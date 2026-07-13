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Avtorji:
M. P., Ž. L., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
16.20

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Karim Adeyemi Joan Laporta Deco Hansi Flick FC Barcelona nogometna tržnica Andrey Santos Chelsea Manchester United tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Premier League angleško prvenstvo špansko prvenstvo La Liga

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 16.20

5 minut

Nogometna tržnica, 13. julij

Barcelona ima novo okrepitev, prihaja nemški zvezdnik

Avtorji:
M. P., Ž. L., STA

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Karim Adeyemi | Karim Adeyemi bo oblekel dres katalonskega ponosa. | Foto Guliverimage

Karim Adeyemi bo oblekel dres katalonskega ponosa.

Foto: Guliverimage

Predsednik španskega nogometnega velikana Barcelone Joan Laporta je oznanil prestop nemškega reprezentanta Karima Adeyemija iz Borussie Dortmund. Novega člana ima tudi Manchester United, to je 22-letni brazilski vezni nogometaš Andrey Santos, ki v klub Benjamina Šeška prihaja iz Chelseja.

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Štiriindvajsetletni krilni napadalec Karim Adeyemi je s katalonskim velikanom podpisal pogodbo do konca sezone 2030/31. "Karima Adeyemija spremljamo že dlje časa in se veselimo njegovega prihoda. Je hiter, nevaren in odličen igralec, naš športni direktor Deco pa je prestop izpeljal izvrstno. Novica je prišla ob pravem času," je dejal Joan Laporta.

Adeyemi se v nedeljo ni udeležil preizkusa telesne pripravljenosti pri Borussii iz Dortmunda, saj mu je klub odobril odsotnost zaradi pogovorov z drugimi klubi. Več medijev je pred tem poročalo, da se je dogovoril za prestop v Barcelono. Po njihovih navedbah sta Borussia Dortmund in Barcelona, ki jo vodi nekdanji nemški selektor Hansi Flick, že uskladila vse podrobnosti okrog prestopa v vrednosti 22 milijonov evrov ter dodatnih sedem milijonov bonusov.

Nemški reprezentant, ki ima z Borussio pogodbo do 2027, je v Dortmund prestopil pred štirimi leti iz avstrijskega Salzburga za nekaj več kot 30 milijonov evrov.

V Manchestr United nogomet, ki pi Chelseaju ni dobil priložnosti

Andrey Santos | Foto: Guliverimage Andrey Santos Foto: Guliverimage Benjamin Šeško je pri Manchester Unitedu dobil novega soigralca. Iz Chelseaja prihaja 22-letni brazilski vezni nogometaš Andrey Santos, so potrdili v klubu. Britanski mediji pišejo, da bo Chelsea za nogometaša dobil skoraj 60 milijonov evrov odškodnine skupaj z bonusi. Santos je prva poletna okrepitev Manchester Uniteda, Chelsea pa zapušča po dveh letih in pol ter 47 nastopih.

Brazilski reprezentant je podpisal pogodbo do junija 2031 z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. Manchester United hkrati vodi pogovore z Aston Villo o prestopu belgijskega vezista Yourija Tielemansa. Krepitev zvezne vrste je glavna poletna prioriteta kluba po odhodu Casemira in poškodbi kolenskih vezi Manuela Ugarteja, ki jo je Urugvajec staknil na tekmi svetovnega prvenstva proti Španiji.

Na seznamu Unitedovih želja je bil tudi Elliot Anderson, ki se je iz Nottingham Foresta preselil v Manchester City, Mateus Fernandes pa je Southampton zamenjal za Tottenham.

Santos se je Chelseaju iz Vasco da Game pridružil leta 2023 za 16 milijonov funtov, Londončani pa so ga do konca sezone nato posodili brazilskemu klubu. V sezoni 2023/24 je sledila posoja pri Nottingham Forestu, nato pa je dvakrat kot posojeni nogometaš zaigral tudi pri francoskem Strasbourgu. Lani se je vrnil v Chelsea, a si ni priboril mesta v začetni enajsterici, saj sta bila Enzo Fernandez in Moises Caicedo prva izbira na položaju osrednjih vezistov.

Jeremy Monga
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