Da ne bo vedno vanilja: sladoledi z zgodbo postajajo nova poletna razvada

Sladoled že dolgo ni več le sladica za ohladitev v vročih dneh. V zadnjih letih postaja pravo gurmansko doživetje, saj potrošniki vse pogosteje posegajo po izdelkih z zgodbo, vrhunskimi sestavinami in lokalnim poreklom. V ospredju niso več le klasični okusi, temveč premišljene kombinacije, butična proizvodnja in sodelovanja z vrhunskimi chefi.

Sladoled danes ni več le poletna osvežitev, temveč gurmansko doživetje z vrhunskimi sestavinami in premišljeno izbranimi okusi. Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. Foto: Spar Slovenija d.o.o.

Prav zato se tudi ponudba v trgovinah spreminja. Novi izdelki združujejo udobje hitrega nakupa z višjim gastronomskim standardom ter omogočajo, da si lahko tudi doma privoščimo sladico, ki po kakovosti in okusu spominja na tiste iz najboljših restavracij.

Med takšne izdelke sodi tudi linija SPAR Premium Chef, pri kateri svoje recepte podpisujejo priznani slovenski kuharski mojstri. Tokrat je Michelinov chef Uroš Štefelin pripravil tri sladolede, ki stavijo na izrazite okuse in kakovostne sestavine, izdelujejo pa jih v slovenskem podjetju Sladoledi Pixi, kjer del proizvodnje še vedno poteka ročno.

Linija SPAR Premium Chef prinaša tri prepoznavne okuse, ki jih je zasnoval Michelinov chef Uroš Štefelin in temeljijo na kakovostnih sestavinah slovenskega porekla. Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. Foto: Spar Slovenija d.o.o.

Breskev in jogurt – okus slovenskega poletja

Če obstaja okus, ki najbolje ujame poletje, je to kombinacija sočne breskve in osvežilnega jogurta. SPAR Premium chefov sladoled breskev in jogurt združuje jogurt iz mleka slovenskega porekla ter vipavsko breskev, rezultat pa je prijetno lahek, aromatičen in osvežilen sladoled.

Pri sodobnih sladoledih imajo vse pomembnejšo vlogo lokalne sestavine, izraziti okusi in skrbno izbrane kombinacije. Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. Foto: Spar Slovenija d.o.o.

Limona in bezeg – svežina z vonjem po poletju

Bezeg in limona sta že dolgo ena najbolj priljubljenih poletnih kombinacij, ki navdušuje z ravnovesjem med cvetličnimi in citrusnimi notami. SPAR Premium chefov sladoled limona in bezeg vsebuje ekstrakt bezga ter sveže naribano bio limonino lupino, ki poskrbi za izrazito aromo in prijetno svežino.

Slana karamela – sodobna klasika

Slana karamela je eden tistih okusov, ki se že nekaj let uvršča med največje uspešnice sodobne slaščičarske ponudbe. Sladkost karamele dopolni nežna slanost, ki ustvari bogat in uravnotežen okus. SPAR Premium chefov sladoled slana karamela je pripravljen iz mleka slovenskega porekla, karamelo izdelujejo v proizvodnem obratu, piko na i pa dodajo koščki lešnikov in sol iz Piranskih solin.

Ko trgovinska polica postane prostor za vrhunsko kulinariko

Vedno več kupcev želi vedeti, kdo stoji za izdelkom, od kod prihajajo sestavine in kako je bil pripravljen. Zato niso več pomembni le okus in cena, temveč tudi lokalna proizvodnja, kakovost surovin in sodelovanje z ljudmi, ki svoje znanje dokazujejo v vrhunski gastronomiji.

Linija SPAR Premium Chef sledi prav tem pričakovanjem. V sodelovanju z uveljavljenimi slovenskimi chefi prinaša okuse restavracijskega sveta v domače okolje in dokazuje, da lahko tudi iz zamrzovalnika pripravimo sladico, ki ponuja nekaj več – več kakovosti, več zgodbe in več užitka.

V trgovinah SPAR in INTERSPAR je na voljo pestra izbira klasičnih in trendovskih sladoledov za različne okuse in poletna razvajanja. Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. Foto: Spar Slovenija d.o.o.

Zamrzovalne vitrine v Sparu so letos poleti še posebej dobro založene s klasičnimi in trendovskimi okusi in oblikami sladoledov. Kliknite na link in preverite ponudbo sladoledov. Osvežitev zagotovljena!

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