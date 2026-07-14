Celjani z enim očesom v Albaniji, slovenska bitka v Sofiji

Danes in jutri se bo v kvalifikacijah za ligo prvakov odločalo o potnikih v 2. krog. Obetajo se tudi nastopi treh slovenskih legionarjev. V Sofiji bosta medsebojno obračunala Gašper Trdin (Levski) in Sandi Ogrinec (Borac), Haris Kadrić (Kauno) pa bo na delu na Kosovu. Slovenski prvak Celje bo v sredo izvedel, proti komu se bo pomeril v 2. krogu. Prihodnji teden ga čaka evropska uvertura proti zmagovalcu obračuna med prvakoma Moldavije (Petrocub) in Albanije (Egnatia). Prva tekma se je končala brez zmagovalca, v sredo pa bo imel prednost domačega igrišča prvak Albanije.

Celjani so v pričakovanju. Po izvrstni sezoni 2025/26, ki so jo kronali s tretjim naslovom državnega prvaka, so si z nastopom v kvalifikacijah za ligo prvakov zagotovili ogromno privilegijev. Zaradi visokega koeficienta uspešnosti so preskočili uvodni krog kvalifikacij, tako da bodo evropsko sezono začeli v 2. krogu. Če bodo želeli ponoviti uspeha iz prejšnjih dveh sezon, ko so navijače razvajali ne le z dolgo evropsko jesenjo, ampak celo prebojem v izločilni del, bodo morali to poletje v kvalifikacijah preskočiti vsaj eno oviro. Če bodo preskočili vse tri, bodo Celjani senzacionalno zaigrali v elitni ligi prvakov. To je za zdaj uspelo le Mariborčanom, ki so se z najbogatejšimi evropskimi klubi družili trikrat (1999, 2014 in 2017).

Edini slovenski klub, ki je zaigral v ligi prvakov, je bil Maribor. Nazadnje je himna lige prvakov odmevala v Sloveniji leta 2017. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Če bodo Celjani v kvalifikacijah napredovali dvakrat, si bodo prvič v zgodovini kluba zagotovili nastop v glavnem delu lige Europa. Tudi to je za zdaj v zgodovini slovenskega nogometa uspelo le vijolicam. Kar trikrat. Če pa bi Celjani izločili "zgolj" enega tekmeca, bi še tretjič zapored nastopili v glavnem delu konferenčne lige. V tem tekmovanju sta nastopili tudi Olimpija (dvakrat) in Mura (enkrat).

Slovenski prvak Celje bo v novo sezono krenil s prevetreno postavo. Odšlo je veliko nosilcev igre, vendar so v knežjem mestu prepričani, da bi lahko Vitor Campelos varovance popeljal daleč in se vmešal tudi v boj za velike evropske cilje. Grofje bodo v sredo, ko se bosta na povratni tekmi uvodnega kroga udarila prvaka Moldavije (Petrocub) in Albanije (Egnatia), izvedeli, kdo je njihov tekmec v 2. krogu kvalifikacij. Prvo srečanje v Moldaviji se je razpletlo brez zmagovalca (1:1).

Nekdaj soigralca pri Bravu, danes tekmeca v Sofiji

Danes bodo na delu trije slovenski legionarji. V Sofiji bo svečano. Navijači Levskega bodo po dolgem času na domačem stadionu stiskali pesti za svoje ljubljence v kvalifikacijah za ligo prvakov. Bolgarski klubski velikan je letos prekinil kar 14-letno vladavino Ludogorca, evforijo pa bo skušal začiniti z napredovanjem v 2. krog kvalifikacij. V goste prihaja prvak BiH Borac Banjaluka, ki letos praznuje stoti rojstni dan. Znova se bosta pomerila nekdanja soigralca pri Bravu Gašper Trdin (Levski) in Sandi Ogrinec (Borac). Uvodna tekma v BiH se je končala brez zmagovalca (1:1).

Gašper Trdin (levo) na gostovanju v Banjaluki, kjer je odigral vso tekmo in remiziral z 1:1. Foto: Guliverimage

Z rezultatom 1:1 sta se na prvi tekmi razšla tudi prvaka Litve in Kosova, Kauno Žalgiris in Drita. Za najboljši litovski klub je zaigral tudi Haris Kadrić. Slovenski napadalec, ki je v 1. SNL nabiral izkušnje pri Olimpiji, Rudarju, Aluminiju, Nafti in Primorju, v drugi ligi pa se je dokazoval pri Bravu, Triglavu in Gorici, bo tako skušal izločiti starega evropskega znanca Celjanov.

Kdo si je že zagotovil nastop v ligi prvakov?

Timi Max Elšnik je s Crveno zvezdo srečno roko pri žrebu, saj ga v 2. krogu čaka boljši iz obračuna med prvakoma San Marina in Severne Irske. Foto: Guliverimage V 2. krogu kvalifikacij se bo poleg Celja pridružilo še ogromno slovenskih nogometnih legionarjev. Timi Max Elšnik (Crvena zvezda) je imel srečo pri žrebu, v 2. krogu bosta favorita tudi Andraž Šporar in Kenan Bajrić (oba Slovan). Manj sreče sta imela Miha Zajc in Sven Šunta (oba Dinamo Zagreb), podobno velja za Jureta Balkovca (Omonia) in Erika Janžo (Gornik Zabrze). Jon Gorenc Stanković (Sturm) se bo pomeril s škotskim podprvakom Heartsom.

Nastop v ligaškem delu lige prvakov si je že zagotovilo 29 klubov. Med velikani, ki bodo tako v paradnem konju Evropske nogometne zveze (Uefa) odigrali najmanj osem tekem, je tudi nekaj klubov s slovenskimi legionarji. To so Atletico Madrid (Jan Oblak), Manchester United (Benjamin Šeško), Club Brugge (Tian Nai Koren) in Slavia Praga (Danijel Šturm), morda pride v poštev tudi Inter Milano (Luka Topalović).

Kdo si je že zagotovil nastop v ligaškem delu lige prvakov (29 od 36): PSG, Lille in Lens (vsi Fra), Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig in Stuttgart (vsi Nem), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Betis Sevilla in Villarreal (vsi Špa), Liverpool, Manchester City, Arsenal, Aston Villa in Manchester United (vsi Ang), Inter Milano, Roma, Napoli in Como (vsi Ita), Sporting Lizbona in Porto (oba Por), PSV Eindhoven in Feyenoord (oba Niz), Club Brugge (Bel), Šahtar Doneck (Ukr), Galatasaray (Tur) in Slavia Praga (Češ).

Kvalifikacije za ligo prvakov, 1. krog (povratne tekme):

Torek, 14. julij

Sreda, 15. julij