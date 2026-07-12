Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
12. 7. 2026,
14.46

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Jeremy Monga Manchester City nogometna tržnica

Nedelja, 12. 7. 2026, 14.46

1 ura, 10 minut

Nogometna tržnica, 12. julij

Jeremy Monga je novi član Manchester Cityja

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Jeremy Monga | Jeremy Monga je novi član Manchester Cityja. | Foto Guliverimage

Jeremy Monga je novi član Manchester Cityja.

Foto: Guliverimage

Manchester City je iz Leicestra pripeljal mladega angleškega krilnega igralca, 17-letnega Jeremyja Mongo.

Monga je v Premier league debitiral pri 15 letih in postal drugi najmlajši nogometaš, ki je kdajkoli igral v angleški prvi ligi. Prejšnjo sezono je postavil tudi rekord kot najmlajši začetnik Leicesterja in postal najmlajši strelec v zgodovini prvenstva, ko je gol dosegel pri 16 letih.

"Ko sem slišal, da se Manchester City zanima, sem takoj vedel, da je to prava izbira zame. Za vsakega mladega nogometaša so sanje biti del tega kluba," je za uradno spletno stran angleškega kluba dejal Monga.

"Jeremy je vznemirljiv igralec, ki je v svoji mladi karieri že naredil velike korake. Verjamemo, da je to pravi naslednji korak zanj," pa je selitev komentiral športni direktor Hugo Viana.

Matjaž Rozman
Sportal V Kidričevem postal nezaželen, v Ljubljani so ga sprejeli odprtih rok
Koper Celje
Sportal Sedma okrepitev prvakov, kalil se je v Manchester Cityju
Žan Karničnik
Sportal Prestopna bomba poletja: Maribor predstavil veliko okrepitev
Geovany Quenda
Sportal Chelsea pripeljal portugalskega dragulja
Jeremy Monga Manchester City nogometna tržnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.