Mednarodni olimpijski komite (Mok) je prejel pritožbo, v kateri se predsedniku Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianniju Infantinu očita kršitev pravil o politični nevtralnosti pri njegovih stikih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Nazadnje pri obravnavi primera ameriškega napadalca Folarina Baloguna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Disciplinska komisija Fife je namreč ameriškemu napadalcu začasno razveljavila prepoved nastopanja na eni tekmi, s čimer mu je omogočila nastop na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva proti Belgiji.

Do tega je prišlo po telefonskem pogovoru med predsednikom Trumpom in Infantinom, pri čemer je Švicar vztrajal, da so komisije Fife povsem neodvisne. Fifa tudi ni podala pojasnila, zakaj je prepoved igranja začasno razveljavila.

Časnik Times je poročal, da je ključno odločitev o začasni razveljavitvi prepovedi samostojno sprejel predsednik disciplinske komisije Mohamad Al Kamali, čeprav v nobenem od predhodno objavljenih disciplinskih primerov še nikoli ni nastopil kot edini razsodnik.

Pritožba britanske organizacije za človekove pravice FairSquare navaja pet jasnih kršitev pravil Moka o politični nevtralnosti ter dokaze o še dveh hudih kršitvah.

Decembra lani je FairSquare že vložil podobno podobno pritožbo pri etični komisiji Fife.

Junija je Norveška nogometna zveza NFF zahtevala preiskavo okoliščin podelitve Fifine nagrade za mir, ki jo je Infantino decembra lani podelil Trumpu.

Pri NFF so pisno zaprosili etično komisijo Fife, naj preveri, ali je bila podelitev nagrade skladna s pravili krovne zveze. Fifa namreč nikoli ni pojasnila ozadja podeljevanja te nagrade oziroma meril, po katerih so se odločili za ameriškega predsednika.

Petdeset poslancev Evropskega parlamenta je 29. junija pisalo etični komisiji Fife in jo prav tako pozvalo, naj obravnava pritožbo glede omenjene nagrade.

Za zdaj ne pri Fifi ne pri Moku niso komentirali pritožbe.

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