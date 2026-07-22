Pred letom dni se mu je porušil svet, danes proslavlja veliko zmago

Danes bo posebna tekma za Marka Zabukovnika. Kapetan Celja bo odigral prvo evropsko tekmo po 21. avgustu 2025. Takrat se mu je porušil svet. Bil je v življenjski formi, nasmihal se mu je sanjski prestop, nato pa ga je huda poškodba kolena na tekmi z Banikom za lep čas odstranila z igrišč. Moral je začeti znova, v soboto po slabem letu zaigral prvič v 1. SNL, danes pa ga čaka še evropski izziv v Albaniji. "Pričakujemo zahteven obračun, a verjamemo vase," 25-letni Trzinec sporoča pred gostovanjem pri Egnatii. Kako pa razmišlja njegov trener Vitor Campelos?

Danes Celjane čaka gostovanje v Albaniji. Pomerili se bodo z Egnatio. Če bodo izločili albanskega prvaka, si bodo že zagotovili dolgo evropsko jesen, najmanj nastop v glavnem delu konferenčne lige, nato pa bi jih v tretjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov čakal boljši iz armensko-irskega spopada med Ararat-Armenio in Shamrock Rovers. Bolje kaže prvaku Armenije, ki je v torek doma zmagal z 2:0.

Celjani imajo tako odprto pot do največjega dosežka v Evropi. Če bi izločili Egnatio, nato pa bi bili uspešni še v tretjem krogu kvalifikacij, bi si že zagotovili nastop v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov. Ta prinaša ogromno milijonov evrov, hkrati pa tudi izjemno tolažilno nagrado, nastop v glavnem delu lige Europa.

Riera ga ne bi zamenjal niti za Rodrija!

Nekdanji trener Celja Albert Riera je zelo cenil Marka Zabukovnika. Foto: Jure Banfi Celjani se zavedajo izjemne priložnosti, kot kapetan pa jih bo v evropski boj povedel največji osmoljenec zadnje šampionske sezone. To je Mark Zabukovnik. Lani je imel malodane vse. Igral je v življenjski formi, nosil dres slovenske reprezentance, na račun svojih predstav prejemal pohvale tako takratnega selektorja Matjaža Keka kot tudi trenerja Alberta Riere, ki je zanj rekel, da ga ne bi zamenjal niti za španskega velemojstra na položaju zadnjega zveznega igralca Rodrija.

"Zabukovnika ne bi zamenjal za nobenega nogometaša v Evropi na njegovem položaju. Niti za Rodrija (kapetan španske reprezentance, zvezdnik Manchester Cityja, dobitnik zlate žoge leta 2024 in najboljši igralec SP 2026, op. p.). Prepričan sem, da se bo vrnil v najboljši različici," mu je lani po poškodbi polaskal španski strateg, ki je pozneje zapustil Celje in se odpravil v Frankfurt. Tudi Zabukovniku se je nasmihal odmeven prestop v tujino, omenjal se je Rio Ave na Portugalskem, nato pa mu je šport pokazal najbolj kruto plat. Na dvoboju s češkim Banikom, proti kateremu so si Celjani zagotovili dolgo evropsko jesen, si je huje poškodoval koleno. Nastopilo je obdobje trpljenja in mukotrpnega okrevanja, ki je trajalo skoraj leto dni.

Mark Zabukovnik se je poškodoval na dvoboju play-offa za konferenčno ligo proti češkemu Baniku. Foto: Jure Banfi

Zdaj se Mark vrača, a se zaveda, da bo potreboval še nekaj časa, da bo ujel staro formo. Danes ga vseeno čaka izjemno spoznanje. V Albaniji bo proslavljal veliko osebno zmago, saj se je po vseh težavah s kolenom uspešno vrnil na zelenice. To bo njegova prva evropska tekma po 335 dneh, s Celjani pa bo napadal največji evropski cilj v zgodovini kluba, bodisi uvrstitev v ligo prvakov bodisi ligo Europa. To bo storil z veliko častjo, kot kapetan Celja in velik ljubljenec navijačev.

