Preplah za Argentino: Lionel Messi ni treniral, kako je z Mbappejem?

Tudi najboljša strelca letošnjega svetovnega prvenstva Lionel Messi in Kylian Mbappe nista imuna na velike napore dolgega turnirja v ZDA, Kanadi in Mehiki. Francoz je predčasno zaključil četrtfinalno tekmo z Marokom, Argentinec pa se po zmagi nad Švico ni pojavil na treningu. Selektorja navijače mirita, da ni razlogov za skrb.

Lionel Messi in Kylian Mbappe sta dosegla po osem zadetkov. Epski boj za zlati čevelj, v katerem ostajata tudi angleška junaka Harry Kane in Jude Bellingham (oba po šest zadetkov), je ena od osrednjih zgodb letošnjega svetovnega prvenstva. Glavni zvezdniki doslej niso razočarali in bodo v središču pozornosti tudi v preostanku tega tedna, ko bodo med seboj obračunali za naslov svetovnega prvaka.

Nogometni navdušenci si, razumljivo, ne bi želeli, da bi preostale štiri tekme tega mundiala minile brez koga od osrednjih akterjev, a sta za preplah med navijači Argentine in Francije pred začetkom finala poskrbela tako Messi kot Mbappe.

Deschamps: Kylian je 100-odstotno pripravljen

Francozom je šlo doslej vse kot po maslu. Brez večjih težav so opravili tudi s četrtfinalno oviro, ki jo je predstavljal Maroko, kljub temu pa je podpornikom galskih petelinov zastal dih, ko je napadalec madridskega Reala v bolečinah obležal na zelenici stadiona v Foxboroughu. Mbappe je začutil bolečine v gležnju, takoj po tem ga je Didier Deschamps poklical z igrišča in v igro poslal Jeana-Philippa Matetaja. Kylian Mbappe je začutil bolečine v gležnju, a naj bi bil 100-odstotno pripravljen za obračun s Španijo. Foto: Reuters

Selektor je sicer hitro pojasnil, da je šlo za preventivno menjavo, vseeno pa je svetovna nogometna javnost z velikim zanimanjem čakala na sveže informacije iz francoskega tabora. Za nove skrbi je poskrbel ponedeljkov trening, ko Mbappe na treningu ni sodeloval z ekipo, temveč je treniral po prilagojenem programu.

Deschamps je nato še enkrat zatrdil, da je prvi strelec njegove ekipe 100-odstotno pripravljen za nocojšnji spopad s Španijo. "Dobro se počuti. Ima vso pravico, tako kot vsi preostali, da si za določeno vajo vzame 15 minut namesto 20," je novinarje miril francoski selektor.

Messi prejel udarec v glavo Lionel Messi je ob trku z Granitom Xhako utrpel poškodbo nad desnim očesom. Foto: Reuters

O tem, kakšen udarec bi za Argentino v polfinalu predstavljala odsotnost Lionela Messija, ni smiselno razpravljati. Zasedba aktualnih svetovnih prvakov je tudi na tem turnirju še kako odvisna od genialnosti 39-letnega kapetana, ki pa se je po uspehu v četrtfinalu prav tako soočal s svojimi težavami.

Messi se na ponedeljkovem treningu Argentine ni pojavil, kar je v domovini pričakovano sprožilo vse alarme, a tudi iz argentinskega tabora prihajajo zagotovila, da ni razloga za paniko. Nekdanji zvezdnik Barcelone in PSG je ob trku z Granitom Xhako na tekmi s Švico prejel udarec v glavo, pri tem pa je utrpel poškodbo nad desnim očesom, ki jo je morala zdravniška služba hitro zakrpati.

Počitek naj bi bil tudi v tem primeru torej preventivne narave, Messi pa prav tako ni bil edini argentinski nogometaš, ki mu je selektor Lionel Scaloni v ponedeljek namenil nekaj počitka. Med drugim sta se zaradi manjših težav regeneraciji posvetila tudi Leandro Paredes in Cristian Romero, oba naj bi bila v sredo pripravljena za igro.