Ali se nogomet "vrača domov" in se bo Anglija po 60 letih zavihtela na svetovni prestol? Pred polfinalno poslastico SP 2026 med Anglijo in Argentino smo se spomnili na prav posebnega sogovornika. Stopili smo v stik z Benjaminom Davidom Gillom, ki je svojčas pisal zgodovino slovenskega klubskega nogometa. Bil je namreč prvi Anglež, ki je zaigral v 1. SNL. Kako se spominja obdobja, ko je igral za Interblock, in kaj meni o angleški reprezentanci? O tem in še čem, pomembno mesto ima v njegovem srcu tudi Bled, se je za Sportal razgovoril simpatični 38-letni Otočan Ben Gill.

Prihaja iz Harrowa, predmestja Londona. Ben Gill je privekal na svet le dobro leto po znameniti "božji roki" Diega Armanda Maradone na SP 1986 v Mehiki, ki je pahnila v žalost Anglijo. Že od mladih let je oboževal nogomet.

Iz velike Anglije v majhno in nepoznano Slovenijo

Znanje je nabiral v mladinski akademiji angleškega velikana Arsenala. Foto: Osebni arhiv Kot mladenič je nabiral znanje v mladinski akademiji Arsenala, nato že kot najstnik nekajkrat zaigral za Watford, takratnega drugoligaša, pozneje pa ni naredil tistega koraka, ki bi mu odprl vrata do najboljših.

Pri 22 letih se je odločil za takrat nevsakdanji korak. Iz Anglije se je preselil v majhno in nepoznano Slovenijo ter oblekel dres mladega prvoligaša Interblocka.

Izbral je Šiškarje

V 1. SNL je zaigral v sezoni 2009/10. Zbral je 19 nastopov, dvakrat pa nastopil za Interblock še v pokalnem tekmovanju. Foto: Aleš Fevžer Pri ljubljanskem klubu, kjer si je delil slačilnico s številnimi znanimi imeni, izvedbo projekta pa je zaganjal kapital Joca Pečečnika, se je v sezoni 2009/10 večkrat znašel v udarni enajsterici. Lahko je nastopal na različnih položajih, največkrat v ožjem delu obrambe ali pa kot zadnji zvezni igralec. Zbral je 21 nastopov in verjel, da mu bodo pridobljene izkušnje v Sloveniji pomagale pri novem preboju na Otoku.

Leta 2010, le dober mesec dni pred tem, ko je njegova Anglija na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki po dramatičnem razpletu skupinskega dela izločila Slovenijo, se je vrnil v domovino, a se mu znova ni izšlo po načrtih. Do konca kariere je igral le še za nižjeligaše, leta 2022 pa sklenil kariero pri amaterskem klubu Chalfont St. Peter, ki ravno letos praznuje 100. rojstni dan, v piramidi angleškega ligaškega nogometa pa zaseda komaj 11. kakovostno raven. Za kratek čas je opravljal tudi trenerske naloge, kaj pa opravlja zdaj?

Še vedno trenira, a ne ekipe

Nečakinja Mia in nečak Joshy obožujeta njegove nasvete. Foto: Osebni arhiv "Pred nekaj leti sem povsem prenehal z nogometom. No, ne povsem. Zdaj sem spet trener. A tokrat ne treniram ekipe, ampak le mojega nečaka Joshyja in nečakinjo Mio. Oba sta fantastična, obožujeta nogomet. Rekreativno še kdaj odigram kakšno partijo nogometa s starimi prijatelji, a le na manjšem igrišču v igri 'pet na pet', drugače pa sem, kar se tiče športa, bolj postal velik ljubitelj jiu-jitsuja," je nekdanji angleški nogometaš, ki je podaril skoraj vso kariero Otoku, vmes pa se za eno sezono ustavil le v Sloveniji, postal privrženec brazilske borilne veščine. Z Brazilijo je imel v življenju kar veliko opravka, a več o tem v nadaljevanju zgodbe.

V Sloveniji pisal zgodovino

Ko je slišal, da smo iz Slovenije, se nas je zelo razveselil. Na sončni strani Alp je, to nam je večkrat poudaril, zelo užival. Leta 2009 se je podpisal pod poseben mejnik slovenskega nogometa. Postal je namreč prvi Anglež, ki je zaigral v 1. SNL.

