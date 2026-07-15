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Avtor:
Pe. M.

Sreda,
15. 7. 2026,
9.00

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu nogomet Francija Rayan Cherki

Sreda, 15. 7. 2026, 9.00

1 ura, 3 minute

Po polfinalnem porazu

Rayan Cherki: Ne proti Španiji, ne proti sodniku, izgubili smo proti sebi

Avtor:
Pe. M.

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Rayan Cherki | Rayan Cherki ni iskal izgovorov za poraz. | Foto Reuters

Rayan Cherki ni iskal izgovorov za poraz.

Foto: Reuters

Medtem ko je selektor Francije Didier Deschamps po polfinalnem porazu proti Španiji, ki je galske peteline povsem razorožila, s prstom pokazal na sodnike, je Rayan Cherki razloge za bledo predstavo iskal zgolj znotraj ekipe.

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"Ogromno razočaranje," je po polfinalnem porazu z 0:2 proti Španiji z glavo zmajeval Rayan Cherki in v pogovoru z mediji jasno povedal, da so si Francozi zanj krivi sami. 

"Izgubili smo proti sebi. Nismo izgubili proti sodniku, nismo izgubili proti Španiji, premagali smo sami sebe. Veste, da so se nas vsi bali. Edina ekipa, ki nas je lahko izločila, smo bili mi sami. In to se je zgodilo. Grozno," zvezdnik Manchester Cityja ni bežal od odgovornosti.

Kaj je manjkalo? "Vse. Premagali so nas tehnično, premagali so nas taktično, premagali so nas v duelih ..." | Foto: Reuters Kaj je manjkalo? "Vse. Premagali so nas tehnično, premagali so nas taktično, premagali so nas v duelih ..." Foto: Reuters

Na vprašanje, kaj je Franciji manjkalo v polfinalu, je brez oklevanja izstrelil: "Vse. Premagali so nas tehnično, premagali so nas taktično, premagali so nas v duelih ... Ne vem, ali nam je manjkalo rešitev ali želje. Lažje so prihajali do posesti kot mi. Med polčasom nam je trener dejal, da je ostalo še 50 minut in da bodo priložnosti še prišle. Razočaranje je ogromno. Vedeli smo, da je njihova glavna moč počasni tempo. Včasih bi morali mi narediti enako. Bilo je težje, kot smo pričakovali. Taktično so bili boljši od nas, bolje so bili postavljeni. To je polfinale svetovnega prvenstva, v katerem se vse vrti okoli podrobnosti."

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V igro je vstopil šele v 72. minuti. | Foto: Reuters V igro je vstopil šele v 72. minuti. Foto: Reuters

Deschamps je tudi v polfinalu Cherkiju močno omejil minutažo, v igro je vstopil šele v 72. minuti in v mešani coni dal jasno vedeti, kaj si misli o odmerjenih minutah. Na vprašanje novinarja, ali bi si želel na zelenico priti že prej, je na kratko odvrnil "Kaj pa vi mislite?" in odšel.

Francoze zdaj čaka še tekma za tretje mesto, ki bo v soboto ob 23. uri po slovenskem času. Nasprotnika bodo dobili zvečer po drugem polfinalu med Argentino in Anglijo.

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