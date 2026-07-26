Nora nedelja v 1. SNL. Najprej senzacija v Ljubljani, nato drama v Kopru.

Nogometaši Nafte so poskrbeli za presenečenje in v 2. krogu 1. SNL v nedeljo v Stožicah ugnali Bravo kar s 3:0, nato pa sta se Koper in Radomlje v razburljivem srečanju, ki se je zavleklo, saj je med nevihto na Bonifiki prišlo do izpada elektrike, razšla z 2:2. Mlinarji so že sredi prvega polčasa vodili z 2:0, kanarčki pa izenačili v izdihljajih srečanja. Mura je v soboto spravila v dodatne težave Olimpijo (1:0), trener Mitja Mörec pa se je veselil prve zmage črno-belih. Za najvišjo zmago nepopolnega kroga, saj bo dvoboj med Aluminijem in Celjem odigran pozneje, je poskrbel Maribor. Vijolice so pred praznimi tribunami ugnale Brinje Grosuplje s 3:0. Trofejni dvojec Zahović – Milanič je dočakal prvo zmago po vrnitvi na stadion pod Kalvarijo, Mariborčani pa lahko uživajo v prvem mestu.

Nedelja, 26. julij:

Koper je imenitno vstopil v sezono, zmagal tako v uvodnem dejanju 1. SNL kot tudi evropskih kvalifikacij za konferenčno ligo. Vmes je imel opravka tudi z manj prijetnimi zadevami, ogromno težav so mu povzročali logistični zapleti, zaradi katerih je z zamudo odpotoval na Ferske otoke, v domovino pa se je vrnil šele v soboto. Trener Zoran Zeljković se je domačega srečanja z Radomljami lotil z nekoliko spremenjeno zasedbo kot na severu Evrope.

V enajsterici je bil tudi Josip Iličić, ki se je zaradi umetne travnate podlage na Ferskih otokih v dogovoru s trenerjem izognil tveganemu nastopu. Je pa 38-letni velikan slovenskega nogometa zaigral proti mlinarjem, kjer je Koprčanom dolgo časa gorelo pod nogami.

Večerni obračun na Bonifiki se je začel z minuto odmora za Rudolfa Karasa, dolgoletnega ekonoma ekipe Kopra. Gostje so dobili prvi polčas z 2:0, v polno sta zadela komaj 18-letni Luka Kušić in pa štiri leta starejši Nigerijec Divine Ikenna. Gostitelji, ki bi se lahko z zmago zavihteli na vrh lestvice, so se tako znašli v težavah, za dodaten zaplet pa je poskrbela še nevihta.

Na stadionu Bonifika je prišlo do izpada elektrike. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Nad Bonifiko se je utrgal oblak, v močnem deževju pa je na stadionu prišlo še do izpada elektrike. Reflektorji so za nekaj časa ugasnili, drugi polčas se je začel s konkretno enourno zamudo. Koprčani so v nadaljevanju prevladovali.

Gol je visel v zraku. v 79. minuti je Leo Rimac izkoristil slabo postavljeno obrambo Radomelj in znižal zaostanek. Radomljani so vzpostavili ravnotežje, vseeno pa so Koprčani točko rešili v 96. minuti, ko je sodnik pregledal praktično zadnjo akcijo na tekmi in po pregledu posnetka potrdil prekršek nad Brownom Iraborjem v kazenskem prostoru. Rimac je z bele točke zanesljivo še drugič na tekmi ugnal Sama Pridgarja in se na lestvici najboljših strelcev tekmovanja z dvema zadetkoma pridružil Celjanu Svitu Sešlarju.

Nafta presenetila favorita, jubilej Maroše

Danes sta skušala prednost domačega igrišča izkoristiti edina slovenska kluba, ki sta to poletje zmagala v Evropi, hkrati pa jima gre odlično na domačem prvenstvu. Bravu se ni posrečilo, v Stožicah so doživeli neuspeh in ostali praznih rok proti Nafti, ki je zmagala kar s 3:0.

