Vroči žreb: kroglice Kopra, Brava in Aluminija pravkar plešejo v Nyonu!

Trije slovenski nogometni klubi bodo kmalu izvedeli imena morebitnih tekmecev v 3. krogu konferenčne lige. S kom se bodo pomerili, če bodo uspešno preskočili oviro v 2. krogu? V Nyonu pravkar poteka žreb!

Nogometaši Kopra se bodo v 2. krogu konferenčne lige 23. in 30. julija pomerili z NSI Runavik (Ferski otoki), Bravo z makedonsko Škendijo, Aluminij pa z Dinamo Cityjem iz Albanije. Če bodo uspešni, bodo nadaljevali evropsko sezono v 3. krogu.

Nogometaši Brava so v sezono 2026/27 vstopili s prestižno zmago na ljubljanskem obračunu proti Olimpiji. Foto: Luka Kotnik

Evropska nogometna zveza (Uefa) je že tradicionalno predhodno skrčila seznam njihovih morebitnih kandidatov.