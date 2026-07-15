So sodniki oškodovali Francijo? Deschamps po porazu jezen pred kamero.

Da je bila Španija preprosto boljša in da njegova ekipa tokrat ni bila na želeni ravni, je po porazu v polfinalu svetovnega prvenstva priznal tudi selektor Francije Didier Deschamps. Kljub temu so po njegovem mnenju tekmo zaznamovale tudi nekatere sporne sodniške odločitve. Španski selektor Luis de la Fuente je medtem razumljivo sijal od ponosa.

Španija je prvi finalist letošnjega svetovnega prvenstva, ali se bo v nedeljo za najprestižnejšo lovoriko v svetu nogometa pomerila z Argentino ali Anglijo, pa bo izvedela nocoj. Aktualni evropski prvaki so v ponovitvi polfinala Eura 2024 povsem nadigrali Francijo, ki je pred torkovim večerom veljala za glavnega favorita turnirja.

Španci so odigrali sanjsko tekmo, v kateri so razorožili vse vroče adute v vrstah galskih petelinov in se po zadetkih Mikela Oyarzabala in Pedra Porra zasluženo veselili napredovanja. Da so naleteli na bolj razpoloženega nasprotnika, je po tekmi skrušeno priznal tudi francoski selektor Didier Deschamps, ki je že pred časom napovedal, da se s svetovnim prvenstvom po 14 letih umika s selektorskega položaja. Lucas Digne je v 20. minuti zakrivil prekršek za najstrožjo kazen, ki jo je v vodstvo Španije pretvoril Mikel Oyarzabal. Foto: Reuters

"Igralci so izmučeni in razočarani, a moramo ostati realni in priznati, da tehnično smo bili tehnično slabši. To je naša krivda. To je bila tekma na najvišji ravni, a poraz vseeno boli. Čaka nas tekma za tretje mesto. Ne želim pozabiti vsega, kar smo na tem turnirju pokazali, na tej tekmi pa je Španija imela nekaj več," je prve vtise po tekmi zbral Deschamps.

Takoj zatem je francoski selektor vseeno s prstom pokazal tudi na sodniške odločitve, ki so bile po njegovem mnenju sporne. "Sami smo krivi, a naj vam postavim to vprašanje. Je bil sodnik na pravi ravni za polfinale svetovnega prvenstva? Sam ne bom odgovoril na to vprašanje. Kar nekaj je bilo spornih situacij," je prepričan Deschamps. Spomnimo; Španija je v 22. minuti povedla po strelu z bele točke, prekršek za enajstmetrovko je ob Lucasu Digneju priigral Lamine Yamal.

De la Fuente: Francija se je soočila z najboljšo ekipo na svetu

Povsem drugačno je bilo, jasno, razpoloženje v španskem taboru. "Utišali smo marsikoga," je bil zadovoljen 19-letni Pau Cubarsi, eden glavnih junakov neprebojne španske obrambe, ki je na poti do finala prejela en sam zadetek. Luis de la Fuente je zbodel Francoze. Foto: Reuters

Od ponosa je sijal selektor Luis de la Fuente, ki bo s svojimi varovanci v nedeljo poskušal ponoviti uspeh zlate španske generacije izpred desetih let. Ta je po slavju na Euru 2008 dve leti kasneje osvojila še naslov svetovnih prvakov, popolno prevlado pa je potrdila tudi na Euru 2012. Pot do takšne zgodbe je sicer še zelo dolga, a Španci po sinočnji predstavi znova verjamejo v največje stvari.

"Težko je reči, kaj čutimo. Najbrž je to čista sreča. Ta skupina igralcev je neverjetna, a še vedno nas čaka zadnji korak. To prinaša določeno napetost, biti v finalu je velika odgovornost, a hkrati luksuz. Mislim, da moramo še dojeti, kaj nam je danes uspelo," se je smejalo Luisu de la Fuenteju.

Španski strateg se je dotaknil tudi nasprotnika, ki ga je nogometna javnost postavljala v vlogo favorita. "Francija? Že v garderobi smo se pogovarjali, da se bomo soočili z eno najboljših ekip na svetu, z najboljšimi igralci na svetu. Ampak oni so se soočili z najboljšo ekipo na svetu. Mojim igralcem je uspelo, da je bila izjemno težka naloga videti lahka," je Francoze zbodel De la Fuente.