Za najlepši družinski izlet ni vedno treba prevoziti več sto kilometrov ali iskati najbolj obiskanih turističnih znamenitosti. Včasih je dovolj, da zavijemo nekoliko stran od najbolj uhojenih poti in odkrijemo kraje, kjer se mogočni gorski razgledi, neokrnjena narava in mir združijo v doživetje, ki se ga bomo spomnili še dolgo. Eden takšnih kotičkov je dolina Koritnice, skriti biser Julijskih Alp, kjer lahko v enem dnevu združimo vožnjo skozi osupljivo pokrajino, krajše sprehode, zanimive postanke in sproščeno preživljanje časa z družino.

Na pot smo se odpravili iz Ljubljane, proti Predelu, nato pa pot nadaljevali skozi Strmec in mimo trdnjave Kluže vse do doline Koritnice. Že sama vožnja je del doživetja, saj se za vsakim ovinkom odpirajo novi razgledi na vrhove Julijskih Alp in smaragdne reke, zaradi katerih se izplača večkrat ustaviti.

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Na takšnem izletu hitro ugotoviš, da ni najpomembnejše, koliko kilometrov prevoziš, temveč kako brezskrbno lahko raziskuješ. Z Dacio Duster smo se brez posebnega načrtovanja ustavili tam, kjer nas je pritegnil razgled, in nadaljevali pot tudi takrat, ko se je asfalt umaknil nekoliko bolj razgibani podlagi. Tako je lahko v ospredju ves čas ostalo tisto, zaradi česar smo se odpravili na pot, prelepi razgledi in skupna doživetja.

Prostornost, ki olajša družinski izlet Na enodnevnem družinskem izletu se hitro izkaže, da s seboj vzamemo precej več, kot smo sprva načrtovali. Nahrbtniki, odeja za piknik, kopalke, rezervna oblačila, športni rekviziti, prigrizki in plastenke z vodo, vse to hitro napolni prtljažnik. Ko potujemo z otroki, se seznam običajno še podaljša. Prav zato je prijetno, ko o prostoru ni treba razmišljati. Dacia Duster ponuja prostorno potniško kabino in velik prtljažni prostor, zato smo vanj brez težav pospravili vse, kar smo potrebovali za celodnevno raziskovanje doline Koritnice. Tudi med vožnjo je bilo dovolj prostora za udobno sedenje vseh potnikov, kar na daljših izletih hitro postane pomembnejše, kot se zdi ob odhodu od doma. Fotogalerija 1 / 4 / 4 Prav zato je prijetno, ko o prostoru ni treba razmišljati.ponuja prostorno potniško kabino in velik prtljažni prostor, zato smo vanj brez težav pospravili vse, kar smo potrebovali za celodnevno raziskovanje doline Koritnice. Tudi med vožnjo je bilo dovolj prostora za udobno sedenje vseh potnikov, kar na daljših izletih hitro postane pomembnejše, kot se zdi ob odhodu od doma. Dobro premišljena odlagalna mesta v kabini poskrbijo, da so drobne stvari vedno pri roki. Sončna očala, telefon in steklenica vode imajo svoje mesto, zato je notranjost ves čas urejena, voznik pa se lahko povsem posveti vožnji in uživanju v najlepših alpskih vrhovih.

Foto: Jan Lukanović

Pot proti Julijskim Alpam je že del doživetja

Čeprav je bil naš cilj dolina Koritnice, se je izlet pravzaprav začel že precej prej. Cesta proti Bovcu se z vsakim kilometrom spreminja. Mesta in promet počasi zamenjajo gozdovi, alpski vrhovi in vedno več razlogov, da tempo nekoliko upočasnimo. Cesta se postopoma vzpenja proti Predelu, kjer alpska pokrajina postane vse bolj mogočna, gost promet pa zamenjata mir in občutek, da se oddaljujemo od vsakodnevnega vrveža.

