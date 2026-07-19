Po Celju le točka tudi za Maribor, Olimpija začela s porazom

Začela se je nova sezona 1. SNL. Evropski Aluminij je na zadnji tekmi uvodnega kroga vzel točko ambicioznemu Mariboru, ki po vrnitvi Zlatka Zahovića in Darka Milaniča ne skriva visokih ciljev. Celjani so obrambo naslova v petek začeli z remijem proti Muri (2:2), ki jo je prvič kot trener vodil Mitja Mörec. Koprčani so ugnali povratnika med prvoligaško konkurenco Nafto (2:0). V soboto so Radomlje gostile novinca Brinje. Krst med slovensko elito so Grosupeljčani dobili z 2:0. V mestnem obračunu je Bravo z 2:0 premagal Olimpijo, ki jo po novem vodi nekdanji reprezentant Mišo Brečko. Zabila sta Sandi Nuhanović in takoj po vstopu v igro rezervist Okpo Mazie.

Darko Milanič je nazaj. Foto: Jure Banfi Uvodni krog prve slovenske nogometne lige se je končal tik pred finalom svetovnega nogometna prvenstva 2026 med Argentino in Španijo. Aluminij, pokalni prvak, ki so pred dnevi izpadli v kvalifikacijah za evropsko ligo, je v Kidričevem z visokoletečim Mariborom igrali neodločeno 0:0. Vijoličasti so sicer v novo sezono vstopili s svežim zagonom, ki ga je v Ljudski vrt prinesla vrnitev Zlatka Zahovića in Darka Milanića.

Mariborčani so imeli večji del tekme terensko premoč, toda napadali so jalovo. Najlepšo priložnost v prvem delu so si gosti pripravili v 24. minuti, ko je žoga po podaji razpoloženega Isaaca Tshipambe srečno prišla do Tia Cipota, ta je že premagal vratarja Florijana Raduho, toda na golovi črti je veselje Mariborčanov preprečil Rok Schaubach. Aluminij je do odmora uspel umiriti napade tekmecev, sami pa niso bili nevarni.

Foto: Jure Banfi

V 57. minuti so si Kidričani privoščili veliko napako v obrambi, Tshipamba se je znašel iz oči v oči z Raduho, toda ta je njegov strel ubranil. V nadaljevanju so tudi gostitelji pokazali zobe v napadu. Matic Vrbanec je v 65. minuti slabo streljal, že v naslednjem pa se je lepa priložnost ponudila Bambi Sussu, njegov strel z glavo je Ažbe Jug ubranil. V 86. minuti bi Tshipamba vendarle lahko zagotovil tri točke svoji ekipi, po levi strani je prodrl v kazenski prostor, toda namesto, da bi streljal, je nenatančno podajal.

Bravo petič zapored premagal Olimpijo

Mišo Brečko Foto: Luka Kotnik Bravo ostaja trn v peti Olimpije. Na zadnjih 14 obračunih je Olimpija zmagala le enkrat, zdaj pa doživela peti poraz zapored. Varovanci Miša Brečka so sicer imeli dovolj priložnosti, a so bili neučinkoviti. Sredi prvega polčasa je domači branilec David Kobouri po predložku Jakoslava Stankovića izbil žogo, a na nogo Sandija Nuhanovića, ki ni okleval s strelom. Ta je bil dovolj močan, da je bil vratar Matevž Vidovšek nemočen.

Če je Olimpijo ob koncu prvega dela reševal Vidovšek, jo je na začetku drugega dela rešila vratnica. Streljal je Avstrijec Jakob Brunnhofer. Tako blizu golu je bila tudi Olimpija, nekaj minut pozneje, ko je Dimitar Mitrovski mojstrsko izvedel prosti strel, zadel prečko, od katere se je žoga odbila na golovo črto in še enkrat v prečko. Nekaj težav je vratarju Matjažu Rozmanu v 65. minuti povzročil strel Dina Kojića. V sodnikovem dodatku se je s svojim prvim golom za Bravo izkazal Okpo Mazie, ki je le nekaj trenutkov prej vstopil v igro.

Brinje v prvi ligi debitiralo z zmago

Novinec v dresu Brinja Nal Lan Koren je dosegel njihov prvi prvoligaški zadetek. Foto: Grega Valančič Radomljani so imeli v prvem polčasu jalovo pobudo. Prvič je po golu zadišalo šele v 35. minuti. Po gneči v dolenjskem kazenskem prostoru je Aleksa Paić z 20 metrov sprožil močan strel, z bravurozno obrambo pa se je izkazal gostujoči vratar Jaka Zrnec. Mlinarji so pet minut pozneje doživeli hladno prho. Grosupeljčani so izpeljali bliskovit nasprotni napad, Nal Lan Koren se je z 20 metrov odločil za strel, žoga je pri tem zadela Paića in nekoliko spremenila smer ter presenetila domačega vratarja Sama Pridgarja.