Zabukovnik: Vemo, kaj je treba storiti

Celjani na uvodnem nastopu v 1. SNL niso navdušili navijačev. Z Muro so se doma razšli z 2:2. To je bila prva tekma Marka Zabukovnika po lanski poškodbi kolena. Foto: Luka Kotnik "Veseli smo, da se začenja naša evropska pot. Analizirali smo nasprotnika, poznamo njihove dobre in slabe plati. Zaslužijo si naše spoštovanje, ker so prvaki svoje države, pa tudi ker so povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij odigrali zelo dobro. Pričakujemo zahteven obračun, a verjamemo vase. V ekipi imamo veliko kakovosti, bomo pa morali biti pravi. V zadnjih sezonah je za nami že veliko podobno zahtevnih evropskih obračunov, zato vemo, kaj je treba storiti v takšnih položajih," ostaja previden celjski kapetan. Zabukovnik se zaveda, da je Egnatia v izjemni evropski formi, saj je na zadnji domači tekmi moldavskega prvaka Petrocub ponižala s kar 6:1.

Albanci so zmagali s teniškim rezultatom in nakazali, da so v boljši formi kot pred letom dni, ko so v Evropi izpadli proti ljubljanski Olimpiji. Takrat je bil zanje usoden domač poraz po podaljšku z 2:4. Proti Petrocubu so dosegli kar šest zadetkov. Bilo je šest različnih strelcev, pet jih nosi dres albanskega prvaka, gostje pa so poskrbeli še za avtogol. Nevil Dede, 51-letni trener Egnatie, je imel tako kopico razlogov za zadovoljstvo. Albanski prvak je moldavskega izločil s skupnim rezultatom 7:2.

Campelos: Ni dvoma, da bomo pravi

Vitor Campelos ima za zdaj s Celjani stoodstotni evropski izkupiček. Grofe je vodil v Atenah in jih popeljal do prestižne zmage. Foto: Luka Kotnik Celjani imajo kot slovenski prvaki privilegij, da jih v Evropi čakata še dva popravna izpita. Tako bodo v tej sezoni tudi v primeru slabših rezultatov odigrali najmanj šest tekem. Če bo trener Vitor Campelos nadaljeval tam, kjer je končal v prejšnji sezoni, ko so njegovi varovanci na njegovi evropski premieri v gosteh presenetili AEK Atene z 2:0, se Celjanom piše veliko lepega. Znova so odšli na jug Balkana, tokrat pa je njihova zasedba prevetrena, saj manjka veliko nosilcev iz prejšnje sezone. Opazna je tudi sprememba v zvezni vrsti, saj se je med najboljših 11 vrnil dolgo odsoten Zabukovnik. Bo grofom prinesel srečo?

"Pred nami je prva od mnogo evropskih tekem to poletje. Čaka nas obračun z Egnatio, ki je na zadnjih dveh tekmah proti Petrocubu dokazala, da gre za kakovostno ekipo, ki jo moramo vzeti zelo resno. Kljub temu smo samozavestni, da bomo že od prve minute dokazali svojo kakovost in namero, da se prebijemo v naslednji krog kvalifikacij. Motivacija je na izjemno visoki ravni, zato ne dvomim, da bomo pravi," je na torkovi novinarski konferenci sporočil Portugalec.

Začetek 1. SNL je zaznamoval tudi strelski dosežek Svita Sešlarja. Je edini nogometaš z vsaj dvema zadetkoma in vodi na lestvici strelcev. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V prvoligaško sezono je krenil z domačim remijem proti Muri (2:2) in ne preveč prepričljivo predstavo. Grofe je z dvema zadetkoma reševal Svit Sešlar, na katerega bi lahko bili Albanci danes še kako pozorni, saj mu gre ponavadi v Evropi odlično. Prednjači pri podajah, večkrat pa se izkaže tudi kot strelec. Kapetan Zabukovnik je odigral prvo tekmovalno tekmo po vrnitvi na igrišča. Ta je vzela davek, odigral je le prvi polčas.

Celjani v današnjo tekmo v Albaniji vstopajo s spoznanjem o dodatni prednosti zanje, saj bo povratna tekma prihodnji teden v knežjem mestu. Današnji dvoboj na stadionu v mestu Rrogozhinë se bo začel ob 21. uri, glavni sodnik pa bo Turek Atilla Karaoglan.