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Prvi postanek smo naredili ob, tik pod prelazom Predel. Kristalno čista voda in zelena okolica ustvarjata popolno kuliso za kratek oddih. V poletnih mesecih se številni obiskovalci tu tudi osvežijo, zato je jezero odlična izbira za družine z otroki, ki si želijo na poti proti dolini Koritnice narediti prijeten premor in krajšo malico.

Od tod naprej smo se lahko preprosto prepustili poti. Avtomobil je zanesljivo sledil vsakemu naslednjemu kilometru, mi pa smo se brez hitenja ustavljali tam, kjer se je odprl nov razgled ali se je ponudila priložnost za kratek oddih.

Foto: Jan Lukanović

Strmec – kulisa, ob kateri se izplača ustaviti

Od Rabeljskega jezera se cesta začne spuščati proti dolini Koritnice, vendar se pred tem izplača narediti še en krajši postanek. Vas Strmec, tik pod prelazom Predel, ponuja enega tistih prizorov, zaradi katerih človek za nekaj minut preprosto obstane. Pred vami se odpre pogled na mogočne vrhove Julijskih Alp, okoliški travniki pa ustvarijo občutek, kot da se je čas za trenutek ustavil.

To je eden tistih krajev, ki ga večina popotnikov zgolj prevozi na poti proti Bovcu ali Trenti, čeprav ponuja odlično priložnost za kratek oddih in nekaj fotografij. Prav zaradi takšnih postankov se izplača na tej poti voziti brez hitenja.

Foto: Jan Lukanović

Trdnjava Kluže – postanek, kjer se narava sreča z zgodovino

Le nekaj minut vožnje od Strmca stoji ena najbolj slikovitih utrdb v Sloveniji. Trdnjava Kluže že stoletja bedi nad ozko sotesko reke Koritnice, njena mogočna kamnita podoba in dramatična kulisa okoliških vrhov pa ustvarjata prizor, ob katerem se izplača ustaviti.

Za družine je obisk zanimiv predvsem zato, ker ne zahteva veliko časa. Kratek sprehod okoli trdnjave ponuja čudovite razglede na sotesko, tisti, ki si želijo izvedeti več o zgodovini tega območja, pa si lahko ogledajo tudi notranjost trdnjave ali bližnji muzej na prostem Ravelnik.

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Dolina Koritnice – eden najlepših skritih kotičkov Julijskih Alp

Ko zapustimo glavno cesto, se pred nami odpre povsem drugačen svet. Dolina Koritnice je eden tistih krajev, kjer narava še vedno narekuje tempo, ob tem pa se takoj opazi oddaljenost od vsakodnevnega vrveža, čeprav smo od Ljubljane oddaljeni le dobri dve uri vožnje.

Prav zato je ta dolina odlična izbira za družinski izlet. Tu ni treba hiteti od ene znamenitosti do druge. Veliko lepše je, če si vzamemo čas za krajši sprehod, piknik ob reki ali preprosto uživamo v pokrajini, ki se odpira na vse strani. Otroci bodo navdušeni nad raziskovanjem narave, odrasli pa bodo hitro našli kakšen miren kotiček za počitek.

Pot po dolini se začne po asfaltni cesti, ki jo kmalu zamenja bolj razrit makadam. Ta vodi vse do točke, kjer avtomobile zamenjajo pohodni čevlji in se raziskovanje nadaljuje peš. Prav takšni prehodi med različnimi podlagami pokažejo, kako prijetno je, ko lahko voziš brez posebnega razmišljanja o tem, kakšna cesta te čaka za naslednjim ovinkom, to pa omogoča prav Dacia Duster, ki je kot nalašč za prijetno vožnjo tudi po avtomobilom sicer manj prilagojenih poteh.

