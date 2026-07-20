Celjani izvedeli, s kom bi imeli popravni izpit v Evropi

Po izpadu Aluminija v uvodnem krogu proti Šerifu nima Slovenija več predstavnika v kvalifikacijah za evropsko ligo. To pa bi se lahko spremenilo, če bi bili Celjani neuspešni v kvalifikacijah za ligo prvakov. Če bi izpadli proti albanskemu prvaku Egnatii, bi evropsko sezono nadaljevali v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa. Ples kroglic v Nyonu je poskrbel, da bi se slovenski prvaki v tem primeru pomerili s poražencem obračuna med prvakoma Islandije (Vikingur) in Izraela (Hapoel Beer-Sheva).