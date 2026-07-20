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Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
14.02

Osveženo pred

7 minut

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Natisni članek
FC Koper NK Bravo NK Aluminij konferenčna liga konferenčna liga žreb

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 14.02

7 minut

Žreb, kvalifikacije za konferenčno ligo (3. krog)

Vroči žreb: kroglice Kopra, Brava in Aluminija pravkar plešejo v Nyonu!

Avtor:
R. P.

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Zoran Zeljković, FC Koper | Trener Kopra Zoran Zeljković bo ta teden odprl evropsko sezono kanarčkov z gostovanjem na Ferskih otokih. Slednje je dobro spoznal že kot strateg Olimpije. | Foto Aleš Fevžer

Trener Kopra Zoran Zeljković bo ta teden odprl evropsko sezono kanarčkov z gostovanjem na Ferskih otokih. Slednje je dobro spoznal že kot strateg Olimpije.

Foto: Aleš Fevžer

Trije slovenski nogometni klubi bodo kmalu izvedeli imena morebitnih tekmecev v 3. krogu konferenčne lige. S kom se bodo pomerili, če bodo uspešno preskočili oviro v 2. krogu? V Nyonu pravkar poteka žreb!

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Nogometaši Kopra se bodo v 2. krogu konferenčne lige 23. in 30. julija pomerili z NSI Runavik (Ferski otoki), Bravo z makedonsko Škendijo, Aluminij pa z Dinamo Cityjem iz Albanije. Če bodo uspešni, bodo nadaljevali evropsko sezono v 3. krogu.

Nogometaši Brava so v sezono 2026/27 vstopili s prestižno zmago na ljubljanskem obračunu proti Olimpiji. | Foto: Luka Kotnik Nogometaši Brava so v sezono 2026/27 vstopili s prestižno zmago na ljubljanskem obračunu proti Olimpiji. Foto: Luka Kotnik

Evropska nogometna zveza (Uefa) je že tradicionalno predhodno skrčila seznam njihovih morebitnih kandidatov.

Koper se lahko pomeri z:

Železničar Pančevo (Srb)/Braga (Por)
Paksi (Mad)/Panathinaikos (Grč)
Lugano (Švi)/Dukagjini (Kos)
AEK Larnaka (Cip)/Beitar Jeruzalem (Izr) 

Bravo se lahko pomeri z:

Debreceni (Mad)/Pjunik (Arm)
Paide (Est)/Zire (Aze)
Malisheva (Kos)/Hibernian (Ško)
Hammarby (Šve)/Anderlecht (Bel)
Stjarnan (Isl)/Ilves Tampere (Fin)

Aluminij se lahko pomeri z:

FCSB (Rom)/Auda (Lat)
Dinamo Tbilisi (Gru)/Žalgiris (Lit)
Dinamo Kijev (Ukr)/PAOK Solun (Grč)
Šerif Tiraspol (Mol)/Maccabi Tel Aviv (Izr)

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