Izbranci domačega trenerja Ivana Vukomanovića so silovito začeli drugo polovico tekme. Že po nekaj sekundah igre je Bruno Burčul sprožil močan strel z roba kazenskega prostora, na pravem mestu pa je bil Zrnec. Grosupeljčani so nato umirili gostitelje in v zadnjem delu tekme prikazali zelo zrelo predstavo. V 80. minuti je po kotu Miha Dobnikar z glavo podaljšal žogo do Eneja Marsetiča, ki je iz neposredne bližine povišal na 2:0 in postavil končni izid.

Prvaki začeli z remijem proti Muri

Celjane je v knežjem mestu popeljal Niko Kasalo. Foto: Luka Kotnik Uvodni nastop državnih prvakov je postregel z dinamičnim srečanjem, polnim zadetkov in sodniških odločitev, o katerih se bo še govorilo. Dvoboj med Celjem in Muro, ki jo je prvič v 1. SNL vodil Mitja Mörec, se je končal brez zmagovalca (2:2).

Da se Mura v Celje ni prišla branit, je pokazal že uvod tekme. Že v drugi minuti je mojstrski prodor in strel z leve strani uspel mlademu posojenemu napadalcu Rijeke Šimonu Butiću, toda sodniki so njegov gol zaradi nedovoljenega položaja soigralca, ki je oviral pogled vratarja Žana Lebana, razveljavili. V 21. pa je Mura vendarle oplemenitila boljši vtis, potem ko je po podaji Nina Koutra natančno meril Niko Kasalo.

V drugem delu so gostitelji vendarle zaigrali bolje. Svit Sešlar je v 49. z močnim in natančnim strelov z 20 metrov, ki je oplazil tudi vratnico, izenačil. V času največje premoči so Prekmurci spet povedli, Kouter in Kasalo sta izvedla lepo akcijo, slednji je z leve strani poslal žogo pred vrata, kjer se je odlično znašel mladi posojeni napadalec Rijeke Marko Aščić.

Že v 2. minuti je mrežo Celja zatresel posojeni napadalec Rijeke Šimun Butić, a je sodnik zadetek razveljavil. Kasalo je namreč stal pred vratarjem, mu zastiral pogled na strelca, bil pa tudi v nedovoljenem položaju. Pozneje je sodnik po posredovanju VAR pokazal na belo točko za Celje, v zaključku srečanja pa je zaradi prekrška Svit Sešlarja v napadu razveljavil zadetek Armandasa Kučysa. Foto: Luka Kotnik

A Mura je novo vodstvo držala le dobrih 15 minut. V 73. minuti je na robu kazenskega prostora strel Milota Avdylija blokiral Kristjan Trdin, sodnik David Šmajc pa je po pogledu posnetka zaradi igranja z roko dosodil enajstmetrovko, ki jo je zanesljivo izvedel Sešlar. Do konca so imeli Celjani še nekaj nevarnih akcij, Armandas Kučys je tudi zatresel mrežo, toda izkazalo se je, da je pred tem prekršek storil podajalec Svit Sešlar. Tako je ostalo pri rezultat 2:2. Po uvodnem tekmovalnem dnevu nove sezone je tako na prvem mestu prenočil Koper.

Kanarčki osvojili Lendavo

Primorci v novo tekmovalno obdobje vstopajo z visokimi cilji. V pretekli sezoni so na prvenstveni lestvici za sabo pustili tudi Olimpijo in Maribor, več točk je v 36 krogih uspelo zbrati le prvakom iz Celja, a so tudi grofi ob koncu sezone bili manj vroči od kanarčkov. Koper je prvenstvo končal z nizom sedmih zmag, v tem nizu so ugnali tudi vse tri omenjene tekmece.

Prvi zadetek v novi sezoni 1. SNL je dosegel 25-letni Francoz Kamil Manseri. Foto: Jure Banfi

Zoran Zeljković je začel prvenstveno sezono z zmago na najbolj oddaljenem gostovanju, s Koprom pa se bo že prihodnji teden vrnil na Ferske otoke, kjer ga čaka evropska uvertura. Z zmaji je pred leti v tej deželi doživeli boleč poraz. Foto: Aleš Fevžer

Kot je v nedavnem intervjuju za Sportal razlagal Zoran Zeljković, je po njegovem mnenju Primorcem v pretekli sezoni na najtežjih tekmah zmanjkalo nekaj kakovosti in širine. Poletne kadrovske spremembe naj bi ta manko odpravile. To je nakazala tudi tekma uvodnega kroga, kjer so na gostovanju v Lendavi upravičili vlogo favorita. Zmagali so z 2:0, v polno pa sta zadela Francoz Kamil Manseri in pa nigerijski rezervist Brown Ibabor, ki je potrdil zmago v sodnikovem podaljšku.

Lendavčane je prvič v 1. SNL vodil Španec Gonzalo Escudero, ki je pred tem vodil drugo ekipo madžarskega prvoligaša ZTE. Nafta je bila zelo nevarna in pogosto ogrožala vrata Koprčanov. Sodnik Martin Matoša je v prvem delu po domnevnem prekršku Lea Rimca nad Rokom Pirtovškom že dosodil enajstmetrovko, a si po ogledu posnetka premislil. Najlepšo priložnost za Lendavčane je v 52. minuti zapravil Josip Zorica.

1. SNL, 1. krog:

Petek, 17. julij:

Sobota, 18. julij:

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