije (1. krog – povratne tekme)

Za neučinkoviti Aluminij usodna ena napaka

Avtorji:
M. P., Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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NK Aluminij | Aluminij povratno tekmo igra v Ljudskem vrtu. | Foto Aleš Fevžer

Aluminij povratno tekmo igra v Ljudskem vrtu.

Foto: Aleš Fevžer

Potem ko so nogometaši Aluminija v Tiraspolu prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, so dočakali še evropski debi na domačem igrišču oziroma točneje v mariborskem Ljudskem vrtu. Prva tekma se je končala z 0:0, povratna pa z 0:1. Že v peti minuti je po protinapadu za vodstvo gostov zadel Loukou Jaures-Ulrich. Kidričani so bili vso tekmo boljši nasprotnik, a kljub osmim strelom znotraj okvira vrat niso zadeli. Tako bodo evropsko sezono nadaljevali v drugem predkrogu konferenčne lige. Nasprotnik bo albanski Dinamo City.

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Liga Europa, kvalifikacije (1. krog – povratne tekme):

Četrtek, 16. julij:

NK Aluminij | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Če Aluminiju ne uspe preboj v drugi krog kvalifikacij evropske lige, bo evropsko sezono nadaljeval v drugem kvalifikacijskem krogu konferenčne lige. V tem se bo meril z albanskim Dinamo Cityjem, ki je izločil kazahstansko Astano. 

Liga Europa, kvalifikacije (1. krog – povratne tekme):

Četrtek, 16. julij:

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