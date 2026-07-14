"Dr. Fedior je po poklicu ginekolog. Igralci niso imeli dovolj zaupanja vanj," je na novinarski konferenci javnost šokiral Abdoulaye Fall, predsednik senegalske nogometne zveze. Na drugi strani zdravnik trdi, da gre za izmišljotine.

Senegalska nogometna reprezentanca je na zadnjem svetovnem prvenstvu izpadla v osmini finala, potem ko je po podaljških izgubila proti Belgiji. A s tem senegalske zgodbe še zdaleč ni konec, saj so znotraj zveze očitno velika trenja.

🎥 « Le médecin chef des lions est un gynécologue de formation les joueurs n’étaient pas convaincu »



Abdoulaye Fall pic.twitter.com/IDqHqLgpK8 — Momar Assane (@Noo_IDcard) July 13, 2026

Igralci mu naj ne bi zaupali

Veliko prahu je dvignil predsednik senegalske nogometne zveze Abdoulaye Fall, ki je tamkajšnjo javnost še posebej šokiral z izjavami o strokovnosti ekipe. Na tapeti je bil glavni reprezentančni zdravnik Abderahmane Alfred Fedior.

"Glavni zdravnik ni imel ustreznih strokovnih kvalifikacij za spremljanje naših vrhunskih športnikov. To sem ugotovil precej pozno. Dr. Fedior je po izobrazbi ginekolog. Igralci mu niso povsem zaupali. Poskrbeti bi morali za preverjenega strokovnjaka, ob katerem bi se počutili varno, saj je zdravje na prvem mestu," je povedal Fall.

‼️ Le Dr Abderahmane Alfred Fédiore est inscrit inscrit au Tableau de l’Ordre National des Médecins du Sénégal (2025), sous la spécialité Médecine du Sport



🔹 Titulaire d’un DES en Médecine et Biologie du Sport (Faculté de Médecine de l’UCAD) ;



🔹 Médecin-chef de l’équipe… pic.twitter.com/EPDG3kalhS — Momar Assane (@Noo_IDcard) July 13, 2026

"Naj se dobro pozanima"

Njegove izjave so precej razburile Senegalsko združenje za športno medicino (ASMS). To je od predsednika nogometne zveze zahtevalo takojšnje opravičilo, medtem ko je Fedior za radio RFM povedal, da je zgrožen nad takšnimi lažmi.

"Kdor ni prepričan o tem, kar govori, bi se moral najprej dobro pozanimati," je povedal Fédior. Ob tem je pojasnil, da je specializacijo iz športne medicine opravil leta 2008 in da sodi v prvo generacijo zdravnikov v Senegalu, ki se je izobraževala na tem področju. "Dr. Fallou Cissé, nekdanji zdravnik reprezentance, ki je medtem žal umrl, nas je vse izobraževal. Prav on me je vključil v reprezentanco, da bi postopoma prevzel njegovo vlogo v ekipi," je dodal Fedior.

V reprezentanci že od leta 2017

Fedior se je reprezentanci pridružil že pred devetimi leti, torej leta 2017, in bil nato na petih afriških pokalih narodov ter treh svetovnih prvenstvih. "Moja prva specializacija je bila ginekologija," je razlagal že leta 2018 za Senenews. "Ampak šport je bil vedno moja prva ljubezen, ki sem jo odkril že v četrtem letniku študija medicine. Takrat je bilo specialistov športne medicine zelo malo," je dodal.

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