Nosil je dres mladega ljubljanskega kluba Interblock. S tem je poskrbel za zanimive zametke globalizacije klubskega nogometa v dvomilijonski Sloveniji.

Še vedno je v stikih z nekaterimi nekdanjimi soigralci pri Interblocku. Denimo z Luko Majcnom, ki ga je nogometna pot pozneje odnesla vse do Indije. Foto: Aleš Fevžer

''Obdobje, ki sem ga preživel v Sloveniji, spada med najlepša leta mojega življenja. Oboževal sem ekipo Interblock, pa mesto Ljubljana, hkrati pa vzljubil celotno Slovenijo. Imate prekrasno deželo. Spoznavanje novih kultur je zelo vplivalo na to, da sem postal takšna oseba, kakršna sem danes,'' je kot mladi Anglež v Sloveniji izžareval srečo in zadovoljstvo.

Vsi so vedeli, da Iličića čaka velika kariera

Josip Iličić je prvič v članski karieri opozoril nase v dresu Interblocka, pozneje pa postal eden najbolj spoštovanih nogometašev v tem delu Evrope. Foto: Vid Ponikvar Veliko se je družil s soigralci, največ z Luko Majcnom in Josipom Iličićem, s katerima se še vedno občasno sliši. ''Pred nekaj leti sem si v živo ogledal tudi tekmo, na kateri je Jojo zaigral proti Manchester Unitedu,'' se spominja dvoboja lige prvakov na Old Traffordu, kjer so ga leta 2021 spremljala mešana čustva. Je namreč navijač rdečih vragov, vseeno pa je privoščil uspeh tudi nekdanjemu soigralcu iz Slovenije. Končalo se je z zmago Uniteda s 3:2, Iličićeva Atalanta pa je zapravila prednost dveh zadetkov. Angleškemu velikanu je tako uspel podoben preobrat, kot je pet let pozneje na svetovnem prvenstvu Argentini na dvoboju osmine finala proti Egiptu. Ravni tisti Argentini, ki bo danes skušala pokvariti načrte njegovi Angliji.

Žal mu je, da Interblock v sezoni 2009/10, ko je branil njegove barve, ni dosegla več. V ligi je osvojil predzadnje mesto, čeprav so zanj igrali številni pozneje zelo spoštovani obrazi slovenskega nogometa. Kot denimo Iličić.

Ben Gill in Matjaž Rozman, takratni mladi vratar Interblocka, sta tako v zimskih razmerah pred 16 leti "čistila" zasneženo zelenico v Šiški. Foto: Aleš Fevžer

''Jojo je bil že takrat, ko je igral za Interblock, izjemen nogometaš. Vedeli smo, da ga čaka velika kariera. Ni bil le fantastičen igralec, ampak tudi izjemen človek. Če se takrat nisva mogla zares najbolje sporazumevati z besedami, pa sva se zagotovo razumela prek nogometa. Imeli smo odlično ekipo z izvrstnimi igralci in je škoda, da nam ni uspelo doseči več,'' se spominja nekdanjega projekta Joca Pečečnika, ki je tik pred prihodom Gilla z Interblockom dvakrat zapored osvojil pokalno lovoriko, nato pa izgubil stik z najboljšimi.

Benjamin Šeško kot ustvarjen za Anglijo

Za soimenjaka Šeška stiska pesti v Angliji tudi Benjamin Gill. Foto: Reuters Ker je Gill velik navijač Uniteda, smo ga kakopak povprašali tudi o najdražjem slovenskem nogometašu Benjaminu Šešku, ki je v krstni sezoni na Otoku vse prej kot razočaral. Kaj je angleški Benjamin povedal o mlajšem slovenskem soimenjaku?

"Seveda ga dosti spremljam. Deluje mi kot zelo razumen in zrel fant, njegove fizične predizpozicije pa so naravnost ustvarjene za Anglijo. Tu mu pridejo zelo prav. United se po težavah v zadnjih letih spet krepi, kar mi je zelo všeč. Upam, da bodo dobro poskrbeli za Benjamina. Če bo tako, sem prepričan, da bo lahko za klub dosegel še veliko zadetkov," je ponosen, ko pojasnjuje prijateljem, kako je pred davnimi leti igral prvoligaški nogomet ravno v državi, iz katere prihaja 23-letni zvezdnik Uniteda. Za nameček še njegov soimenjak.

