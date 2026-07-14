Konec za prvega favorita SP: izjemna Španija nadigrala in izločila Francijo

Maščevanja Francije za poraz v polfinalu Eura 2024 ni bilo. Kylian Mbappe in druščina so znova položili orožje pred sijajno Španijo, ki je v najpomembnejšem trenutku odigrala svojo najboljšo tekmo na tem turnirju in se z zadetkoma Mikela Oyarzabala ter Pedra Porra uvrstila v veliki finale svetovnega prvenstva. Prvemu favoritu mundiala ostane tekma za tretje mesto, o nasprotnikih obeh, bosta jutri odločali Anglija in Argentina.

SP 2026, 31. tekmovalni dan, polfinale:

Torek, 14. julij:

Ponovitev polfinala zadnjega Eura se je začela v skladu s pričakovanji. Španija je hitro pokaza več želje po posesti žoge, po nadzoru in mirnejšemu tempu dvoboja. Na drugi strani jim je Francija od uvodne minute povzročala nemalo težav z visokim pritiskom, ki so ga izvajali hitronogi napadalci na čelu s Kylianom Mbappejem. Mikel Oyarzabal je zelo zanesljivo izvedel enajstmetrovko za zgodnje vodstvo Španije. Foto: Reuters

Do prve obetavne situacije je prišlo v kazenskem prostoru Špancev, kamor se je uspel prebiti Bradley Barcola, ki je tokrat na levem krilu znova dobil prednost pred Desirejem Douejem. Njegov poskus predložka je dobro zaustavil mladi branilec Barcelone Pau Cubarsi.

Čeprav je kar 13 let starejši, je na nasprotnem koncu igrišča v 20. minuti precej manj izkušeno odreagiral nekdanji nogometaš Barce Lucas Digne. Njegovo neprevidnost je izkoristil Lamine Yamal, se premišljeno postavil pred Francoza in izsilil prekršek za enajstmetrovko. Zanesljivo jo je v vodstvo aktualnih evropskih prvakov spremenil Mikel Oyarzabal.

Vse do zaključka prvega polčasa zastrašujoč napad Francije ni ustvaril ničesar omembe vrednega, Mbappe pa je imel znova težave z visoko postavljeno obrambno linijo, ki ga je kar nekajkrat ujela v prepovedani položaj. Ko se je zanki uspel izogniti, ga je s pravočasnim izletom iz svojih vrat zaustavil Unai Simon. Kylian Mbappe je imel v prvem polčasu precej težav z obrambo Španije. Foto: Reuters

Za dodatne skrbi Didierja Deschampsa je poskrbela poškodba Williama Salibaja, v osrčju obrambne vrste ga je zamenjal Maxence Lacroix. Med odmorom je v garderobi prav tako ostal z rumenim kartonom obremenjeni Adrien Rabiot, boj z močno zvezno vrsto Španije pa je nadaljeval Manu Kone. Pedro Porro je zaključil sijajno akcijo Španije in zapečatil usodo Francije. Foto: Reuters

Pa ravnovesja na sredini igrišča tudi v drugem polčasu (vsaj zaenkrat) ni bilo. Deschampsova četa je neuspešno iskala vrzeli v kompaktni obrambi evropskih prvakov, na drugi strani pa je do izraza prihajala samozavestna kombinatorika. In ta je Francoze znova razorožila v 58. minuti.

Serija podaj, ki jo je na svoji polovici začel Pedro Porro, se je končala s sijajno asistenco Danija Olma, z rutiniranim zaključkom pa jo je unovčil prav Porro, 2:0. Drugi zadetek je Francoze le nekoliko prebudil, dvakrat je s strelom poskušal Mbappe, a neuspešno. Še vedno je bil povsem neviden glavni ustvarjalec v vrstah galskih petelinov Michael Olise, ki ga je v 72. minuti zamenjal Rayan Cherki.

Frustracije v francoskih vrstah so se kopičile, pravega pritiska na vrata razpoloženih Špancev ni bilo. Napad, ki se je zdel do tega večera nezaustavljiv, nenadkriljiv, je streljal s praznimi naboji. Tekma za tretje mesto bo za Mbappeja in druščino sila slaba tolažba. Španska izbrana vrsta pa je le še korak oddaljena od tega, da ponovi podvig zlate generacije, ki je po osvojenem evropskem naslovu leta 2008 dve leti kasneje osvojila še naslov svetovnih prvakov.

