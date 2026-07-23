V drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo igrajo trije slovenski klubi. Na prvih tekmah so bili uspešni. Bravo je v Stožicah gostil makedonsko Škendijo. Gostje so povedli, Ljubljančani pa po preobratu zmagali z 2:1. Po izvrstnem samostojnem prodoru je zadel Jakoslav Stanković. To je prva domača evropska zmaga Brava. Aluminij je v Ljudskem vrtu gostil albanski Dinamo City. Ob polčasu je bilo 0:1, v 54. minuti pa je sodnik zaradi nevihte tekmo za krajši čas prekinil. Končni izid 1:1 je nekaj minut pred koncem postavil Matic Vrbanec. Koper je gostoval na Ferskih otokih pri Runaviku in z dvema goloma v samem zaključku tekme slavil z 2:0. Povratne tekme bodo prihodnji četrtek.

Koprčani so gostovali na severu Evrope, na Ferskih otokih, ki jih zelo dobro pozna njihov trener Zoran Zeljković. Bravo je v Stožicah igral z makedonsko Škendijo, ki na Slovenijo nima prijetnih spominov, saj je pred petimi leti v Fazaneriji izgubila proti Muri z 0:5. Aluminij pa je skušal priti do pozitivnega rezultata proti albanskemu Dinamu Cityju.

Nevihta je prekinila tekmo v Ljudskem vrtu. Foto: Jure Banfi Kidričani so se v Ljudskem vrtu znašli v zaostanku že v 15. minuti, ko si je Dino Šimunić privoščil večjo napako. Slabo je vrnil žogo vratarju Florijanu Raduhu. Prestregel jo je Hekuran Berisha, stekel za vratarja in zadel z diagonalnim strelom. To je bil edini strel znotraj okvira vrat v prvem polčasu, Aluminij ni imel niti ene nevarne priložnosti. Na uradnih tekmah ni dal gola že več kot 500 minut.

V 54. minuti je bila tekma za krajši čas prekinjena zaradi nevihte in nevarnosti udara strele. Tudi ko se je nadaljevala, pa nismo imeli veliko videti. Vsaj do 83. minute ne, kopa je s svojim sploh prvih strelom na gol, Aluminij le prekinil strelski post. Z močnim udarcem z roba kazenskega prostora je za končni izid 1:1 zadel izkušeni Matic Vrbanec.

Matic Vrbanec je prekinil strelski post Aluminija in s prvim strelom na tekmi v 83. minuti poskrbel za izenačenje na 1:1. Foto: Jure Banfi

Še prej kot Aluminij se je v zaostanku znašel ljubljanski Bravo. Strel z bele točke je za vodstvo gostov v Stožicah unovčil Endrit Krasniqi. A so Bravaši izenačili le osem minut pozneje. Po fliperju v kazenskem prostoru je žogo v mrežo potisnil Rok Kopatin. Čeprav so imeli terensko premoč gostje, so Ljubljančani povedli v 56. minuti. Po izvrstnem samostojnem prodoru je zadel Jakoslav Stanković. To je bil tudi končni izid (2:1).

Koprčani so bili v prvem polčasu, ko ni manjkalo priložnosti, enakovreden tekmec Fercem. Od 36. minute so imeli še prednost igralca več, saj je bil izključen Emil Weihe Joensen. Prvi polčas se je ob premoči Primorcev končal brez zadetkov. Koper si je precej bolj želel gol, a je izrazito premoč (14:7 v strelih proti vratom in 6:3 znotraj okvira gola) kronal šele v 82. minuti, ko je zadel Nigerijec Brown Irabor. Isti nogometaš je tri minute pozneje zadel še drugič (2.0).

Povratne tekme bodo prihodnji četrtek.

Kek po vrnitvi na klop Rijeke do minimalne zmage

Matjaž Kek je Rijeko v preteklosti že dvakrat popeljal do glavnega dela lige Europa. Foto: Aleš Fevžer V četrtek sta bil ana delu tudi dva slovenska trenerja legionarja. Matjaž Kek je na svoji prvi uradni tekmovalni tekmi z Rijeko po vrnitvi na Rujevico proti predstavniku Severne Irske Derry Cityju zmagal z 1:0. Edini gol je dosegel Toni Fruk. Na sever Evrope je k islandskemu Valurju z Zrinjskim iz Mostarja odšel Simon Rožman.

Kapetan svojega kluba Žiga Lipušček (RFS) se je v Rigi veselil visoke zmage nad islandskim Vestrijem (4:1). Alen Ožbolt (Apollon Limassol), ki je bil sicer rezervist, je dosegel gol v Gruziji. Ekipo Dila Gori so soigralci premagali s 4:0.

V Mostarju je Velež, za katerega je pred kratkim podpisal Emil Velić, a še ni na seznamu kandidatov za igranje v Evropi, gostil slovensko kolonijo pri DAC Dunajska Streda in izgubil z 0:1. Za slovaško ekipo sta igrala Klemen Nemanić in Aljaž Ivačič, Nina Kukovca ni bilo v kadru.

Jan Repas (AEK Larnaka), ki je odigral celotno tekmo, je na nevtralnem prizorišču v Romuniji s soigralci izgubil z Beitarjem iz Jeruzalema (0:1). Gregor Sikošek (Varaždin) je gostil rojaka pri češkem Jabloncu, to sta Klemen Mihelak in Matej Malenšek. Slovenci niso bili v prvi postavi. Varaždin je zmagal s 3:2.

Adam Gnezda Čerin Foto: Guliverimage Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos) je gostoval pri slovenskih sosedih na Madžarskem pri Paksiju, ki je lani v Evropi izločil Maribor. Grki so zmagali z 2:1. Slovenski reprezentant je porumenel in igral do 64. minute. Sandi Ogrinec (Borac) je v Banjaluki odigral celotno tekmo in se veselil zmage nad prvakom Moldavije Petrocubom (3:0).

Beograjski Partizan je brez pomoči poškodovanega Maria Jurčevića, ki bi se lahko po poškodbi vrnil na zelenice prihodnji mesec, visoko zmagal v Luksemburgu pri ekipi UNA Stressen. Za črno-bele je v Evropi debitiral nekdanji mladi slovenski reprezentant Erik Kojzek, rojen na Koroškem, ki od lani nastopa za Avstrijo. In prav on je že v četrti minuti dosegel prvi gol na tekmi.

Adnan Golubović, nekdanji vratar številnih slovenskih prvoligašev, je s kosovskim Ballkanijem izgubil na gostovanju na Irskem (1:2). Spartak Trnava, za katerega je v preteklosti igralo veliko Slovencev, od nedavnega pa je njegov član mladi slovenski vratar Oskar Casagrande, ki pa pri 17 letih še ne kandidira za nastop v Evropi, je doma remiziral z bolgarskim CSKA Sofija.

Konferenčna liga, kvalifikacije (2. krog - prve tekme):

Torek, 21. julij:

Sreda, 22. julij:

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