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Avtorji:
Pe. M., STA

Sreda,
15. 7. 2026,
7.48

Osveženo pred

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Sreda, 15. 7. 2026, 7.48

49 minut

Španci čakajo na finalnega nasprotnika

Nogometni svet se klanja Špancem, mediji polni hvale, navdušen tudi kralj

Avtorji:
Pe. M., STA

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Španija | Španci so z izjemno polfinalno predstavo iz boja za naslov izločili Francoze. | Foto Reuters

Španci so z izjemno polfinalno predstavo iz boja za naslov izločili Francoze.

Foto: Reuters

Španija slavi uvrstitev v finale nogometnega svetovnega prvenstva, dogajanje pa je pred televizijskim zaslonom navdušeno spremljal tudi kralj Felipe VI. Naslovnice medijev so polne hvalospevov na račun igre Špancev, ki bodo zvečer dobili tekmeca v finalu. To bo zmagovalec tekme med Argentino in Anglijo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je moral po polfinalnem porazu galskih petelinov na najpomembnejši francoski državni praznik tolažiti reprezentanco.

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Španski monarh Felipe VI. je po presenetljivo gladki zmagi z 2:0 nad Francijo čestital ekipi selektorja Luisa de la Fuenteja. Felipe VI. je z družino pred televizijskim zaslonom navdušeno spremljal uvrstitev španske ekipe v finale in nato pozval k odločnemu boju na finalni tekmi.

Felipe VI: Hvala, ker ste nam omogočili uživanje na tej poti

"Znova ste dokazali, zakaj sodite med najboljše reprezentance na svetu. Zdaj, ko vas podpira celoten narod, je napočil čas za boj za naslov," je zapisal v objavi na uradnem profilu kraljeve družine na omrežju X. "Hvala, ker ste nam omogočili uživanje na tej poti. Gremo!"

kralj Felipe VI | Foto: Reuters Foto: Reuters Španija je s taktično mojstrovino povsem nevtralizirala francoske napadalne zvezdnike in zdaj upa na osvojitev drugega naslova svetovnih prvakov po letu 2010.

Po tekmi je selektor reprezentance de la Fuente razkril, da ga je kralj Felipe poklical in čestital ekipi, čeprav je bila v Evropi že pozna ura. "Zelo smo ponosni, da nas je poklical kralj in da smo lahko ljudem na ulicah prinesli takšno veselje," je dejal de la Fuente po tekmi v Arlingtonu v Teksasu.

"Grandiozno"

Naslovnice medijev polnijo hvalospevi na račun igre Špancev in priprave De la Fuenteja na francoski napad.

"Grandiozno," je beseda, ki se največkrat ponovi v španskih časnikih, El Mundo piše o moči ekipe, ki je s fascinantno igro odpravila Francoze.

Na drugi strani L`Equipe poroča o tem, kako so Španci "zadušili" vsa glavna orožja, elemente Francije in zasluženo zmagali. Le Figaro omenja porušene sanje in "sesutje" ekipe, ki se je poslovila od lova na tretji naslov svetovnih prvakov. Le Parisien pa dodaja, da so Francozi premagali sami sebe.

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Macron: Ekipa je mlada in čaka jo svetla prihodnost

Medtem pa je moral francoski predsednik Macron po porazu tolažiti ekipo. Najprej je čestital Španiji, nato pa na platformi X izrazil sočutje z ekipo les bleus.

"Hvala les bleus za predano zastopanje naših barv. Nocojšnji poraz je težko sprejeti, a ta ekipa je mlada in čaka jo svetla prihodnost," je prepričan Macron. | Foto: Reuters "Hvala les bleus za predano zastopanje naših barv. Nocojšnji poraz je težko sprejeti, a ta ekipa je mlada in čaka jo svetla prihodnost," je prepričan Macron. Foto: Reuters

"Hvala les bleus za predano zastopanje naših barv. Nocojšnji poraz je težko sprejeti, a ta ekipa je mlada in čaka jo svetla prihodnost," je prepričan Macron.

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