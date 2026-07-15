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Avtor:
STA

Sreda,
15. 7. 2026,
13.03

Osveženo pred

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Natisni članek
Thomas Meunier Sunderland nogometna tržnica nogomet

Sreda, 15. 7. 2026, 13.03

17 minut

Nogometna tržnica, 15. julij

Meunier podpisal za Sunderland

Avtor:
STA

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Thomas Meunier | Thomas Meunier je novi član Sunderlanda. | Foto Reuters

Thomas Meunier je novi član Sunderlanda.

Foto: Reuters

Izkušeni belgijski branilec Thomas Meunier je dejal, da je "izjemno navdušen" nad tem, da "začenja novo poglavje", potem ko je danes kot prost igralec podpisal pogodbo z angleškim prvoligašem Sunderlandom. Član belgijske zlate generacije, katere zadnji veliki dosežek je bil četrtfinale mundiala, je z Angleži podpisal dvoletno pogodbo.

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Štiriintridesetletni Meunier, ki je za reprezentanco zbral 83 nastopov in na klubski ravni igral na najvišji ravni v domovini, Nemčiji, Turčiji in Franciji, je nazadnje igral za francoskega prvoligaša Lille.

"Zelo sem navdušen in počaščen, da se pridružujem Sunderlandu," je v izjavi na klubski spletni strani dejal Meunier.

"Vesel sem, da sem tu in da začenjam novo poglavje v svoji karieri. Premier league je ena najbolj konkurenčnih in razburljivih lig na svetu; to je izziv, ki sem si ga želel izkusiti," je dodal belgijski reprezentant.

Meunier, ki je v času igranja za PSG med letoma 2016 in 2020 osvojil tudi tri naslove francoskega prvaka, "prinaša bogate izkušnje, vodstvene sposobnosti in profesionalizem," je dejal športni direktor Sunderlanda Florent Ghisolfi.

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