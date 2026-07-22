Italijani si manejo roke, v igri Guardiola

Španski nogometni strateg Pep Guardiola se z italijansko nogometno zvezo pogovarja o morebitnem prevzemu vodenja izbrane vrste. Štirikratni svetovni prvaki so brez selektorja, potem ko je s položaja po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo odstopil Gennaro Gattuso. Novo poletno okrepitev je predstavil Ipswich.

Predsednik italijanske nogometne zveze Giovanni Malago je potrdil pogovore s 55-letnim Špancem in dejal, da bi bila pri njegovi plači "možna izjema". Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa bi morala namreč italijanska zveza močno prilagoditi proračun, kar je za Pepa Guardiolo očitno pripravljena storiti.

"Nič še ni gotovo, vendar menim, da je bilo prav in pomembno, da smo začeli dialog in ga ohranili," je dejal Malago.

Guardiola je po koncu sezone in desetletju, polnem trofej, zapustil vrste Manchester Cityja. Pred tem je treniral Bayern München in Barcelono.

Če bi prevzel selektorski stolček, bi na položaju nasledil Gennara Gattusa, ki je odstopil s položaja, potem ko se štirikratnim prvakom ni uspelo uvrstiti na tretje zaporedno svetovno prvenstvo.

Med kandidati za prazno selektorsko mesto se omenja tudi Roberta Mancinija, ki je Italijo leta 2020 popeljal do naslova evropskih prvakov, ter nekdanjega vezista Andreo Pirla.

Maročan okrepil Ipswich Town

Novi angleški nogometni prvoligaš Ipswich je dobil še tretjo okrepitev v dveh dneh. Štiriletno pogodbo z njim je podpisal maroški reprezentant Issa Diop, ki je bil doslej član Fulhama. Ipswich bo za 29-letnega branilca plačal 8,5 milijona funtov oziroma deset milijonov evrov, poroča Reuters.

Five World Cup appearances and one goal over the summer.



Issa Diop is now an Ipswich Town player.



Read more on our newest recruit. ⤵️ — Ipswich Town (@IpswichTown) July 22, 2026

"Vzhičen sem zaradi novega koraka v karieri. Vem, da je Ipswich velik klub, to se je videlo že v naših razgovorih. Spoznal sem, da je to pravo mesto za mene," je ob podpisu pogodbe dejal Diop.

Ipswich je v torek sporočil, da sta klub okrepila tudi ganski reprezentant Abdulm Fatawu ter japonski reprezentant Daizen Maeda.

Foden sprejel pomembno odločitev Angleški napadalec Phil Foden ostaja pri Manchester Cityju. Klub je z nogometašem podpisal novo štiriletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Foden se je v zadnjem obdobju soočal s številnimi poškodbami, zaradi česar tudi ni bil član angleške reprezentance na nedavnem svetovnem prvenstvu. "Zavezati svojo prihodnost Cityju mi pomeni vse. Igranje za ta klub je vse, kar sem si kdaj želel," je ob podpisu nove pogodbe dejal 26-letnik. Foden je s Cityjem osvojil šest naslovov prvaka angleške lige, ligo prvakov, dva pokala FA in pet ligaških pokalov. Foden je s Cityjem osvojil šest naslovov angleškega prvaka. Foto: Guliverimage

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