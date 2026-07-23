Hauptman o trenutkih ob Pogačarju: "Le moliš in upaš na najboljše" #video

Pred Tadejem Pogačarjem so tri odločilne etape, v katerih želi potrditi peto skupno zmago na Dirki po Franciji, ob ugodnem razpletu pa zbirki dodati še etapni uspeh. Andrej Hauptman opozarja, da se lahko na Touru vse spremeni v enem ovinku, razkriva pa tudi, kateri etapi so pri UAE posebej obkrožili in zakaj je vožnja za Pogačarjem v množici navijačev včasih tako stresna, da lahko le "moliš in upaš na najboljše".

V ekipi UAE Team Emirates-XRG pred velikim finalom Toura vlada mir. Rumena majica je trdno na ramenih Tadeja Pogačarja, slovenski šampion deluje sproščeno, energija v moštvu pa je po besedah športnega direktorja Andreja Hauptmana dobra.

A Tour je dirka, na kateri se lahko vse spremeni v nekaj sekundah, opozarja slovenski strokovnjak: "Za zdaj je vse v redu. Tadej je miren in zdi se mi, da je v ekipi res dobra energija. A saj veste, kako je na Touru. Vse je v redu do enega ovinka, zato je treba ostati zbran."

Rumena majica ostaja pred etapnimi zmagami

Pred kolesarji so tri etape, katerih zahtevnost se bo stopnjevala. Tadej Pogačar ne skriva želje, da bi morebiti prišel še do kakšne etapne zmage – na letošnjem jih ima štiri, skupno že 25 -, toda ničesar ne nameravajo postaviti pred osnovni cilj. Pripeljati rumeno majico varno do cilja v Parizu.

Tadej Pogačar je pripravljen na zadnje podvige na letošnjem Touru. Želja je, da bi ob končnem zmagoslavju prišel tudi še do kakšnega etapnega uspeha. Foto: Guliverimage

"To je naš glavni cilj. Že danes bo težko nadzorovati pobege, še posebej zato, ker nato sledita dve ekstremno težki etapi. Petkov zaključek in vzpon na Alpe d'Huez poznamo, sobotna etapa pa bo izjemno zahtevna. Težko bo že od štarta. Na vzponih bo prišlo do naravne selekcije," je povedal Hauptman.

V eni od etap bi se lahko priložnost odprla tudi Isaacu del Toru, ki mu je Pogačar na letošnjem Touru že priskočil na pomoč. Toda pri vodilni ekipi dirke ne bodo na silo lovili dodatnih ciljev.

"Vse je odvisno od položaja na dirki. Zagotovo pričakujemo, da nam ne bo lahko. Naš glavni cilj je zadržati rumeno majico. Vse drugo, kar pride spotoma, je dobrodošlo, vendar zaradi tega ne bomo ogrožali glavnega cilja."

Evenepoel se je v zadnjem tednu dvignil

Med tistimi, na katere bodo morali biti v Alpah še posebej pozorni, je Remco Evenepoel, čeprav ne slovi kot ekstremni hribolazec. A je na letošnjem Touru že pokazal, da se dviguje na težkih vzponih. Belgijec je dobil nedeljsko gorsko etapo in nato še torkov kronometer ter pokazal, da se njegova pripravljenost proti koncu izboljšuje.

"Videti je, da je njegova forma, še posebej v zadnjem tednu, morda boljša, kot je bila v prvem. Zato bo še zanimivo," je dejal Hauptman.

Hudičevo naporno bo v zadnjih treh gorskih etapah, zlasti v petek in soboto s ciljem na Alpe d'Huezu. Foto: Guliverimage

Na vprašanje, ali je lahko Evenepoel nevaren tudi na najtežjih alpskih vzponih, kjer je Pogačar praviloma premočan za tekmece, ni želel prehitevati dogodkov.