Foto: Jan Lukanović

Za piko na i še osvežitev v Soči

Če izlet načrtujete v poletnih mesecih, si za konec vzemite še nekaj časa za postanek ob reki Soči. Njena značilna smaragdna barva je čudovita v vseh letnih časih, na vroč poletni dan pa marsikoga premami tudi kratka osvežitev v kristalno čisti vodi. Čeprav je Soča tudi sredi poletja precej hladna, je prav to pogosto najbolj prijeten konec dneva v gorah.

Tudi mi smo pred potjo domov naredili še zadnji postanek ob reki. Po celodnevnem raziskovanju Julijskih Alp smo si vzeli še nekaj trenutkov za razgled, fotografije in osvežitev, preden smo se odpravili proti domu.

Foto: Jan Lukanović

Domov po panoramski poti čez Vršič

Če imate še nekaj časa, se proti Ljubljani odpravite čez prelaz Vršič. Tako bo tudi pot domov postala del izleta. Ovinkasta panoramska cesta ponuja številne razglede in priložnosti za krajše postanke, zato se izlet po Julijskih Alpah sklene natanko tako, kot se je začel, brez hitenja in z veliko čudovitih razgledov.

Foto: Jan Lukanović

Mali dodatki, ki na poti naredijo največjo razliko

Na družinskem izletu pogosto niso najpomembnejše največje stvari, temveč drobne podrobnosti, na primer več USB-priključkov, da lahko otroci med vožnjo brez zapletov napolnijo svoje naprave.

Dacia Duster ponuja številne praktične rešitve, ki olajšajo vsakodnevno uporabo. Sistem YouClip omogoča pritrditev različnih uporabnih dodatkov, od držala za telefon do obešalnika ali priročne svetilke, zato ostane notranjost urejena tudi na daljših poteh.

Za prijetnejšo vožnjo poskrbi tudi sodobna multimedijska povezljivost z Apple CarPlay™ in Android Auto™, ki omogoča preprosto uporabo navigacije, poslušanje glasbe ali prostoročno telefoniranje prek zaslona vozila. Tako ostane voznik osredotočen na cesto, potniki pa lahko brez težav poiščejo naslednjo panoramo.

Ko seštejete vse te podrobnosti, ugotovite, da prav one pogosto naredijo največjo razliko. Izlet postane bolj sproščen, manj je iskanja stvari po kabini, več pa ostane časa za tisto, zaradi česar smo se sploh odpravili na pot – skupno doživetje.

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Vožnja, zaradi katere ostane več časa za doživetja

Najlepši družinski izleti običajno niso tisti, na katerih obiščemo največ znamenitosti, temveč tisti, s katerih se domov vrnemo z občutkom, da smo si vzeli čas drug za drugega. Dolina Koritnice je prav takšen kraj. Ni treba hiteti od ene točke do druge ali slediti natančnemu urniku. Dovolj je, da se prepustimo poti, naredimo postanek tam, kjer nas pritegne prečudovita kulisa, in uživamo v dnevu, preživetem v naravi.

Ko smo se proti večeru vračali proti Ljubljani čez Vršič, smo ugotovili, da je bil prav vsak postanek vreden nekaj dodatnih minut. Od Rabeljskega jezera in razgledov pri Strmcu do mogočne trdnjave Kluže ter miru doline Koritnice in prelepe smaragdne Soče, vsak je dodal svoj delček mozaika izleta, ki ga bomo z veseljem ponovili.

Pri takšnih poteh je prijetno, če lahko na avtomobil preprosto pozabiš. Na koncu takšnega dne se ne spominjamo več, koliko kilometrov smo prevozili ali koliko postankov smo naredili. Ostanejo fotografije, pogledi na Julijske Alpe, smeh otrok ob reki in občutek, da smo dan preživeli dobro. Če avtomobil pri tem svoje delo opravi tako neopazno, da se z njim skoraj ne ukvarjaš, potem je svoj namen dosegel. Dacia Duster je bila na tem izletu prav to, zanesljiv spremljevalec, ki je omogočil, da je bila v središču pozornosti ves čas narava.

Foto: Jan Lukanović