Anglija ima nekaj, kar ni imela leta 2018 proti Hrvaški

Harry Kane in Jude Bellingham sta na tem mundialu dosegla skupaj že ducat zadetkov. Foto: Guliverimage Danes bo povabil prijatelje k sebi in priredil piknik, ki se bo končal s piko na i, ogledom težko pričakovanega polfinalnega dvoboja SP 2026 med Anglijo in Argentino. Je na Otoku čutiti nogometno evforijo zaradi uspešnih nastopov reprezentance?

"Je. Vzdušje v Angliji je izjemno. Morda ne igramo najlepšega nogometa, a imamo igralca, kot sta Harry Kane in Jude Bellingham (oba sta na tem prvenstvu dosegla že šest zadetkov, op. p.), ki lahko odločita tekmo. Imata zmagovalno miselnost in sposobnost, da spremenita potek oziroma dobita prav vsako tekmo. Tega leta 2018, ko smo igrali v polfinalu svetovnega prvenstva v Rusiji proti Hrvaški (Dalićeva četa je takrat v Moskvi premagala Angleže po podaljšku z 2:1, op. p.), nismo imeli. V Angliji se tako čuti živčnost, saj smo do polfinala prišli že leta 2018 in takrat izgubili proti Hrvaški, a v državi vseeno vlada prepričanje, da bomo premagali Argentino," na Otoku, ki na svetovni naslov oziroma kakršnokoli lovoriko čaka že mučnih 60 let, vlada optimizem.

Doživeli so že svojo porcijo smole

Božja roka Maradone iz leta 1986 še vedno preganja in boli Angleže. Foto: Guliverimage O spornem zadetku Juda Bellinghama, pred katerim naj bi žoga po strelu norveškega vratarja zadela visečo žico na stadionu in bi moral sodnik po mnenju Skandinavcev prekiniti akcijo, v Angliji po tekmi z Norveško (2:1) kaj pretirano ne govorijo. "Ne, o tistem golu je bilo zelo malo govora. Angleži smo že doživeli svojo porcijo smole, saj veste, kako nam jo je pred 40 leti zagodla božja roka Maradone, zato smo na Norveško že pozabili in se osredotočili na Argentino," je na Otoku v ospredju še eden v vrsti zgodovinskih spopadov z gorečim rivalom iz Južne Amerike.

"Izjemno spoštujemo Messija in Argentino. In to z razlogom. Argentina je svetovni prvak, Lionel Messi pa najboljši igralec, kar jih je kdaj hodilo po planetu. To bo za nas najtežja tekma na tem prvenstvu, a verjamem, da lahko premagamo Argentince. In jih tudi bomo," ga spremlja občutek, da se bodo Angleži po 60 letih uvrstili v veliki finale, nato pa skušali v nedeljo, 19. julija 2026, uresničiti dolgoletne želje.

Lionel Messi je za Bena Gilla najboljši nogometaš vseh časov. Foto: Reuters

"Verjamem tudi, da bi lahko nato v finalu premagali Francijo oziroma Španijo (pogovor je bil opravljen pred uvodno polfinalno tekmo SP 2026, op. p.). Če vprašate mene, bi v finalu raje igral s Francijo kot Španijo, saj ne maramo igrati s tekmeci, ki prisegajo na visok odstotek posesti žoge," se mu v primeru, če bo Anglija danes preskočila argentinsko oviro, vendarle ne bo uresničila želja. Prvi finalist SP 2026 je namreč Španija, ki je velemojstrsko razorožila in izločila galske peteline.

Pesmi o Falklandskih otokih ga ne skrbijo

Zelo spoštuje južnoameriški nogomet. Tako ni skrival veselja ob obisku v Braziliji. Foto: Osebni arhiv V argentinskem taboru pred srečanjem v slačilnici, to naj bi poskrbelo za dodatno motivacijo in še večja domoljubna čustva, odmevajo tudi pesmi o Falklandskih otokih. "To nas ne skrbi. Pravzaprav se nam takšne pesmi zdijo smešne. Ko se gre za nogomet, lahko zatrdim, da tudi angleški nogometaši in navijači govorijo agresivne in grozne stvari. A to ni nikoli izrečeno namerno, ampak le kot del igre. Takšne stvari se jemljejo z rezervo. Nogometaši in navijači vedno govorijo določene stvari, a je najpomembneje, da gremo na igrišče in zmagamo na pravi način," ga najbolj zanima tisto, kar bodo trije levi pokazali na zelenici. Tam pa je prepričan, da bi jih lahko Thomas Tuchel popeljal do uspeha.

