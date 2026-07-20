Ponedeljek, 20. 7. 2026, 13.09
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Žreb, kvalifikacije za ligo Europa (3. krog)
Celjani izvedeli, s kom bi imeli popravni izpit v Evropi
Po izpadu Aluminija v uvodnem krogu proti Šerifu nima Slovenija več predstavnika v kvalifikacijah za evropsko ligo. To pa bi se lahko spremenilo, če bi bili Celjani neuspešni v kvalifikacijah za ligo prvakov. Če bi izpadli proti albanskemu prvaku Egnatii, bi evropsko sezono nadaljevali v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa. Ples kroglic v Nyonu je poskrbel, da bi se slovenski prvaki v tem primeru pomerili s poražencem obračuna med prvakoma Islandije (Vikingur) in Izraela (Hapoel Beer-Sheva).
Kvalifikacije za ligo Europa, 3. krog:
Poraženec Egnatia (Alb)/Celje (Slo) - Poraženec Vikingur Reykjavik (Isl)/Hapoel Beer-Sheva (Izr)
Poraženec Larne (SIr)/Crvena Zvezda (Srb) - Poraženec Iberia 1999 Tbilisi (Gru)/Slovan Bratislava (Slk)
Poraženec Mjällby (Šve)/Lincoln Red Imps (Gib) - Poraženec Omonia Nikozija (Cip)/Kairat Almaty (Kaz)
Poraženec Sabah (Aze)/KuPS Kuopio (Fin) - Poraženec Levski Sofija (Bol)/Universitatea Craiova (Rom)
Poraženec Aarhus (Dan)/Lech Poznan (Pol) - Poraženec Thun (Švi)/Dinamo Zagreb (Hrv)
Poraženec Ararat-Armenia (Arm)/Shamrock Rovers (Irs) - Poraženec Ararat-Armenia (Arm)/Shamrock Rovers (Irs)
Zmagovalec Tromso (Nor)/Hradec Kralove (Češ) - Zmagovalec Bešiktaš (Tur)/Midtjylland (Dan)
Jagiellonia Bialystok (Pol) - Glasgow Rangers (Ško)
Zmagovalec Dinamo Kijev (Ukr)/PAOK Solun (Grč) - Zmagovalec Hammarby (Šve)/Anderlecht (Bel)
Zmagovalec Hajduk Split (Hrv)/Pafos (Cip) - Red Bull Salzburg (Avt)
Zmagovalec St. Gallen (Švi)/Benfica Lizbona (Por) - Poraženec Sturm Gradec (Avt)/Hearts (Ško)
Zmagovalec Šerif Tiraspol (Mol)/Maccabi Tel Aviv (Izr) - Zmagovalec Qarabag (Aze)/CSKA Sofija (Bol)
Zmagovalec Twente (Niz)/Ferencvaroš (Mad) - Poraženec Fenerbahče (Tur)/Gornik Zabrze (Pol)
Dvoboji bodo odigrani 6. in 13. avgusta.