Monga je v Premier league debitiral pri 15 letih in postal drugi najmlajši nogometaš, ki je kdajkoli igral v angleški prvi ligi. Prejšnjo sezono je postavil tudi rekord kot najmlajši začetnik Leicesterja in postal najmlajši strelec v zgodovini prvenstva, ko je gol dosegel pri 16 letih.

"Ko sem slišal, da se Manchester City zanima, sem takoj vedel, da je to prava izbira zame. Za vsakega mladega nogometaša so sanje biti del tega kluba," je za uradno spletno stran angleškega kluba dejal Monga.

"Jeremy je vznemirljiv igralec, ki je v svoji mladi karieri že naredil velike korake. Verjamemo, da je to pravi naslednji korak zanj," pa je selitev komentiral športni direktor Hugo Viana.