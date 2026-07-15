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Nogometna tržnica, 15. julij
Meunier podpisal za Sunderland
Izkušeni belgijski branilec Thomas Meunier je dejal, da je "izjemno navdušen" nad tem, da "začenja novo poglavje", potem ko je danes kot prost igralec podpisal pogodbo z angleškim prvoligašem Sunderlandom. Član belgijske zlate generacije, katere zadnji veliki dosežek je bil četrtfinale mundiala, je z Angleži podpisal dvoletno pogodbo.
Štiriintridesetletni Meunier, ki je za reprezentanco zbral 83 nastopov in na klubski ravni igral na najvišji ravni v domovini, Nemčiji, Turčiji in Franciji, je nazadnje igral za francoskega prvoligaša Lille.
"Zelo sem navdušen in počaščen, da se pridružujem Sunderlandu," je v izjavi na klubski spletni strani dejal Meunier.
"Vesel sem, da sem tu in da začenjam novo poglavje v svoji karieri. Premier league je ena najbolj konkurenčnih in razburljivih lig na svetu; to je izziv, ki sem si ga želel izkusiti," je dodal belgijski reprezentant.
Meunier, ki je v času igranja za PSG med letoma 2016 in 2020 osvojil tudi tri naslove francoskega prvaka, "prinaša bogate izkušnje, vodstvene sposobnosti in profesionalizem," je dejal športni direktor Sunderlanda Florent Ghisolfi.