Deschamps selektor z največ tekmami na SP Didier Deschamps je v polfinalu letošnjega svetovnega prvenstva proti Španiji galske petelini vodil že 26. na mundialu in na vrhu lestvice vseh časov prehitel Nemca Helmuta Schöna. Ta je bil trener z največ tekmami na klopi izbrane vrste zadnjih 48 let oz. vse od prvenstva leta 1978. Sedeminpetdesetletni Deschamps je tako prav na francoski državni praznik prevzel rekord, ki je veljal 48 let. Nekdanji nogometaš francosko izbrano vrsto vodi vse od leta 2012, a je napovedal, da bo po letošnjem SP končal delo, francoski mediji pa že namigujejo, da bo njegov naslednik še eden od nekdanjih velikanov francoskega nogometa Zinedine Zidane. Deschamps je s Francijo naslov svetovnega prvaka osvojil kot igralec leta 1998, nato pa še kot selektor leta 2018. Med trenerji sta to v zgodovini dosegla le še Nemec Franz Beckenbauer in Brazilec Mario Zagallo.

Napoved pred tekmo:

Evropska poslastica dveh najboljših reprezentanc stare celine v zadnjih letih in skoraj stoletje staro rivalstvo, ki je v preteklosti med drugim postreglo z "božjo roko" Diega Maradone. Največje svetovno prvenstvo v zgodovini se bo končalo s spektaklom, ob katerem se nogometnim sladokuscem cedijo sline.

Preden se bo Lionel Messi soočil z doslej (z naskokom) največjim izzivom na poti do obrambe naslova, bo Arlington nocoj gostil ponovitev polfinala z Eura 2024. Pred skoraj natanko dvema letoma, 9. julija 2024, sta se Francija in Španija za veliki finale udarili na münchenski Allianz Areni. Galske peteline je že v deveti minuti v vodstvo popeljal Kolo Muani, v naslednjih 16 minutah pa so Španci zrežirali popoln preobrat, zadela sta Dani Olmo in Lamine Yamal. 2:1 je bil tudi končni izid tekme. Furija je v finalu ugnala še Anglijo in se veselila svojega četrtega evropskega naslova. Pred dvema letoma so se zmage v polfinalu Eura 2024 veselili Španci. Foto: Reuters

V dveh letih stvari postavili na glavo

Toda v dveh letih se je spremenilo marsikaj. Dani Olmo in Lamine Yamal, ki se po poškodbi še ni vrnil v pravo formo, doslej nista blestela, Španija pa ima za sabo nasploh podpovprečen turnir, na katerem je, za Špance zelo neznačilno, še najbolj prepričala s težko prebojno obrambo. Do zdaj je prejela en sam zadetek.

Na drugi strani Kola Muanija ni niti blizu udarnega napada Francije, ni ga niti v kadru Francije. Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue in Bradley Barcola tvorijo zastrašujočo kombinacijo, ki je bila na tem turnirju do zdaj nezaustavljiva. Še največ težav so jim z ostro in brezkompromisno igro v osmini finala povzročali Paragvajci, ki so na koncu klonili z 0:1.

Najboljše zdravilo za uničujoč napad Kylian Mbappe z Lionelom Messijem bije hudo bitko za zlato kopačko. Foto: Reuters

Za razliko od medsebojnega obračuna v Katarju je favorit tokrat torej jasen. Francija lahko po Nemčiji in Braziliji postane šele tretja reprezentanca, ki bi se trikrat zapored uvrstila v finale svetovnega prvenstva. Španija bo medtem šele drugič igrala v polfinalu mundiala. Lahko Španci zaustavijo nezaustavljivo? Poznavalci pravijo, da ima Luis de la Fuente za to na razpolago prave adute, ki pa bodo morali odigrati svojo najboljšo tekmo na tem turnirju.

Španija kljub skromnim predstavam ohranja bistvo svoje nogometne filozofije. V povprečju je žoga v nogah Špancev 66 odstotkov igralnega časa, Francija je pri dobrih 58 odstotkih. Prav tako so bili Španci, zanimivo, bolj kombinatorni v zadnji, napadalni tretjini, kjer pa jih je moral zaradi neučinkovitosti na zadnjih dveh tekmah reševati rezervist Mikel Merino.

Kreativnosti, ki smo je bili vajeni, je bilo pri aktualnih evropskih prvakih za zdaj zelo malo, a bi utegnil biti premišljen, potrpežljiv nadzor nad potekom igre najboljše zdravilo za uničujoč napad na drugi strani. Bo to dovolj, da povsem razorožijo Mbappeja, ki z Messijem bije hudo bitko za zlato kopačko?

Francija je v vsakem primeru pripravljena na naslednje veliko slavje, veliki spopad s Španijo sovpada še s francoskim državnim praznikom, dnevom Bastilje. S takšno ekipo in po takšnem turnirju Francozov ne bi zadovoljilo nič manj od tretjega naslova svetovnih prvakov.

Najboljši strelci: 8 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

7 – Haaland (Norveška)

6 – Kane (Anglija)

5 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija)

4 – Bellingham (Anglija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), De Ketelaere (Belgija), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Jimenez (Mehika), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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