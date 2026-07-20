Celjane poljubila sreča, odprta pot do zgodovinskega dosežka v Evropi!

Slovenski nogometni prvak Celje bo evropsko pot začel v sredo, ko bo na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov gostoval pri albanski Egnatii. Če bodo grofje preskočili to oviro, si bodo že zagotovili dolgo evropsko jesen (najmanj nastop v ligaškem delu konferenčne lige), hkrati pa se jim bo ponudila možnost, da naskakujejo še višje cilje. Če bodo boljši od albanskega prvaka, se bodo v 3. krogu kvalifikacij namerili na boljšega iz obračuna med prvakoma Armenije (Ararat-Armenia) in Irske (Shamrock Rovers).

Pari 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov: Prvaki: Ararat-Armenia (Arm)/Shamrock Rovers (Irs) - Egnatia (Alb)/Celje (Slo)

Thun (Švi)/Dinamo Zagreb (Hrv) - KI Klaksvik (Fer)/Kauno Žalgiris (Lit)

Mjällby (Šve)/Lincoln Red Imps (Gib) - Iberia 1999 Tbilisi (Gru)/Slovan Bratislava (Slk)

Levski Sofija (Bol)/Universitatea Craiova (Rom) - Omonia Nikozija (Cip)/Kairat Almaty (Kaz)

Aarhus (Dan)/Lech Poznan (Pol) - Sabah (Aze)/KuPS Kuopio (Fin)

Vikingur Reykjavik (Isl)/Hapoel Beer-Sheva (Izr) - Larne (SIr)/Crvena Zvezda (Srb)



Neprvaki:



Olympiakos Pirej (Grč) - NEC Nijmegen (Niz)

Union St. Gilloise (Bel) - Bodø/Glimt (Nor)

Fenerbahče (Tur)/Gornik Zabrze (Pol) - Sturm Gradec (Avt)/Heart of Midlothian (Ško)

Sparta Praga (Češ) - Lyon (Fra)

Po koncu v marsičem rekordnega SP 2026 se je pozornost ljubiteljev nogometa na stari celini preusmerila v klubska tekmovanja. V Sloveniji je bil konec prejšnjega tedna odigran prvi krog 1. SNL, nastope začenjajo tudi slovenski predstavniki v Evropi. Med njimi je v najboljšem položaju NK Celje, ki ima v kvalifikacijah za evropska tekmovanja zagotovljenih najmanj šest tekem, danes pa je izvedel morebitnega tekmeca v tretjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov.

Morebitni tekmeci Celjanov so bili prvaki Armenije, Irske, Azerbajdžana, Finske, Islandije, Izraela, Švedske, Gibraltarja, Bolgarije, Romunije, Ferskih otokov in Litve, nato pa je ples kroglic, ki je bil naklonjen Celjanom, odločil, da se bodo grofje v primeru napredovanja v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomerili z boljšim iz obračuna med prvakoma Armenije (Ararat-Armenia) in Irske (Shamrock Rovers). Z obema se je v Evropi že srečal. S prvim je izgubil leta 2020 v obdobju zloglasnega koronavirusa po podaljšku na gostovanju v Armeniji, z drugim pa se je srečal dvakrat. Predlani je bil neuspešen, lani pa je upravičil vlogo favorita na Irskem na tekmi ligaškega dela konferenčne lige.

Celjani so se v Evropi pomerili s Shamrock Rovers že dvakrat. V sezoni 2024/25 so bili neuspešni v kvalifikacijah za ligo Europa, a se iz tega neuspeha veliko naučili in v prihodnji sezoni (2025/26) nadigrali irskega prvaka v Shamrock, predmestju Dublina. Foto: Guliverimage

Celjanom se tako ponuja na papirju ranljiv in premagljiv tekmec. Če bi izločili tudi njega, bi poskrbeli za največji zgodovinski dosežek v Evropi, saj bi si zagotovili najmanj nastop v ligaškem delu drugega največjega evropskega tekmovanja, lige Europa!

Malce po 13. uri pa bodo Celjani izvedeli tudi ime tekmeca v kvalifikacijah za ligo Europa, na katerega bi naleteli v primeru neuspeha proti albanskemu prvaku Egnatia. V tistem žrebu so možni tekmeci Celjanov prvaki Islandije, Izraela, Danske, Poljske, Armenije in Irske.

To je za zdaj uspelo le Mariborčanom

Celjani so si po izvrstni sezoni 2025/26, ki so jo kronali s tretjim naslovom državnega prvaka, z nastopom v kvalifikacijah za ligo prvakov zagotovili ogromno privilegijev. Zaradi visokega koeficienta uspešnosti so preskočili uvodni krog kvalifikacij, tako da bodo evropsko sezono začeli v drugem krogu. Če bodo želeli ponoviti uspeha iz prejšnjih dveh sezon, ko so navijače razvajali ne le z dolgo evropsko jesenjo, ampak celo s prebojem v izločilni del, bodo morali to poletje v kvalifikacijah preskočiti vsaj eno oviro. Če bodo preskočili vse tri, bodo Celjani senzacionalno zaigrali v elitni ligi prvakov. To je za zdaj uspelo le Mariborčanom, ki so se z najbogatejšimi evropskimi klubi družili trikrat (1999, 2014 in 2017).

Celjani so pod vodstvom Vitorja Campelosa v sezono 2026/27 krenili s prevetreno zasedbo. Svit Sešlar je na uvodni tekmi Prve lige Telemach (2:2) proti Muri dosegel oba zadetka. Foto: Luka Kotnik

Če bodo Celjani v kvalifikacijah napredovali dvakrat, si bodo prvič v zgodovini kluba zagotovili nastop v glavnem delu lige Europa. Tudi to je za zdaj v zgodovini slovenskega nogometa uspelo le vijolicam. Kar trikrat. Če pa bi Celjani izločili "zgolj" enega tekmeca, bi še tretjič zapored nastopili v glavnem delu konferenčne lige. V tem tekmovanju sta nastopili tudi Olimpija (dvakrat) in Mura (enkrat).

Kdo si je že zagotovil nastop v ligi prvakov? Timi Max Elšnik se bo s Crveno zvezdo v 2. krogu pomeril s prvakom Severne Irske. Če bo uspešen, ga v 3. krogu čaka zmagovalec obračuna med prvakoma Islandije in Izraela. Foto: Guliverimage V drugem krogu kvalifikacij se bo poleg Celja pridružilo še ogromno slovenskih nogometnih legionarjev. Timi Max Elšnik (Crvena zvezda) je imel srečo pri žrebu, v drugem krogu bosta favorita tudi Andraž Šporar in Kenan Bajrić (oba Slovan). Manj sreče sta imela Miha Zajc in Sven Šunta (oba Dinamo Zagreb), podobno velja za Jureta Balkovca (Omonia) in Erika Janžo (Gornik Zabrze). Jon Gorenc Stanković (Sturm) se bo pomeril s škotskim podprvakom Heartsom. Omenjeni klubi so danes izvedeli tudi morebitnega tekmeca v 3. krogu, če si bodo zagotovili napredovanje v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Nastop v ligaškem delu lige prvakov si je že zagotovilo 29 klubov. Med velikani, ki bodo tako v paradnem konju Evropske nogometne zveze (Uefa) odigrali najmanj osem tekem, je tudi nekaj klubov s slovenskimi legionarji. To so Atletico Madrid (Jan Oblak), Manchester United (Benjamin Šeško), Club Brugge (Tian Nai Koren) in Slavia Praga (Danijel Šturm), morda pride v poštev tudi Inter Milano (Luka Topalović).