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Avtor:
R. P.

Sreda,
22. 7. 2026,
22.20

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Luka Zahović NK Maribor NK Maribor poletni prestopni rok 1. SNL Prva liga Telemach CFR Cluj Zlatko Zahović

Sreda, 22. 7. 2026, 22.20

1 ura, 7 minut

Luka Zahović se je vrnil v Ljudski vrt

Maribor osrečil navijače, po Zlatku se je vrnil še Luka Zahović!

Avtor:
R. P.

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Luka Zahović | Luka Zahović se je vrnil v Maribor. | Foto Matic Klanšek Velej/Sportida

Luka Zahović se je vrnil v Maribor.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V Ljudski vrt k nogometašem Maribora se vrača 30-letni napadalec Luka Zahović. Sin športnega direktorja Zlatka, ki se je v mariborski klub prav tako vrnil pred letošnjo sezono, je Maribor zapustil leta 2020, od odhoda iz Slovenije pa je igral na Poljskem, najprej za Pogon Szczecin, nato še za Gornik Zabrze, in nazadnje za romunski Cluj. V karieri je bil dvakrat najboljši strelec 1. SNL, pri mariborskem klubu pa ob vstopu v sezono 2026/27 čutijo največje pomanjkljivosti ravno na tem igralnem položaju.

Luka Zahović
Sportal Luka Zahović. Sin znanega Slovenca, nad katerim so izvajali medijski linč.

"Nova, pomembna poteza za vijol’čno sedanjost in prihodnost. S posebnim zadovoljstvom lahko predstavimo novega napadalca, ki pa dodatne predstavitve ne potrebuje. Dovolj je reči: 198 tekem, 81 golov, se nadaljuje... Luka Zahović, dobrodošel (spet) doma!," so pri najtrofejnejšem slovenskem klubu NK Maribor predstavila slovitega povratnika. V Ljudski vrt se namreč vrača občasni reprezentant in nekdanji dvakratni strelski kralj 1. SNL, ki je svojčas razvajal privržence vijolic s številnimi zadetki in lovorikami.

Luka: Upam, da bomo ponovili prejšnje uspehe

Luka Zahović je bil dvakrat najboljši strelec 1. SNL. | Foto: Urban Urbanc/Sportida Luka Zahović je bil dvakrat najboljši strelec 1. SNL. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Vesel sem, da sem nazaj. Prijetno se je vrniti domov, v znano, najljubše okolje in že komaj čakam, da se pridružim moštvu ter gremo skupaj v nadaljevanje sezone. Posebno doživetje pa bo pomenil trenutek, ko bom spet lahko oblekel vijol’čni dres. Upam, da je pred nami uspešna zgodba in da bomo ponovili prejšnje uspehe," je povedal povratnik Luka Zahović po sklenitvi dogovora, po katerem je postalo jasno, da se je v Ljudski vrt vrnil še eden tistih, ki je bil v preteklosti z Mariborom vajen pogosto osvajati lovorike.

"Luka je spet eden izmed nas. Vrača se tja, kjer je že pisal nepozabne zgodbe. Med dosedanjimi je prispeval delež k osvojitvi petih naslovov državnega prvaka (2013, 2014, 2015, 2017, 2019) in vmes dvakrat postal najboljši strelec slovenskega prvenstva (v sezonah 2017/18 in 2018/19, obakrat s po osemnajstimi doseženimi zadetki)," si izpostavili pri 16-kratnih državnih prvakih, ki so v zadnjih šestih letih osvojili zgolj eno lovoriko, na uvrstitev v glavno evropsko tekmovanje pa čakajo že devet let.

Zlatko o vrnitvi sina: Prihaja dobro pripravljen

Luka Zahović je šel po očetovih stopinjah in tudi sam večkrat zaigral za slovensko izbrano vrsto. | Foto: www.alesfevzer.com/Guliverimage Luka Zahović je šel po očetovih stopinjah in tudi sam večkrat zaigral za slovensko izbrano vrsto. Foto: www.alesfevzer.com/Guliverimage "Dobili smo novega napadalca, ki dobro pozna ligo in ima izkušnje tako z Mariborom kot s slovenskim nogometom. V našem projektu je prepoznal pravo zgodbo, vanj verjame in se je bil za prihod v Maribor pripravljen odreči tudi precejšnjemu znesku denarja kot tudi nekatere naše prejšnje okrepitve. Upam, da bo predstavljal pomemben del mozaika v uspešni zgodbi. Zelo pomembno je, da prihaja dobro pripravljen, saj je s svojim prejšnjim klubom opravil celotne priprave, bil v rednem procesu treninga, zato je že v delovnem ritmu in nam lahko takoj pomaga," je ob krepitvi ofenzivnega dela moštva pojasnil športni direktor Zlatko Zahović.

Ko je Luka Zahović šele začenjal svojo pot med člani Maribora, je zablestel leta 2014. Takrat je vstopil v igro s klopi proti Sportingu iz Lizbone, nato pa v sodnikovem podaljšku spretno zatresel mrežo gostov in popeljal vijolice do odmevnega evropskega remija (1:1). Zahović je dosegel zadetek še kot najstnik! Po odhodu iz Ljudskega vrta, zgodilo se je jeseni 2020, je zdaj 30-letni napadalec nanizal 144 nastopov na Poljskem za Pogon Szczecin in Gornik Zabrze, s katerim je v prejšnji sezoni prišel do poljske pokalne trofeje. Njegov kapetan je bil pogosti reprezentančni soigralec Erik Janža.

Večletno epizodo na Poljskem je začel pri Pogonu. | Foto: Guliverimage Večletno epizodo na Poljskem je začel pri Pogonu. Foto: Guliverimage

Zahović se je nato odpravil še v Romunijo, kjer je nastopal za osemkratnega romunskega prvaka CFR Cluj. Bil je tudi na aktualnem seznamu Cluja za evropske tekme, prva bi ga čakala že v četrtek, a se je odločil za vrnitev v domovino, kjer bi bil lahko na razpolago Darku Milaniču že konec tedna, ko bo Maribor v praznem Ljudskem vrtu gostil Brinje Grosuplje.

Poletni prestopni rok pri NK Maribor:

Prihodi:

Trener Darko Milanič, športni direktor Zlatko Zahović, Žan Karničnik (Celje), Luka Zahović (CFR Cluj/Rom), Miha Blažič (Kalba/ZAE), Ivan Lainović (Čukarički/Srb), Jan Mlakar (Pisa/Ita - posoja), Žan Jevšenak (Pisa/Ita), Claude Gonçalves (Legia Varšava/Pol) in Behar Feta (Aluminij) 

Odhodi:

Hilal Soudani (Kustošija/Hrv), Jan Repas (AEK Larnaka/Cip), Luka Krajnc, Sheyi Ojo, Pijus Širvys (Celje), David Pejičić (Udinese/konec posoje), Žan Meško (Brinje Grosuplje - posoja) in Oscar Zambrano (Hull City/Ang).

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