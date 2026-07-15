Ob bolečem porazu nov udarec za Mbappeja: kaj ga čaka ob vrnitvi v Madrid?

Španija je v polfinalu svetovnega prvenstva nadigrala Francijo in se presenetljivo suvereno uvrstila v veliki finale. Nemočno je razigrane tekmece spremljal tudi Kylian Mbappe, ki prav tako ne bo navdušen nad dogajanjem v "njegovem" Madridu.

Čeprav se Francozom ni uspelo prebiti do tretjega zaporednega nastopa v finalu svetovnih prvenstev, je za Kylianom Mbappejem odličen turnir. Kapetan galskih petelinov je bil gonilna sila nezaustavljivega napada, podpisal se je pod osem zadetkov, s katerimi je na vrhu lestvice strelcev trenutno še vedno izenačen z Lionelom Messijem.

Kljub sijajni strelski formi pa si Mbappe očitno ni priboril naklonjenosti velikega dela navijačev madridskega Reala. Številni so v dobrih predstavah namesto pozitivnega signala pred začetkom nove sezone videli celo razlog za skrb ali jezo. Mnogi namreč 27-letnemu napadalcu očitajo, da je v dresu reprezentance garal precej bolj kot v dresu kraljevega kluba. Na največjo razliko Madridčani opozarjajo pri energiji, ki jo je Mbappe vložil tudi v izpolnjevanje obrambnih nalog.

Na ulicah Madrida žaljivke za Mbappeja

V bran francoskemu kapetanu se je pred dnevi sicer postavil nekdanji reprezentant Francije Cristophe Dugarry. "Te kritike so nesmiselne. Sprašujem se, ali ti ljudje sploh hodijo na tekme. Govorimo o igralcu, ki je na 44 tekmah dosegel 42 zadetkov, in on naj bi bil glavni krivec, da je Real Madrid ostal brez osvojene lovorike. Tega ne razumem," je za francoski RMC dejal Dugarry.

Napeto razmerje med navijači kraljevega kluba in Mbappejem se medtem ni umirilo. Po poročanju RMC Sporta so nŠpanci na ulicah Madrida pred tekmo s Španijo dolgo časa skandirali žaljivke na račun 27-letnika, glasno pa so izžvižgali tudi francosko himno.

Vrnitev v špansko prestolnico po bolečem porazu v polfinalu mundiala za Mbappeja vsekakor ne bo lahka.