Znana je burna zgodovina med Argentino in Veliko Britanijo, v kateri se je rožljalo tudi z orožjem in so v vojnih obračunih prav zaradi Falklandskih otokov padale žrtve. Kar pa se tiče nogometa, pa v prejšnjem stoletju ni odmevala le božja roka legendarnega Maradone in nekaj minut pozneje še njegov imeniten zadetek za 2:0, eden najbolj genialnih v zgodovini nogometa, ampak tudi izpad treh levov na SP 1998, ko je David Beckham nasedel provokaciji Diega Simeoneja, prejel rdeči karton, Anglija pa je nato po izvajanju 11-metrovk izpadla proti gavčem. Kako pa bo tokrat?

Če vprašate Bena Gilla, bo Anglija danes premagala Argentino z 2:1. Na seznam strelcev se bo vpisal tudi kapetan Harry Kane. Foto: Reuters

Gill ima v glavi že izdelan sanjski scenarij. Če se bo uresničil, bo Anglija danes proslavljala finalista! "Tekmo si bom ogledal doma z družino. Prišli bodo tudi vsi moji prijatelji, na žaru bomo pripravili nekaj jedi, zabavno bo. Kar pa se tiče tekme, me spremlja občutek, kako bo Argentina prva zadela v polno. Verjetno Messi, morda kar z najstrožje kazni. Nato pa bo sledil naš preobrat. Do konca rednega dela bomo zadeli dvakrat. V polno bosta zadela tako Bellingham kot tudi Kane," je prvi angleški legionar v zgodovini 1. SNL napovedal zmago Anglije z 2:1. Če bi se to uresničilo, bi bili prihodnji dnevi v Angliji še bolj evforični, vročica pa bi dosegla vrhunec na nedeljskem finalu.

Na Bledu se je zaročil, a žal ni uspelo

Ben Gill se je zelo navezal na Bled. Slovenijo bo najverjetneje obiskal tudi proti koncu leta. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Gill bi lahko omenjeno vročico nekega dne ohladil v Blejskem jezeru. Nanj je zelo navezan, v očarljivo mesto na Gorenjskem se je zaljubil že takrat, ko je Slovenijo spoznaval kot mladi nogometaš. "Na Slovenijo me vežejo zelo lepi spomini. V vašo državo se rad vračam. Pridem skoraj vsako drugo leto. Najpogosteje grem na Bled, radi tudi planinarimo in obiskujemo vrhove. Takšnih lepot v Angliji resnično ne najdeš. Upam, da mi bo letos uspelo priti v Slovenijo med božičnimi prazniki. Še kako me mika, da bi obiskal katerega izmed slovenskih smučišč," nam je zaupal Benjamin, ki ga na Bled vežejo posebni spomini. Žal nekateri niso najbolj prijetni.

"Pred nekaj leti sem se na Bledu zaročil, a žal ni uspelo. A brez skrbi, zato ne krivim Blejskega jezera," se je nasmehnil. Nenazadnje ni edini športnik, ki se mu je že ponesrečila zaroka na Bledu, mu je pa zdaj že nekdanje brazilsko dekle pred tem vendarle omogočilo nepozabno izkušnjo, ki je ne more izkusiti vsak. Ko je bil na obisku v Rio de Janeiru, se je namreč dogovorila z upravitelji stadiona, tako da je lahko preizkusil zelenico na slovitem stadionu Maracana in si dal duška z nogometno žogo.

Tako si je dal duška z žogo na Maracani:

Zvečer upa, da si bo dal duška drugače. Odkar se je kot otrok zaljubil v nogomet, še čaka na trenutek, da se bodo trije levi uvrstili v finale velikega tekmovanja. Bo danes v družbi prijateljev in družine vriskal od veselja?