Dvoboj v Ljubljani je potekal pred maloštevilnim občinstvom, goste iz Lendave pa je bodrila skupina navijačev, ki je preglasila vse privržence gostiteljev. Foto: Filip Barbalić

Prevetrena zasedba Aleša Arnola, za razliko od evropskega četrtka je bilo v začetni enajsterici kar šest sprememb, je v dvoboj s povratniki v 1. SNL vstopila kot favorit, a so ji gostje pokvarili načrte že v 8. minuti. Lendavčane je v vodstvo popeljal Luka Pihler, v Stožicah pa je zadišalo po presenečenju. Podajo je prispeval Luka Kambič.

Amadej Maroša je dosegel v 1. SNL že 50 zadetkov. Foto: Filip Barbalić Ko je Nigerijec James Arinze v 76. minuti prejel rdeči karton, je Bravo ostal na igrišču z nogometašem manj. Gostje iz Lendave so to hitro izkoristili. Izkušeni Amadej Maroša je podvojil prednost Nafte in še dodatno osrečli glasno skupino navijačev Nafte, ki je pripotovala v Ljubljano. Tokrat se je pod podajo podpisal Anis Jašaragić, Maroša pa se je razveselil jubilejnega 50. zadetka v 1. SNL.

Končni rezultat je v sodnikovem podaljšku dosegel 23-letni Portugalec Andre Ferreira, ki je vstopil v igro le nekaj minut pred tem. Nafta je tako proslavljala dragoceno zmago, Bravo, ki ga že v četrtek čaka evropski dvoboj v Severni Makedoniji za "biti ali ne biti" proti Škendiji, pa je na stadionu, kjer je prejšnji teden spravil v zagato Olimpijo, izkusil razočaranje. Prvič po osmih tekmah v prvoligaškem tekmovanju je izkusil grenkobo poraza.

Čakš za novo veselje Prekmurcev, Brečko v težavah

Drugi krog Prve lige Telemach se je tako začel v Prekmurju. Če je Mura v uvodnem dejanju prijetno presenetila navijače in pod taktirko novega trenerja Mitje Möreca dodobra namučil favorizirane prvake Celjane (2:2), po dvoboju pa je bilo veliko govora o nekaterih sodniških odločitvah, ki bi lahko jeziček na tehtnici prestavile povsem na stran ene ali druge ekipe, pa je Olimpija znova jezila privržence.

Čeprav je direktor Igor Barišić ob svečani predstavitvi igralnih dresov za sezono 2026/27 napovedoval, kako imajo zmaji na razpolago imenitno ekipo, ki je sposobna osvajati najvišja mesta, so se zeleno-beli spotaknili že ob prvi stopnički. Bravo se je še enkrat na mestnem spopadu več izkazal za nočno moro Olimpije, zmaji so proti Šiškarjem podpisali predajo že petič zapored!

Trener Olimpije Mišo Brečko ni niti v nočnih morah pričakoval tako slab začetek sezone. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Mladi strateg Olimpije Mišo Brečko je tako prve točke v 1. SNL lovil na vročem gostovanju v Murski Soboti, kjer se po dobrem uvodu v sezono čuti dvig pozitivne energije. Vseeno je bila zasedba Olimpije, v katero se je vrnil tudi ljubljenec navijačev Agustin Doffo, tista, ki si je v Fazaneriji priigrala prvo zrelo možnost. V šesti minuti je z desne strani podal Admir Bristrić, žogo je v kazenskem prostoru sprejel Dimitar Mitrovski, a je v ključnem trenutku dobro posredoval Borna Proleta.

Na drugi strani so črno-beli svojo prvo priložnost na tekmi izkoristili. Tekla je 12. minuta, ko je Alen Korošec s predložkom pred nasprotnikovimi vrati našel Roberta Čakša, visokorasli napadalec je bil najvišji v skoku, ob neprepričljivi reakciji Matevža Vidovška pa so se domači veselili zgodnjega vodstva. Olimpija je znova razočarala svoje navijače. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Zmaji so bili v nadaljevanju prvega polčasa podjetnejši nasprotnik, a so se v napadalni tretjini igrišča mučili z neučinkovitostjo, pravih odločitev v trenutkih zadnjih podaj ali zaključkov je bilo premalo. Na drugi strani so Prekmurci še nekajkrat nevarno zapretili preko hitrih prehodov na nasprotnikovo polovico. Najbližje temu, da bi podvojil vodstvo domačih, je v zaključku prvega dela prišel Simun Butić, a mu je veselje po sijajnem strelu preprečila prečka.

