Ponedeljek, 20. 7. 2026, 14.02
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Žreb, kvalifikacije za konferenčno ligo (3. krog)
Vroči žreb: kroglice Kopra, Brava in Aluminija pravkar plešejo v Nyonu!
Trije slovenski nogometni klubi bodo kmalu izvedeli imena morebitnih tekmecev v 3. krogu konferenčne lige. S kom se bodo pomerili, če bodo uspešno preskočili oviro v 2. krogu? V Nyonu pravkar poteka žreb!
Nogometaši Kopra se bodo v 2. krogu konferenčne lige 23. in 30. julija pomerili z NSI Runavik (Ferski otoki), Bravo z makedonsko Škendijo, Aluminij pa z Dinamo Cityjem iz Albanije. Če bodo uspešni, bodo nadaljevali evropsko sezono v 3. krogu.
Nogometaši Brava so v sezono 2026/27 vstopili s prestižno zmago na ljubljanskem obračunu proti Olimpiji.
Evropska nogometna zveza (Uefa) je že tradicionalno predhodno skrčila seznam njihovih morebitnih kandidatov.
Koper se lahko pomeri z:
Železničar Pančevo (Srb)/Braga (Por)
Paksi (Mad)/Panathinaikos (Grč)
Lugano (Švi)/Dukagjini (Kos)
AEK Larnaka (Cip)/Beitar Jeruzalem (Izr)
Bravo se lahko pomeri z:
Debreceni (Mad)/Pjunik (Arm)
Paide (Est)/Zire (Aze)
Malisheva (Kos)/Hibernian (Ško)
Hammarby (Šve)/Anderlecht (Bel)
Stjarnan (Isl)/Ilves Tampere (Fin)
Aluminij se lahko pomeri z:
FCSB (Rom)/Auda (Lat)
Dinamo Tbilisi (Gru)/Žalgiris (Lit)
Dinamo Kijev (Ukr)/PAOK Solun (Grč)
Šerif Tiraspol (Mol)/Maccabi Tel Aviv (Izr)