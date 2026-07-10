V Senegalu rojeni Alpha Diounkou je novi član NK Celje. Štiriindvajsetletni bočni branilec je nazadnje igral za ciprsko Omonio, s slovenskimi državnimi prvaki pa je sklenil pogodbo do konca sezone 2027/28. Pred tem so Celjani oznanili tudi prihod avstralskega reprezentanta Yaye Dukulyja. S klubom Adelaide United so se dogovoril za prestop 23-letnega krilnega napadalca, ki je podpisal do 30. junija 2029.

Vsestranski branilec Alpha Diounkou se je že kot otrok preselil v Španijo in prve nogometne korake opravil pri Mallorci. Kot izjemno nadarjenega nogometaša ga je pri 16 letih v svoje vrste zvabil Manchester City. Na Otoku je za sinjemodre nastopal v mladinski ligi prvakov ter v prvenstvu za rezervne nogometaše, dvakrat pa se je znašel tudi na seznamu ekipe za tekmo angleškega ligaškega pokala pod vodstvom katalonskega stratega Pepa Guardiole, so zapisali pri Celju.

Alpha Diounkou, dobrodošel v Celju! 👑



24-letni bočni branilec, v pretklosti član Manchester Cityja in Barcelone, je z Grofi podpisal pogodbo do 30.6.2028! ✍️ pic.twitter.com/GmrHS5zhO8 — NK Celje (@NKCelje) July 10, 2026

Poleti 2021 je prestopil v Granado, ki ga je najprej posodila San Fernandu, nato za sezono in pol drugi ekipi Barcelone. Zanjo je skupaj odigral 39 tekem. Zadnja posoja pred odhodom iz Španije je bil ciprski AEK iz Larnake. Po izteku pogodbe z Granado ga je v svoje vrste zvabila Omonia iz Nikozije. Za aktualnega prvaka Cipra je bil v zadnjih dveh sezonah nezamenljiv član prve enajsterice in skupaj zbral 83 nastopov. Diounkou je v mlajših selekcijah nastopal tako za Španijo kot tudi za Senegal, poseduje namreč potni list obeh držav.

Prihaja tudi Yaya Dukuly, eden najboljših iz avstralske lige

Celjani so v petek predstavili še enega novinca, klub je namreč okrepil Avstralec Yaya Dukuly. Ta je bil minulo sezono eden najboljših posameznikov avstralskega prvenstva. Dukuly, ki se najboljše znajde na položaju desnega krilnega napadalca, je za Avstralijo igral v selekcijah do 17, do 20 in do 23 let.

Dukuly, sicer rojen v Gvineji, se je zgodaj odločil za igranje nogometa. Njegov prvi klub je bila podružnica Manchester Cityja Melbourne City, pri 17 letih pa je zamenjal okolje in za novo sredino izbral Adelaide United. Ob vmesni posoji pri francoskem Reimsu je na jugu Avstralije preživel pet sezon, so še sporočili iz Celja.

Dobrodošel v Celju, Yaya Dukuly! 👑



Eden najboljših posameznikov avstralske A-League se v knežje mesto seli iz Adelaide United, z Grofi pa je podpisal pogodbo do 30.6.2029! ✍️ pic.twitter.com/J5cVTpnhvK — NK Celje (@NKCelje) July 10, 2026

Pred tem so ekipo Celja okrepili Veton Tusha, Pijus Širvys, Leonardo Koutris, Žiga Frelih in Matic Ivanšek, zapustili pa so jo Žan Karničnik, Juanjo Nieto, Matija Boben, Lucas Mačak in Nikita Josifov.

Slovenski državni prvaki bodo sezono prve lige začeli naslednji petek, ko bodo gostili Muro.

Iz Rijeka v Muro na posojo še drugi nogometaš

Novo moč v konici napada ima Mura. Iz HNK Rijeka se na posojo v Mursko Soboto seli napadalec Marko Aščić, ki se je v preteklih dneh že mudil na treningih. Mladi napadalec se je na zadnjih dveh pripravljalnih tekmah proti FC Noah in Beltincem dvakrat vpisal med strelce in nakazal, da gre za nogometaša, ki premore kar nekaj potenciala. Pokazatelj tega so tudi številke, ki ga spremljajo iz mlajših selekcij, ko je bil član Slaven Belupa in Hrvatskega Dragovoljca. Od sezone 2021/22 je v svojo statistiko vpisal kar 99 zadetkov, v minuli sezoni je bil s štirinajstimi doseženimi zadetki drugi najboljši strelec hrvaške mladinske lige. Pred nekaj dnevi je podpisal pogodbo z Rijeko, svoj talent pa bo v naslednjem letu dni razvijal v Fazaneriji, kjer bo zaostril konkurenco v konici napada.