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Avtor:
Š. L.

Torek,
14. 7. 2026,
16.35

Osveženo pred

24 minut

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Belgijska nogometna reprezentanca Thibaut Courtois SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Torek, 14. 7. 2026, 16.35

24 minut

SP 2026

Belgijo zatreslo poročilo iz Madrida: Courtois sploh ni poškodovan

Avtor:
Š. L.

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SP 2026 Belgija Španija Thibaut Courtois | Thibaut Courtois | Foto Reuters

Thibaut Courtois

Foto: Reuters

Belgijska nogometna javnost je na nogah, potem ko so iz Madrida prispela zdravniška poročila, ki kažejo, da je vratar Thibaut Courtois, ki je četrtfinalno tekmo proti Španiji zapustil 20 minut pred koncem zaradi domnevne poškodbe, popolnoma zdrav in nepoškodovan.

Belgija se je v četrtfinalu svetovnega prvenstva odlično zoperstavila Špancem, pri izidu 1:1 pa se je v končnici zgodil trenutek, ki je prelomil vprašanje polfinalista. Vratar Belgije Thibaut Courtois se je usedel na travo in se pritoževal nad bolečinami, nato se je trener Rudy Garcia takoj odzval. Namesto prvega vratarja mreže se je med vratnici postavil član Manchester Uniteda Sene Lamens, kar pa se je izkazalo za veliko napako, saj je bil ravno Lamens eden glavnih krivcev za zadetek Španije, potem ko se je slabo odzval po strelu Paua Cubarsija, Mikel Merino pa je pritekel in žogo zlahka poslal v mrežo za končnih 2:1.

Belgija se je tako poslovila od prvenstva, prst krivde pa je bil takoj uprt v rezervnega vratarja. Le nekaj dni po bolečem izpadu pa je v Belgiji še bolj završalo. Viri blizu Real Madrida so namreč uradno potrdili, da izkušeni vratar nima fizičnih težav in da so pregledi ugotovili, da je pripravljen na največje napore." Thibaut Courtois ni bil poškodovan. V klubskem zdravstvenem centru je opravil podrobne zdravniške preglede in z njim je vse v redu. Že odhaja na načrtovani letni dopust, na klubske treninge v Madridu pa se bo vrnil konec julija," je sporočil vir iz Španije.

Thibaut Courtois | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Ta informacija sproža resna vprašanja o tem, kaj se je dejansko zgodilo na terenu v Teksasu. Španski mediji poročajo, da je Courtois dejansko želel stisniti zobe in končati tekmo, a je bil trener Garcia odločen, da ga bo umaknil iz igre, kar se je izkazalo za usodno potezo za ekipo. Nezadovoljen z razvojem dogajanja in odnosi v reprezentanci je Courtois sprejel radikalno odločitev, ki pa je še dodatno pretresla Belgijo. Vratar se je namreč odločil za enoletni premor od igranja za reprezentanco. Courtois tako ne bo na voljo selektorju za prihajajoče tekme v ligi narodov, vrnitev v reprezentanco pa načrtuje šele, ko se bo začel cikel bojev za evropsko prvenstvo leta 2028.

Courtois je za Belgijo debitiral leta 2011 in je doslej v dresu z državnim grbom zbral 115 nastopov, zdaj pa se bo povsem osredotočil na Real Madrid, pri katerem se mu bo prihodnje poletje iztekla pogodba.

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