Lipušček zanesljivo v drugi krog, Bravo in Koper dobila tekmeca

Ta teden so se odvijale povratne tekme prvega kroga konferenčne lige. V uvodnem krogu slovenski klubi niso igrali, saj se bosta Koper in Bravo pridružila v drugem. Adnan Golubović (Ballkani), prvi vratar kosovske ekipe, se je s soigralci veselil napredovanja proti ekipe Connah's Quay Nomads (3:2). Žiga Lipušček, ki nosi kapetanski trak ekipe RFS, je doma zmagal z 2:0 in tako Glentoran izločil s skupnim izidom 4:1.

V drugem kvalifikacijskem krogu se bosta v ogenj podala slovenska kluba. Podprvak Koper bo igral proti ferskemu Runaviku, ki je s 3:2 izločil malteški Hamrun Spartan. Bravo, ki je zasedel tretje mesto v prvi ligi, bo igral proti makedonski Škendiji, ki je na prvi tekmi naredila večji del posla, ko je gibraltarsko Europo premagala s 5:0. Na povratni je zmagala z 1:0.

Konferenčna liga, kvalifikacije (1. krog - povratne tekme):

Torek, 14. julij:

Sreda, 15. julij:

Četrtek, 16. julij: