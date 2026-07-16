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Avtorji:
M. P., Š. L.

Četrtek,
16. 7. 2026,
21.55

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

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Natisni članek

Natisni članek
konferenčna liga konferenčna liga Adnan Golubović Žiga Lipušček NK Bravo FC Koper

Četrtek, 16. 7. 2026, 21.55

1 ura, 28 minut

Kvalifikacije za konferenčno ligo, 1. krog (povratne tekme)

Lipušček zanesljivo v drugi krog, Bravo in Koper dobila tekmeca

Avtorji:
M. P., Š. L.

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Žiga Lipušček, RSF | Kapetan ekipe RFS Žiga Lipušček | Foto Guliverimage

Kapetan ekipe RFS Žiga Lipušček

Foto: Guliverimage

Ta teden so se odvijale povratne tekme prvega kroga konferenčne lige. V uvodnem krogu slovenski klubi niso igrali, saj se bosta Koper in Bravo pridružila v drugem. Adnan Golubović (Ballkani), prvi vratar kosovske ekipe, se je s soigralci veselil napredovanja proti ekipe Connah's Quay Nomads (3:2). Žiga Lipušček, ki nosi kapetanski trak ekipe RFS, je doma zmagal z 2:0 in tako Glentoran izločil s skupnim izidom 4:1.

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V drugem kvalifikacijskem krogu se bosta v ogenj podala slovenska kluba. Podprvak Koper bo igral proti ferskemu Runaviku, ki je s 3:2 izločil malteški Hamrun Spartan. Bravo, ki je zasedel tretje mesto v prvi ligi, bo igral proti makedonski Škendiji, ki je na prvi tekmi naredila večji del posla, ko je gibraltarsko Europo premagala s 5:0. Na povratni je zmagala z 1:0.

Konferenčna liga, kvalifikacije (1. krog - povratne tekme):

Torek, 14. julij:

Sreda, 15. julij:

Četrtek, 16. julij:

Konferenčna liga: NK Celje - Drita
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