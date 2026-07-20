Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
13.09

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Liga Europa Liga Europa NK Celje

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 13.09

23 minut

Žreb, kvalifikacije za ligo Europa (3. krog)

Celjani izvedeli, s kom bi imeli popravni izpit v Evropi

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Celje Mura | Če bi Celjani izpadli v 2. krogu kvalfikacij za ligo prvakov proti Egnatii, bi nadaljevali evropsko sezono v kvalfikacijah za ligo Europa. | Foto Luka Kotnik

Če bi Celjani izpadli v 2. krogu kvalfikacij za ligo prvakov proti Egnatii, bi nadaljevali evropsko sezono v kvalfikacijah za ligo Europa.

Foto: Luka Kotnik

Po izpadu Aluminija v uvodnem krogu proti Šerifu nima Slovenija več predstavnika v kvalifikacijah za evropsko ligo. To pa bi se lahko spremenilo, če bi bili Celjani neuspešni v kvalifikacijah za ligo prvakov. Če bi izpadli proti albanskemu prvaku Egnatii, bi evropsko sezono nadaljevali v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa. Ples kroglic v Nyonu je poskrbel, da bi se slovenski prvaki v tem primeru pomerili s poražencem obračuna med prvakoma Islandije (Vikingur) in Izraela (Hapoel Beer-Sheva).

Valerij Kolotilo
Sportal Celjane poljubila sreča, odprta pot do zgodovinskega dosežka v Evropi!
Zoran Zeljković, FC Koper
Sportal Vroči žreb: kroglice Kopra, Brava in Aluminija pravkar plešejo v Nyonu!

Kvalifikacije za ligo Europa, 3. krog:

Poraženec Egnatia (Alb)/Celje (Slo) - Poraženec Vikingur Reykjavik (Isl)/Hapoel Beer-Sheva (Izr)
Poraženec Larne (SIr)/Crvena Zvezda (Srb) - Poraženec Iberia 1999 Tbilisi (Gru)/Slovan Bratislava (Slk)
Poraženec Mjällby (Šve)/Lincoln Red Imps (Gib) - Poraženec Omonia Nikozija (Cip)/Kairat Almaty (Kaz)
Poraženec Sabah (Aze)/KuPS Kuopio (Fin) - Poraženec Levski Sofija (Bol)/Universitatea Craiova (Rom)
Poraženec Aarhus (Dan)/Lech Poznan (Pol) - Poraženec Thun (Švi)/Dinamo Zagreb (Hrv)
Poraženec Ararat-Armenia (Arm)/Shamrock Rovers (Irs) - Poraženec Ararat-Armenia (Arm)/Shamrock Rovers (Irs)
Zmagovalec Tromso (Nor)/Hradec Kralove (Češ) - Zmagovalec Bešiktaš (Tur)/Midtjylland (Dan)
Jagiellonia Bialystok (Pol) - Glasgow Rangers (Ško)
Zmagovalec Dinamo Kijev (Ukr)/PAOK Solun (Grč) - Zmagovalec Hammarby (Šve)/Anderlecht (Bel)
Zmagovalec Hajduk Split (Hrv)/Pafos (Cip) - Red Bull Salzburg (Avt)
Zmagovalec St. Gallen (Švi)/Benfica Lizbona (Por) - Poraženec Sturm Gradec (Avt)/Hearts (Ško)
Zmagovalec Šerif Tiraspol (Mol)/Maccabi Tel Aviv (Izr) - Zmagovalec Qarabag (Aze)/CSKA Sofija (Bol)
Zmagovalec Twente (Niz)/Ferencvaroš (Mad) - Poraženec Fenerbahče (Tur)/Gornik Zabrze (Pol)

Dvoboji bodo odigrani 6. in 13. avgusta.

NK Aluminij
Sportal Za neučinkoviti Aluminij usodna ena napaka
Konferenčna liga: NK Celje - Drita
Sportal Celje odhaja na jug, stari znanci Olimpije so se znesli nad prvakom Moldavije
Liga Europa Liga Europa NK Celje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.