Mura je dolgo čakala na zmago nad Olimpijo. Odkar se je vrnila v prvo ligo, je v Stožicah sploh še ni proslavljala, doma pa je bila pred današnjo zmago nazadnje boljša od zeleno-belih 19. marca 2023 (2:1). Pozneje je zaman čakala na zmago na šestih domačih srečanjih. Olimpija je trikrat zmagala, trikrat pa se je srečanje končalo brez zmagovalca.

Ljubljančani so v nadaljevanju znova lovili rezultat, tudi tokrat pa pravega stopnjevanja pritiska na nasprotnikova vrata ni bilo. Domači niso dopuščali veliko prostora, obrambi Mure je odlično poveljeval Ivan Borna Jelić Balta. Ostalo je pri minimalni prednosti, zadetek Čakša je bil dovolj, da so Prekmurci slavili svojo prvo zmago v tej sezoni in poskrbeli za dodatno dozo optimizma med navijači. Stanje duha v ljubljanskem taboru medtem ostaja klavrno. Nič točk, nič doseženih zadetkov. In zaenkrat nič znakov, da bi lahko Olimpija v novi sezoni ciljala na najvišja mesta.

Francoza začela, Slovenec dokončal delo. Maribor prvi.

V Ljudskem vrtu so po vrnitvi Zlatka Zahovića in Darka Milaniča hitro zavihali rokave. Maribor je pozdravil kopico poletnih okrepitev, med katerimi prevladujejo velika imena slovenskega nogometa. Številni so že zaigrali v vijoličnem dresu, tako da se zavedajo veličine mariborskega dresa in odgovornosti, ki ga prinaša igranje za vijolice. Ta občutek želi Zahović povrniti v slačilnico Maribora.

Jan Mlakar bi lahko podobno kot Luka Zahović danes zaigral prvič za Maribor po vrnitvi v Ljudski vrt. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Navijači Maribora komaj čakajo, da bo povsem nared Jan Mlakar, razveselili so se tudi vrnitve Luke Zahovića. Dres Maribora tako spet nosita igralca, ki dobro vesta, kako je biti prvi strelec 1. SNL. Kljub velikim imenom v prenovljenem mariborskem napadu se je pod prvi zadetek v (praznem) Ljudskem vrtu v novi sezoni podpisal branilec Bradley M'bondo.

Po kratki kombinaciji ob podaji iz kota je uporabno žogo pred vrata gostov poslal Žiga Repas, tam pa se je Francoz odzval z odličnim zaključkom in vijoličaste popeljal v vodstvo. Za M'bondoja je to prvenec med slovensko prvoligaško druščino. Vijoličasti so bili tudi v nadaljevanju prvega polčasa konkretnejši, nevarnejši od nasprotnika. Sijajna priložnost se je v 44. minuti med drugim ponudila Zahoviću, a je bil zaključek povratnika pri Mariboru preslab za razpoloženega vratarja gostov Jako Zrneca.

Zlatko Zahović in Darko Milanič sta dočakala prvo zmago Maribora, odkar sta se vrnila v Ljudski vrt. Foto: Jure Banfi

V drugem polčasu so 16-kratni državni prvaki kljub obdobjem dobre igre gostov vseeno dokončali delo. Prednost domačih je v 72. minuti podvojil Isaac Tshipamba, ki ga je z natančno podajo v prostor zaposlil Nejc Viher. Še drugi Francoz v vrstah Maribora se je izkazal z zaključkom, najprej je lepo preigral dva branilca Brinja Grosuplja, nato pa žogo neubranljivo poslal proti oddaljenejši vratnici. Piko na i je uspešnemu mariborskemu večeru v 83. minuti postavil Tio Cipot. Mariborčani so tako po nepopolnem 2. krogu državnega prvenstva na prvem mestu.

"Superpokalnega" dvoboja v Kidričevem še ne bo

Ta konec tedna bodo odigrane le štiri tekme 2. kroga, saj je dvoboj med Aluminijem in Celjem odpadel zaradi zgoščenega urnika in evropskih obveznosti obeh štajerskih tekmecev. To bi bila svojevrstna superpokalna tekma, saj bi se pomerila pokalni zmagovalec in državni prvak, ki pa ju prihodnji teden čakata evropski preizkušnji z ogromnim vložkom.

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