"Treba bo počakati na Alpe. Načeloma se vsi v ekipi dobro počutijo in verjamem, da bomo tudi v Alpah tam pravi."

Pogačar začuti, kako se počutijo tekmeci

Pri UAE imajo pred vsako etapo izdelan načrt, toda na tritedenski dirki ga morajo pogosto spreminjati. Na počutje kolesarjev vplivajo utrujenost, vročina, bolezen in številni drugi dejavniki.

Pogi je Isaacu Del Toru nekajkrat pomagal na letošnjem Touru. Mu bo morebiti tudi v zaključku? Foto: Guliverimage

"Velikokrat se spremeni. Ves čas se je treba prilagajati, še posebej v etapah, ki niso tako hribovite. Spremeni se lahko tudi vrstni red pomočnikov. Kolesar se lahko en dan počuti odlično in ga za naslednji dan predvidiš kot zadnjega pomočnika, nato pa se ne počuti več tako dobro. V treh tednih se lahko zgodi marsikaj, zato je treba načrt pogosto prilagajati," razlaga Hauptman.

Pri Pogačarju je Hauptmanovo posredovanje potrebno bistveno redkeje. Slovenski šampion ima izjemen občutek za predvidevanje in branje tekmecev.

Da bi ga morali miriti pri morebitnih drznih spustih ali nenačrtovanih napadih na klanec, Andrej pove: "Tega ni veliko, ker smo zdaj že tako uigrani. Tadej natančno ve, kaj mora narediti. Ena njegovih najboljših lastnosti je, da začuti, kako se počutijo njegovi tekmeci. Ima poseben čut za to, kdaj je pravi trenutek."

V množici lahko le opazuje in upa

Bolj stresno postane v trenutkih, na katere športni direktorji in tudi kolesarji nimajo pravega vpliva. Takšni so predvsem gorski vzponi, na katerih navijači pripravijo pravi špalir in dobesedno dihajo kolesarjem za ovratnik.

Pravi kolesarski špalir se obeta tudi na Alpe d'Huezu, kjer bo Pogačarja pričakalo ogromno slovenskih in drugih navijačev. Hauptman bo vse skupaj spremljal iz avtomobila tik za najboljšimi.

"Je stresno. Včasih ni lahko biti v avtomobilu, ker vidiš, kaj vse se dogaja ob cesti. Za 99 odstotkov navijačev lahko rečemo samo kapo dol. Je pa tudi nekaj takšnih, pri katerih lahko le moliš in upaš na najboljše."

Ob Pogačarjevi hitrosti in množici, ki se pogosto umakne šele v zadnjem trenutku, je lahko dovolj že ena napačna poteza posameznika. Prav zato Hauptman kljub dobremu položaju v skupnem seštevku poudarja, da na Touru nič ni končano, dokler kolesarji ne pripeljejo do cilja.

Priložnost za zmago v petek in soboto

Pogačar je po kronometru dejal, da bi rad pred koncem Toura osvojil še kakšno etapo. Pri UAE so kot najprimernejši izpostavili obe najtežji preizkušnji, torej petkovo in sobotno, ki se končata z legendarnim vzponom na Alpe d'Huez.

Navijači pridejo včasih tudi preveč blizu in se dotaknejo kolesarje. Foto: Guliverimage

"Zagotovo sta zanimivi petkova in sobotna etapa. Vse pa je odvisno od tega, ali bomo lahko nadzorovali potek dirke in kako blizu ubežnikom bomo sposobni pripeljati Tadeja v zaključek."

V ekipi se zavedajo, da bodo imele druge ekipe veliko ambicij v zaključnih dneh, da pridejo do etapnega uspeha in rešijo Tour de France. Na koncu bo poglavitno, da bo Pogačar na Elizejskih poljanah še petič oblekel rumeno majico najboljšega in se pridružil elitni četverici - Jacques Anquetil (1957, 1961, 1962, 1963, 1964), Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972, 1974), Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) in Miguel Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995).